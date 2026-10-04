O atacante do Aston Villa Morgan Rogers protagonizou o momento máximo da histórica vitória da Inglaterra por 7 a 0 sobre a Croácia, pela Liga das Nações da UEFA, em Rijeka. Colocado no segundo tempo por Thomas Tuchel, Rogers aproveitou um passe de Jude Bellingham antes de driblar o goleiro e marcar o sétimo gol da Inglaterra.

A vitória consolida a Inglaterra na segunda colocação do Grupo C, com seis pontos.

Rogers destacou o nível excepcionalmente alto apresentado por todos os jogadores em campo.