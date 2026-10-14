Sem dúvida, o jogador mais destacado daquela rodada foi Moussa Adam, estrela do Al Ahli, que liderou sua equipe no salto para a segunda posição na tabela de classificação da Liga Joy de Elite, após a vitória sobre o Al Wahda por 2 a 1.

Deve-se creditar a Moussa o êxito em conduzir o time de Jidá à vitória, apesar de ter disputado praticamente todo o segundo tempo da partida com apenas 10 jogadores, após a expulsão de Mohammed Al Malki aos 50 minutos de jogo.

O jovem jogador marcou os dois gols do Al Ahli aos 6 e aos 44 minutos, mas o mais importante não foram apenas os gols, e sim a maneira como os marcou.

Foi Adam quem conduziu o ataque pelo lado direito no primeiro gol, aproveitando sua habilidade individual, antes de receber a bola em frente à meta para marcar.

Já no segundo gol, a joia do Al Ahli fez uma movimentação brilhante para receber um passe em profundidade, ficando cara a cara com o goleiro, antes de mandar a bola para o fundo das redes.

Com isso, Moussa Adam marcou pela quinta partida consecutiva na Liga Joy de Elite, tendo deixado de balançar as redes apenas na primeira rodada, elevando seu total para 6 gols.