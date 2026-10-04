Mark Pain
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'Começando uma nova era!' – Morgan Rogers manda forte recado após coroar goleada da Inglaterra por 7 a 0
Rogers fecha vitória por sete gols saindo do banco
O atacante do Aston Villa Morgan Rogers protagonizou o momento máximo da histórica vitória da Inglaterra por 7 a 0 sobre a Croácia, pela Liga das Nações da UEFA, em Rijeka. Colocado no segundo tempo por Thomas Tuchel, Rogers aproveitou um passe de Jude Bellingham antes de driblar o goleiro e marcar o sétimo gol da Inglaterra.
A vitória consolida a Inglaterra na segunda colocação do Grupo C, com seis pontos.
Rogers destacou o nível excepcionalmente alto apresentado por todos os jogadores em campo.
- Anadolu Agency
Jovem atacante define vitória como um marco da nova era da Inglaterra
Falando após o apito final, Rogers expressou orgulho pelo desempenho coletivo da equipe contra uma oposição experiente e de altíssima qualidade. Ele enfatizou que a atuação representa um parâmetro do que a Inglaterra pretende alcançar com Tuchel daqui para frente.
O astro do Villa observou que a profundidade do elenco da Inglaterra se mostrou muito grande para a Croácia conseguir lidar.
"Foi muito impressionante e uma atuação muito boa", disse Rogers. "Acho que todos os jogadores do time estiveram no seu melhor. Vencer uma equipe como a Croácia, que é realmente muito boa, bem organizada e tem muita experiência e jogadores de altíssima qualidade, e marcar tantos gols, é uma prova de como jogamos bem e de como todos estavam ligados desde o início."
Reserva destaca a importância do entusiasmo e da intensidade
Rogers destacou que o objetivo do elenco após os grandes torneios recentes é estabelecer uma nova identidade, definida por energia e impiedade. Ele pediu aos companheiros de equipe que mantivessem o mesmo entusiasmo nos compromissos seguintes.
As substituições da Inglaterra no segundo tempo mantiveram o ritmo intenso estabelecido por quem começou a partida.
"Com certeza, isso é uma declaração e um marco de que, depois da Copa do Mundo, queremos seguir em frente, iniciar uma nova era e avançar", acrescentou Rogers. "É um bom marco para mostrarmos que esse é o nível em que podemos jogar contra equipes de altíssima qualidade. Só precisamos continuar avançando com a mesma energia, entusiasmo e intensidade."
- Pixsell
Rogers quer garantir vaga regular na seleção da Inglaterra
Rogers deixa o Rijeka após reforçar suas credenciais como uma valiosa opção de ataque para Thomas Tuchel. A Inglaterra agora volta sua atenção para o próximo jogo do Grupo C.
A Croácia segue na lanterna do grupo, com três pontos.
Rogers busca dar sequência à sua entrada com gol saindo do banco nas próximas partidas internacionais.
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