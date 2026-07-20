“Começamos de forma vergonhosa!” – Adrien Rabiot critica seus companheiros da seleção francesa por “comportamento inaceitável” durante a derrota caótica para a Inglaterra na disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo

Rabiot não escondeu sua frustração após o apito final, ao criticar a atuação da França no primeiro tempo e o comportamento de alguns de seus companheiros de equipe.

“Começamos o primeiro tempo de forma bastante vergonhosa”, disse o meio-campista do AC Milan àbeIN SPORTS. “Vi em alguns jogadores um comportamento que nunca tinha visto antes. É um pouco decepcionante, porque era a última partida para nos darmos bem nesta competição. Há muita decepção após a derrota para a Espanha, mas havia trabalho a ser feito até o último minuto e não podemos simplesmente nos contentar com um jogo desleixado como aquele. Conversamos no intervalo; dissemos a nós mesmos que precisávamos mostrar um pouco de orgulho, e foi muito melhor no segundo tempo, porque no primeiro tempo algumas atitudes foram inaceitáveis.”