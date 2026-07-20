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“Começamos de forma vergonhosa!” – Adrien Rabiot critica seus companheiros da seleção francesa por “comportamento inaceitável” durante a derrota caótica para a Inglaterra na disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo
A campanha da França termina em decepção
Os problemas da França ficaram evidentes logo desde o apito inicial, quando a equipe chegou a estar perdendo por 4 a 0 ainda no primeiro tempo contra a Inglaterra, em Miami. Embora os Bleus tenham melhorado após o intervalo e marcado quatro gols, não conseguiram se recuperar de um primeiro tempo desastroso.
O desempenho decepcionante gerou críticas de Rabiot, que questionou a atitude demonstrada por alguns membros da equipe. As tensões também ficaram visíveis à beira do campo, com Rayan Cherki envolvido em uma discussão acalorada com Deschamps durante o intervalo para hidratação no primeiro tempo.
Rabiot reage ao colapso da França
Rabiot não escondeu sua frustração após o apito final, ao criticar a atuação da França no primeiro tempo e o comportamento de alguns de seus companheiros de equipe.
“Começamos o primeiro tempo de forma bastante vergonhosa”, disse o meio-campista do AC Milan àbeIN SPORTS. “Vi em alguns jogadores um comportamento que nunca tinha visto antes. É um pouco decepcionante, porque era a última partida para nos darmos bem nesta competição. Há muita decepção após a derrota para a Espanha, mas havia trabalho a ser feito até o último minuto e não podemos simplesmente nos contentar com um jogo desleixado como aquele. Conversamos no intervalo; dissemos a nós mesmos que precisávamos mostrar um pouco de orgulho, e foi muito melhor no segundo tempo, porque no primeiro tempo algumas atitudes foram inaceitáveis.”
A Inglaterra se destaca enquanto a França entra em colapso
Antes da disputa pelo terceiro lugar, Deschamps admitiu que nenhuma das equipes estava particularmente motivada para o jogo, afirmando: “A Inglaterra não quer jogar essa partida e nós também não”. Sua previsão se confirmou, já que a França apresentou um desempenho apático no primeiro tempo antes de acabar perdendo por 6 a 4.
A derrota marcou um final decepcionante para os 14 anos de Deschamps no comando. Tensões internas e um desempenho desorganizado ofuscaram sua última partida no banco da França, enquanto a Inglaterra aproveitou ao máximo para encerrar o torneio em alta, com Declan Rice elogiando a força dos jogadores de Thomas Tuchel.
“Este é o melhor grupo da Inglaterra em muito tempo”, disse Rice. “Isso é um fato. Ninguém pode tirar isso de nós. Acho que podemos nos orgulhar como grupo. Só estamos arrasados por termos perdido aquela semifinal.”
- Getty Images
A França se prepara para uma nova era
A França agora volta sua atenção para a era pós-Deschamps, com Zinedine Zidane sendo amplamente apontado como o sucessor do técnico campeão da Copa do Mundo. Restaurar a unidade dentro do elenco será uma das maiores tarefas que o ex-técnico do Real Madrid terá pela frente, após um torneio que terminou com críticas públicas por parte de jogadores mais experientes. A Inglaterra, por sua vez, volta para casa com o terceiro lugar, um resultado que eleva o ânimo da equipe, após ter reagido de forma impressionante à decepção na semifinal.
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