Da forma como as coisas estão, o contrato de Pochettino com a Federação de Futebol dos Estados Unidos (U.S. Soccer) chegará ao fim quando um grande torneio na América do Norte terminar neste verão. As expectativas são altas em relação à chamada “Geração de Ouro” de talentos, com nomes como Christian Pulisic e Weston McKennie prontos para emocionar e entreter um público global.

Olhos de todos os cantos do planeta estarão voltados para os Estados Unidos, Canadá e México entre 11 de junho e 19 de julho, com alguns dos maiores e mais reconhecidos nomes do esporte prontos para mostrar seu talento no maior dos palcos.

Pochettino ajudará a arcar com as expectativas dos co-anfitriões, mas será que ele se afastará assim que essa missão for cumprida? Em determinado momento, o técnico de 54 anos foi fortemente associado a grandes times da Premier League, da La Liga e de outras ligas.

Clubes como Manchester United, Chelsea e Tottenham já preencheram suas vagas de treinador, enquanto o Manchester City deve convidar Enzo Maresca para seguir os passos de Pep Guardiola. Na Espanha, José Mourinho parece estar voltando ao Real Madrid, enquanto Hansi Flick continua a impressionar no Barcelona. O AC Milan estaria interessado, mas outros nomes – como Andoni Iraola – continuam na disputa para ocupar o cargo na Série A.