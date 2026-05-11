Com um gesto especial! Vinicius Júnior provocou os torcedores do FC Barcelona no Clássico – João Cancelo faz história no futebol

A mensagem por trás desse simbolismo: é a lembrança dos 15 títulos europeus que o Real Madrid conquistou ao longo de sua gloriosa história. Os catalães estão a anos-luz dessa marca.

Não é a primeira vez, no passado recente, que Vinicius Júnior chama a atenção com uma ação desse tipo. Também na partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, contra o Manchester City, ele provocou os torcedores depois de converter um pênalti aos 22 minutos.

Em seguida, ele comemorou sorrindo na bandeira de escanteio, antes de esfregar os punhos cerrados no rosto e fazer o gesto de “chorar” na direção dos torcedores do City, para depois se afastar rindo.