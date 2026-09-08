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'Com todo o respeito' - Lautaro Martinez minimiza reencontro com Jose Mourinho enquanto a Inter se prepara para confronto da Liga dos Campeões com o Real Madrid
- AFP
Respeitando o legado do Special One
Mourinho continua sendo uma figura muito querida entre os torcedores da Inter, depois de ter garantido de forma memorável a histórica Tríplice Coroa durante sua passagem por Milão. No entanto, enquanto a Nerazzurra se prepara para enfrentar o Real Madrid de Mourinho em um grande duelo europeu, Martinez está determinado a não deixar que a nostalgia distraia o elenco da missão em questão.
Ao falar com a imprensa sobre o reencontro com o ex-treinador da Inter, Martinez foi direto em sua avaliação. O atacante afirmou: "Mourinho é um treinador que conquistou títulos importantes na Inter. Com todo o respeito a ele, hoje estamos focados em nos preparar para o jogo de amanhã e fazer o nosso melhor."
- AFP
O desafio de Mbappe e do Madrid
A tarefa para a equipe de Cristian Chivu fica ainda mais difícil por causa do movimento de reforços no verão no Bernabéu. O Real Madrid acrescentou poder de fogo significativo e estabilidade defensiva ao elenco, o que faz do time um dos favoritos ao troféu.
"Vamos enfrentar uma grande equipe, com muitos jogadores de alto nível. Temos nossas próprias forças. Também estamos prontos para enfrentar Mbappe, um dos melhores do mundo", explicou Martinez ao falar sobre a batalha tática que vem pela frente. Em seguida, ele destacou o equilíbrio do adversário ao dizer: "O Madrid se reforçou muito bem. Contratou muitos jogadores de qualidade para a defesa."
Aprendendo com fracassos europeus do passado
A recente história continental da Inter tem sido de altos e baixos, incluindo uma presença na final seguida por uma decepcionante eliminação precoce na temporada passada. Martinez vê esses contratempos não como fracassos, mas como lições necessárias para um grupo que ainda tem fome de sucesso máximo. O atacante é categórico ao afirmar que o time precisa mostrar evolução e resiliência se quiser navegar pelas águas traiçoeiras das fases eliminatórias da Champions League e competir com a elite.
Ao refletir sobre as ambições continentais do clube, o vencedor da Copa do Mundo de 2022 foi sincero sobre a mentalidade da equipe para a fase de grupos. "No ano passado fomos eliminados cedo, mas é importante aprender com nossos erros. Espero dar tudo de mim e levar a Inter o mais longe possível. A Champions League é um objetivo. Como sempre digo, todos nós sonhamos, mas não é uma obsessão", disse aos repórteres.
- AFP
Exigências táticas e responsabilidades defensivas
Além de sua capacidade goleadora, Martinez ficou conhecido por sua incrível intensidade de trabalho e disposição para defender desde a frente. Esse estilo de jogo altruísta é um componente central da identidade da Inter em sua atual configuração tática, exigindo que os atacantes sejam a primeira linha de defesa.
“Isso depende de cada equipe e do que cada treinador pede", disse Martinez ao ser questionado sobre as exigências defensivas sobre os atacantes modernos. "Por causa do nosso estilo de pressão e de jogo, isso significa que eu preciso pressionar e estar atento na fase defensiva. Além de o treinador me pedir para fazer isso, isso vem naturalmente para mim. Muitas vezes, depende das características de cada jogador."
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