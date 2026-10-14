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Ahmed Mansy
Traduzido por

Comandados pelo mago do Al Ahli: os 5 melhores jogadores da sexta rodada da Liga Joy dos Campeões

Especiais e Opinião
Jawwy Elite League U-21
Al Ahli U21
Al Ittihad U21
Al Qadisiyah U21
Al Taawoun U21
Al Fateh U21
Arábia Saudita

Talentos que brilharam no Campeonato Saudita Sub-21

A sexta rodada da Joy Elite League (Campeonato Saudita Sub-21) teve o brilho de diversos jovens talentos, que conduziram suas equipes a resultados positivos com suas qualidades individuais marcantes.

Embora apenas 8 partidas tenham sido realizadas na sexta rodada, com outras 4 adiadas, isso não limitou o número de talentos que roubaram a cena naquela rodada.

  • Moussa Adam: o mágico do Ahly

    Sem dúvida, o jogador mais destacado daquela rodada foi Moussa Adam, estrela do Al Ahli, que liderou sua equipe no salto para a segunda posição na tabela de classificação da Liga Joy de Elite, após a vitória sobre o Al Wahda por 2 a 1.

    Deve-se creditar a Moussa o êxito em conduzir o time de Jidá à vitória, apesar de ter disputado praticamente todo o segundo tempo da partida com apenas 10 jogadores, após a expulsão de Mohammed Al Malki aos 50 minutos de jogo.

    O jovem jogador marcou os dois gols do Al Ahli aos 6 e aos 44 minutos, mas o mais importante não foram apenas os gols, e sim a maneira como os marcou.

    Foi Adam quem conduziu o ataque pelo lado direito no primeiro gol, aproveitando sua habilidade individual, antes de receber a bola em frente à meta para marcar.

    Já no segundo gol, a joia do Al Ahli fez uma movimentação brilhante para receber um passe em profundidade, ficando cara a cara com o goleiro, antes de mandar a bola para o fundo das redes.

    Com isso, Moussa Adam marcou pela quinta partida consecutiva na Liga Joy de Elite, tendo deixado de balançar as redes apenas na primeira rodada, elevando seu total para 6 gols.

  • Abdulmajid Al-Sharif

    Assim como na rodada passada, Abdulmajeed Al-Sharif, estrela do Al-Taawoun, seguiu roubando a cena com força na sexta rodada da Liga Joy de Elite.

    Al-Sharif marcou dois gols e conduziu o Al-Taawoun à vitória sobre o Al-Khaleej por 5 a 4, na partida mais emocionante da atual temporada do Campeonato Saudita Sub-21.

    O jogador do Al-Taawoun repetiu o que havia feito na rodada anterior, quando também marcou dois gols, mas na derrota diante do Al-Riyadh por 4 a 3.

    Em apenas duas rodadas, Abdulmajeed Al-Sharif conseguiu se tornar o principal destaque dos "Lobos", tirando o protagonismo de Yousef Al-Salem, que havia marcado os três gols da equipe nas duas primeiras rodadas.

  • Muhannad Al-Jizani

    A sexta rodada marcou o surgimento de uma nova estrela na atual temporada da Liga Joy de Elite, mais precisamente no Al Qadsiah, durante o confronto contra o Al Ansar em Medina.

    O Al Qadsiah conseguiu decidir a partida a seu favor graças ao jovem Muhannad Al Jizani, autor dos dois gols que levaram a equipe à vitória sobre o Al Ansar por 2 a 1.

    O curioso é que essa foi a primeira vez que Al Jizani marcou na atual temporada, juntando-se aos nomes que impuseram seu sucesso no Al Qadsiah, como Basel Al Abadi e Fahad Al Shamri.

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  • Ammar Al-Ghamdi

    Não se fala em grandes atuações sem que venha à mente o nome de Ammar Al Ghamdi, atacante do Al Ittihad, que segue brilhando de forma evidente na atual temporada da Liga Saudita de Elite.

    Desta vez, Al Ghamdi se destacou em uma partida complicada diante do Al Khaleej, cujos códigos o time de Jeddah só conseguiu decifrar recorrendo às qualidades excepcionais de seu jovem atacante.

    Ammar Al Ghamdi marcou o único gol do Al Ittihad, com o qual a equipe arrebatou os três pontos e manteve a liderança da tabela de classificação, apesar da perseguição do vizinho e rival tradicional Al Ahli.

    O gol veio, como de costume, pelo mágico pé esquerdo de Al Ghamdi, que converteu com maestria um mano a mano absoluto com o goleiro do Al Khaleej para dentro das redes.

    Com isso, Al Ghamdi marcou pela quinta partida consecutiva e chegou ao seu sétimo gol na atual temporada da Liga Saudita de Elite, brigando com força pelo título de artilheiro da competição.

  • Jefferson Ramos

    Apesar de o Al Fateh ter perdido a vice-liderança da tabela do Campeonato Saudita Sub-21, seu atacante cabo-verdiano Jefferson Ramos não perdeu o brilho.

    Ramos marcou o segundo gol do Al Fateh no empate em 2 a 2 com o Al Najma, mesmo depois de a equipe ter aberto 2 a 0 nos primeiros 55 minutos.

    Ramos fez o gol de uma forma que demonstra sua grande capacidade de finalização: recebeu um cruzamento e desviou de cabeça para dentro das redes.

    O atacante africano manteve o bom momento no Campeonato Saudita Sub-21, já que esse foi seu sétimo gol na temporada atual, colocando-o como forte candidato ao título de artilheiro.