No primeiro tempo, o brasileiro, que era vaiado a cada vez que tocava na bola, perdeu a paciência. Ele ergueu as mãos em direção às arquibancadas e formou claramente o número 15 com os dedos.
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Com um gesto especial! Vinicius Júnior provocou os torcedores do FC Barcelona no Clássico – João Cancelo faz história no futebol
A mensagem por trás desse simbolismo: é a lembrança dos 15 títulos europeus que o Real Madrid conquistou ao longo de sua gloriosa história. Os catalães estão a anos-luz dessa marca.
Não é a primeira vez, no passado recente, que Vinicius Júnior chama a atenção com uma ação desse tipo. Também na partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, contra o Manchester City, ele provocou os torcedores depois de converter um pênalti aos 22 minutos.
Em seguida, ele comemorou sorrindo na bandeira de escanteio, antes de esfregar os punhos cerrados no rosto e fazer o gesto de “chorar” na direção dos torcedores do City, para depois se afastar rindo.
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Vinicius já havia provocado antes
Um gesto que, sem dúvida, tem várias origens. Aparentemente, com essa ação, Vinicius fez uma alusão à recepção irônica dos torcedores do Manchester durante a visita do Real em fevereiro de 2025. Naquela ocasião, uma enorme faixa foi exibida na arquibancada, na qual o meio-campista do City, Rodri, beijava sua Bola de Ouro. Ao lado, em referência a uma letra de música do Oasis com o mesmo título e claramente dirigida a Vinicius, estava escrito: “Stop Crying Your Heart Out”. Ou seja: “Pare de chorar de forma tão comovente”.
Vinicius reclamou veementemente após sua derrota para Rodri na cerimônia do Ballon d’Or de 2024. Seu clube chegou a cancelar a participação no evento em Paris quando ficou claro que o ponta-esquerda sairia perdendo para Rodri.
Cancelo faz história no futebol
Além disso, o Clássico trouxe à tona mais duas histórias especiais. João Cancelo, do Barcelona, tornou-se o primeiro jogador da história a conquistar um título de campeão em quatro das cinco principais ligas da Europa.
Na temporada 2020/21, o brasileiro conquistou o Scudetto com a Juventus de Turim. No ano seguinte, foi campeão com o Manchester City e, doze meses depois, ergueu a taça com o Bayern de Munique.
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Lewandowski agora faz parte de um seleto grupo
No entanto, Cancelo não chega nem perto da coleção de títulos de Robert Lewandowski. O polonês, que possivelmente deixará o Barça, comemorou seu 13º título nas cinco principais ligas europeias. Ele conquistou campeonatos com o BVB (2), o Bayern (8) e agora com os catalães (3).
Com isso, Lewandowski entra para um seleto grupo. Apenas Ryan Giggs, Manuel Neuer e Thomas Müller também conseguiram essa façanha.
As transferências recordes do Real Madrid
Jogadores Total Jude Bellingham Chegou em 2023 por 127 milhões de euros do Borussia Dortmund Eden Hazard Chegou em 2019 por 120,8 milhões de euros do Chelsea FC Gareth Bale Chegou em 2013 por 101 milhões de euros do Tottenham Hotspur