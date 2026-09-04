O técnico do Tottenham, De Zerbi, deu uma atualização importante sobre a condição física de Mudryk, confirmando que o ponta está disponível para fazer sua estreia pelo clube neste sábado. O jogador de 25 anos está fora de ação desde novembro de 2024, mas seu treinador acredita que ele agora é capaz de contribuir com a equipe principal.

"Não sei de quanto tempo ele precisa para estar disponível para começar o jogo", disse o técnico do Tottenham em sua entrevista coletiva antes da partida. "Para uma parte do jogo, acho que ele está pronto agora para jogar 20, 15, 30 minutos."

A notícia chega como um grande impulso para um Tottenham que busca dar vida à sua temporada sob o comando de De Zerbi. Mudryk esteve recentemente envolvido com o elenco do Chelsea de Xabi Alonso durante a turnê de pré-temporada, mas sua falta de jogos competitivos continua sendo a principal preocupação da comissão técnica enquanto o integra ao grupo.