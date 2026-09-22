Ter uma figura icônica como Zidane comandando os treinos pouco fez para intimidar Lacroix durante a primeira sessão dos dois juntos. O jogador de 26 anos, em vez disso, viu a ocasião como um enorme privilégio em seu início de trajetória internacional.

Rejeitando sugestões de qualquer ansiedade por trabalhar com Zidane em Clairefontaine, Lacroix insistiu: "Sem pressão. É apenas um grande motivo de orgulho dividir o campo com ele."

Ao relembrar as primeiras interações do grupo durante os treinos técnicos, o defensor acrescentou: "Conseguimos conversar com ele, todos em grupo, então foi legal."