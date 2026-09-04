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Começa o retorno de Mudryk! Ponta do Tottenham está pronto para a primeira partida oficial em 21 meses, enquanto Roberto De Zerbi revela por quanto tempo ele pode jogar
De Zerbi confirma prazo para retorno
O técnico do Tottenham, De Zerbi, deu uma atualização importante sobre a condição física de Mudryk, confirmando que o ponta está disponível para fazer sua estreia pelo clube neste sábado. O jogador de 25 anos está fora de ação desde novembro de 2024, mas seu treinador acredita que ele agora é capaz de contribuir com a equipe principal.
"Não sei de quanto tempo ele precisa para estar disponível para começar o jogo", disse o técnico do Tottenham em sua entrevista coletiva antes da partida. "Para uma parte do jogo, acho que ele está pronto agora para jogar 20, 15, 30 minutos."
A notícia chega como um grande impulso para um Tottenham que busca dar vida à sua temporada sob o comando de De Zerbi. Mudryk esteve recentemente envolvido com o elenco do Chelsea de Xabi Alonso durante a turnê de pré-temporada, mas sua falta de jogos competitivos continua sendo a principal preocupação da comissão técnica enquanto o integra ao grupo.
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O caminho de volta após a suspensão
A carreira de Mudryk foi mergulhada em turbulência no fim de 2024, quando ele recebeu uma suspensão provisória após uma baixa concentração de meldonium ser encontrada em seu organismo. O medicamento para doença cardíaca é estritamente proibido, pois pode melhorar a recuperação e a resistência, fazendo com que o ucraniano ficasse quase dois anos sem jogar.
No entanto, a saga chegou a uma resolução em julho, quando a WADA chegou a um acordo com a FA inglesa. Foi determinado que os níveis encontrados em 2024 não seriam reportados como um teste positivo sob os regulamentos atuais, permitindo seu retorno imediato.
De Zerbi segue confiante em Mudryk
Enquanto cumpria sua suspensão, Mudryk foi obrigado a treinar longe do ambiente da equipe, mantendo a forma física por meio de sessões individuais, sem o benefício de táticas organizadas. Apesar desses desafios, De Zerbi segue confiante no jogador que orientou anteriormente no Shakhtar Donetsk.
O técnico italiano enfatizou que o ponta deve ser tratado como qualquer outro membro do elenco, como Micky van de Ven. Ele observou: “Agora acho que ele é um jogador normal como (Micky) Van de Ven, como outro jogador. Se merecer, vai jogar ou não.”
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Um reencontro com um rosto conhecido
A ida para o Tottenham representa um recomeço para Mudryk, que teve dificuldades para corresponder ao seu enorme valor de transferência em Stamford Bridge. Reencontrando De Zerbi, o homem que supervisionou sua ascensão na Ucrânia, há esperança de que o "pai do futebol" consiga destravar o potencial que um dia levou a previsões de Bola de Ouro.
De Zerbi relembrou o período em que trabalharam juntos no início do conflito na Ucrânia, destacando o vínculo emocional que compartilham, ao dizer: "O último problema, a suspensão, mas no fim o potencial estava claro, está claro, e agora o desafio dele é respeitar todas as suas qualidades, porque ele é um grande jogador."
De Zerbi acrescentou: "Ele precisa sentir esta temporada, viver esta temporada da maneira certa, sem muita pressão. Este é o momento certo para ele mostrar a todas as pessoas as coisas porque, se o Chelsea pagou 100 milhões há quatro anos, eles compraram muitos grandes, grandes jogadores, não? , pensaram muito bem sobre as qualidades de Mudryk."
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