A recente história continental da Inter tem sido de altos e baixos, incluindo uma presença na final seguida por uma decepcionante eliminação precoce na temporada passada. Martinez vê esses contratempos não como fracassos, mas como lições necessárias para um grupo que ainda tem fome de sucesso máximo. O atacante é categórico ao afirmar que o time precisa mostrar evolução e resiliência se quiser navegar pelas águas traiçoeiras das fases eliminatórias da Champions League e competir com a elite.

Ao refletir sobre as ambições continentais do clube, o vencedor da Copa do Mundo de 2022 foi sincero sobre a mentalidade da equipe para a fase de grupos. "No ano passado fomos eliminados cedo, mas é importante aprender com nossos erros. Espero dar tudo de mim e levar a Inter o mais longe possível. A Champions League é um objetivo. Como sempre digo, todos nós sonhamos, mas não é uma obsessão", disse aos repórteres.