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“Começando bem do zero” - a trajetória de Scott McTominay na Itália, explicada por um ex-astro da Série A que enfrentou o mesmo desafio após deixar a Inglaterra
Votação para o MVP e a Bola de Ouro: McTominay tem se destacado na Série A
Poucos poderiam ter previsto que McTominay alcançaria tais alturas ao ver sua transferência de 26 milhões de libras (35 milhões de dólares) para fora de Old Trafford ser aprovada durante o verão de 2024. O jogador da seleção da Escócia era considerado, naquela época, um meio-campista defensivo trabalhador, mas sem grandes destaques.
Ele se transformou em um ousado camisa 10 enquanto brilhava em Nápoles, registrando os melhores números de sua carreira no ataque, marcando 27 gols em duas temporadas produtivas. Depois de conquistar o Scudetto em 2025, ele fez história ao ser eleito o Jogador do Ano e terminar em 18º lugar na prestigiosa votação do Ballon d’Or.
McTominay é agora aclamado por uma torcida que antes idolatrava o maior jogador de todos os tempos da Argentina, Diego Maradona, encontrando felicidade tanto dentro quanto fora de campo. Ele brilhou na Copa do Mundo de 2026 e já é alvo de especulações sobre outra transferência milionária.
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Por que o futebol italiano é difícil de conquistar para os jogadores estrangeiros
Questionado sobre sua avaliação da passagem de McTominay pela Itália e do impacto impressionante que ele causou, o ex-zagueiro da Sampdoria Walker — falando em parceria com uma casa de apostas da Copa do Mundo — disse ao GOAL: “Acho que o primeiro ano, especialmente quando você vai para a Itália, é difícil. É muito, muito difícil. Então, ele se saiu brilhantemente. Acho que você precisa entrar em um time que esteja realmente funcionando, e isso ajuda a se adaptar.
“Mas, se você jogar na Itália, tudo o que é italiano é brilhante. Então, se você não é italiano, não chega lá sendo considerado brilhante. Você precisa provar seu valor. E parabéns ao Scott: ele foi para lá, assumiu o desafio e é muito respeitado por todos os italianos.
“Acho que isso é algo difícil de se fazer, porque, se você não é italiano, começa de muito abaixo. Em termos de habilidade, para eles, você precisa sair em campo e provar seu valor de novo. Não importa o que você tenha feito em qualquer outro lugar, você precisa fazer isso na Itália.
“Como eu mesmo já joguei lá, o primeiro ano é realmente muito, muito difícil. Então, acho que quanto mais tempo ele ficar, melhor ele vai se tornar também. É ótimo para ele. Ele tem lidado com isso muito bem, especialmente nos primeiros meses.”
Rumores de transferência: McTominay vai mudar de time novamente?
Tem havido especulações sobre um retorno de McTominay à Premier League, mas aparentemente não há necessidade de o jogador de 29 anos, sempre em ação, considerar dar um passo atrás em sua carreira profissional — considerando o quanto as coisas estão indo bem para ele em Nápoles.
O ex-jogador da seleção da Escócia Kenny Miller disse recentemente aoGOAL, quando questionado sobre o que o futuro imediato poderia reservar: “Parece que ele está adorando a vida na Itália. Parece que toda a sua imagem mudou!
“Ele realmente se adaptou à vida em Nápoles. Está claramente adorando jogar futebol. Quando você está conquistando títulos como jogador, quando entra naquela liga, vence o campeonato e é eleito o MVP da liga.
“Tenho certeza de que haverá gente que adoraria contratar Scott McTominay, essa é a natureza do futebol, mas talvez fosse preciso algo especial para que ele saísse, porque parece que ele é adorado pelos torcedores. O quanto eles o respeitam e como falam dele, isso é algo especial para um jogador ter, sentir essa adoração.
“Você simplesmente se sente à vontade para aproveitar o futebol. Isso vale muito. Às vezes, quando você muda de time e o estilo é diferente, ou o técnico é outro, há elementos diferentes que influenciam seu desempenho. Seja como jogador ou em termos de felicidade, nem sempre é fácil. É simplesmente: ‘Estou fazendo isso lá, vou entrar nessa e fazer exatamente a mesma coisa e me sentir da mesma forma’.
“Haverá muito a se levar em conta para ele. Mas uma coisa é certa: se Scott quisesse uma mudança e se fosse para a Premier League que ele quisesse voltar, tenho certeza de que haveria muitos clubes interessados que ficariam mais do que felizes em contratá-lo.”
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Contrato de McTominay: o Napoli não está sob pressão para vender
McTominay tem contrato até 2028, o que significa que o Napoli não está sob pressão para vendê-lo. Há indícios de que o clube tentará negociar novos termos com um jogador que rapidamente conquistou o status de ícone.
Houve um tempo, não há muito tempo atrás, em que os jogadores britânicos hesitavam em sair de sua zona de conforto. Isso não é mais o caso, com muitos deles alçando voo regularmente, à medida que nomes como McTominay e Harry Kane provam o que pode ser alcançado por meio da combinação certa de atitude e dedicação.
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