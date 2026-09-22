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Começa a era Zinedine Zidane, enquanto Maxence Lacroix revela enorme "orgulho" por trabalhar com a lenda da França em Clairefontaine
Treino começa sob o comando de uma lenda
A era de Zidane como treinador da França começou oficialmente com uma sessão inaugural de treinos em Clairefontaine antes da estreia na Liga das Nações da Uefa contra a Turquia. Apenas 12 dos 23 jogadores convocados participaram da atividade inicial no centro nacional de futebol da França. O zagueiro do Chelsea Lacroix, que soma sete partidas pela seleção principal desde sua estreia nos Estados Unidos, em março de 2026, celebrou a chance de receber instruções do técnico recém-nomeado.
- ABACAPRESS
Zagueiro descarta pressão na concentração
Ter uma figura icônica como Zidane comandando os treinos pouco fez para intimidar Lacroix durante a primeira sessão dos dois juntos. O jogador de 26 anos, em vez disso, viu a ocasião como um enorme privilégio em seu início de trajetória internacional.
Rejeitando sugestões de qualquer ansiedade por trabalhar com Zidane em Clairefontaine, Lacroix insistiu: "Sem pressão. É apenas um grande motivo de orgulho dividir o campo com ele."
Ao relembrar as primeiras interações do grupo durante os treinos técnicos, o defensor acrescentou: "Conseguimos conversar com ele, todos em grupo, então foi legal."
Evolução tática ganha ritmo
Um intenso período de concentração de três semanas dá a Zidane um tempo valioso para implementar sua filosofia tática como sucessor de Didier Deschamps. A sessão de abertura foi focada principalmente no trabalho com bola, com o lendário ex-meio-campista participando das atividades para mostrar que sua qualidade técnica continua totalmente intacta. Um ambiente descontraído, mas com propósito, em Clairefontaine já está ajudando o elenco a se adaptar sem dificuldades a esta nova era da seleção.
- ABACAPRESS
Obstáculos da Liga das Nações à frente
A França inicia uma exigente sequência de quatro partidas, visitando a Turquia em 25 de setembro antes de enfrentar Bélgica e Itália entre 28 de setembro e 5 de outubro de 2026. Esse calendário apertado vai testar a profundidade defensiva da França e oferece a Lacroix uma audição ideal para conquistar uma vaga regular entre os titulares. Ter boas atuações ao longo da janela de outono segue sendo imperativo para garantir que Zidane tenha um início com autoridade no comando da equipe.
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