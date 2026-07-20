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Muhammad Zaki

Traduzido por

“Começamos de forma vergonhosa!” – Adrien Rabiot critica seus companheiros da seleção francesa por “comportamento inaceitável” durante a derrota caótica para a Inglaterra na disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo

A. Rabiot
França
Copa do Mundo
Inglaterra
França x Inglaterra

A campanha da França na Copa do Mundo de 2026 terminou em meio a um clima tóxico e à fragilidade defensiva, após uma surpreendente derrota por 6 a 4 para a Inglaterra na disputa pelo terceiro lugar. Embora a chuva de gols em Miami tenha proporcionado entretenimento para os espectadores neutros, o experiente meio-campista Adrien Rabiot ficou furioso com a falta de profissionalismo demonstrada por seus companheiros de equipe durante a última partida de Didier Deschamps no comando da seleção.

  • A campanha da França termina em decepção

    Os problemas da França ficaram evidentes logo desde o apito inicial, quando a equipe chegou a estar perdendo por 4 a 0 ainda no primeiro tempo contra a Inglaterra, em Miami. Embora os Bleus tenham melhorado após o intervalo e marcado quatro gols, não conseguiram se recuperar de um primeiro tempo desastroso.

    O desempenho decepcionante gerou críticas de Rabiot, que questionou a atitude demonstrada por alguns membros da equipe. As tensões também ficaram visíveis à beira do campo, com Rayan Cherki envolvido em uma discussão acalorada com Deschamps durante o intervalo para hidratação no primeiro tempo.

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  • Rabiot reage ao colapso da França

    Rabiot não escondeu sua frustração após o apito final, ao criticar a atuação da França no primeiro tempo e o comportamento de alguns de seus companheiros de equipe.

    “Começamos o primeiro tempo de forma bastante vergonhosa”, disse o meio-campista do AC Milan àbeIN SPORTS. “Vi em alguns jogadores um comportamento que nunca tinha visto antes. É um pouco decepcionante, porque era a última partida para nos darmos bem nesta competição. Há muita decepção após a derrota para a Espanha, mas havia trabalho a ser feito até o último minuto e não podemos simplesmente nos contentar com um jogo desleixado como aquele. Conversamos no intervalo; dissemos a nós mesmos que precisávamos mostrar um pouco de orgulho, e foi muito melhor no segundo tempo, porque no primeiro tempo algumas atitudes foram inaceitáveis.”

  • A Inglaterra se destaca enquanto a França entra em colapso

    Antes da disputa pelo terceiro lugar, Deschamps admitiu que nenhuma das equipes estava particularmente motivada para o jogo, afirmando: “A Inglaterra não quer jogar essa partida e nós também não”. Sua previsão se confirmou, já que a França apresentou um desempenho apático no primeiro tempo antes de acabar perdendo por 6 a 4.

    A derrota marcou um final decepcionante para os 14 anos de Deschamps no comando. Tensões internas e um desempenho desorganizado ofuscaram sua última partida no banco da França, enquanto a Inglaterra aproveitou ao máximo para encerrar o torneio em alta, com Declan Rice elogiando a força dos jogadores de Thomas Tuchel.

    “Este é o melhor grupo da Inglaterra em muito tempo”, disse Rice. “Isso é um fato. Ninguém pode tirar isso de nós. Acho que podemos nos orgulhar como grupo. Só estamos arrasados por termos perdido aquela semifinal.”

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