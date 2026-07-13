“Começando bem do zero” - a trajetória de Scott McTominay na Itália, explicada por um ex-astro da Série A que enfrentou o mesmo desafio após deixar a Inglaterra

Tem havido especulações sobre um retorno de McTominay à Premier League, mas aparentemente não há necessidade de o jogador de 29 anos, sempre em ação, considerar dar um passo atrás em sua carreira profissional — considerando o quanto as coisas estão indo bem para ele em Nápoles.

O ex-jogador da seleção da Escócia Kenny Miller disse recentemente aoGOAL, quando questionado sobre o que o futuro imediato poderia reservar: “Parece que ele está adorando a vida na Itália. Parece que toda a sua imagem mudou!

“Ele realmente se adaptou à vida em Nápoles. Está claramente adorando jogar futebol. Quando você está conquistando títulos como jogador, quando entra naquela liga, vence o campeonato e é eleito o MVP da liga.

“Tenho certeza de que haverá gente que adoraria contratar Scott McTominay, essa é a natureza do futebol, mas talvez fosse preciso algo especial para que ele saísse, porque parece que ele é adorado pelos torcedores. O quanto eles o respeitam e como falam dele, isso é algo especial para um jogador ter, sentir essa adoração.

“Você simplesmente se sente à vontade para aproveitar o futebol. Isso vale muito. Às vezes, quando você muda de time e o estilo é diferente, ou o técnico é outro, há elementos diferentes que influenciam seu desempenho. Seja como jogador ou em termos de felicidade, nem sempre é fácil. É simplesmente: ‘Estou fazendo isso lá, vou entrar nessa e fazer exatamente a mesma coisa e me sentir da mesma forma’.

“Haverá muito a se levar em conta para ele. Mas uma coisa é certa: se Scott quisesse uma mudança e se fosse para a Premier League que ele quisesse voltar, tenho certeza de que haveria muitos clubes interessados que ficariam mais do que felizes em contratá-lo.”