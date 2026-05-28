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Com os principais cargos do clube preenchidos, será que Mauricio Pochettino vai renovar o contrato com a Seleção Americana? Brad Friedel explica como o técnico argentino pode ajudar o futebol americano a competir com o basquete e o beisebol
Vagas importantes na Premier League e na La Liga estão sendo preenchidas
Da forma como as coisas estão, o contrato de Pochettino com a Federação de Futebol dos Estados Unidos (U.S. Soccer) chegará ao fim quando um grande torneio na América do Norte terminar neste verão. As expectativas são altas em relação à chamada “Geração de Ouro” de talentos, com nomes como Christian Pulisic e Weston McKennie prontos para emocionar e entreter um público global.
Olhos de todos os cantos do planeta estarão voltados para os Estados Unidos, Canadá e México entre 11 de junho e 19 de julho, com alguns dos maiores e mais reconhecidos nomes do esporte prontos para mostrar seu talento no maior dos palcos.
Pochettino ajudará a arcar com as expectativas dos co-anfitriões, mas será que ele se afastará assim que essa missão for cumprida? Em determinado momento, o técnico de 54 anos foi fortemente associado a grandes times da Premier League, da La Liga e de outras ligas.
Clubes como Manchester United, Chelsea e Tottenham já preencheram suas vagas de treinador, enquanto o Manchester City deve convidar Enzo Maresca para seguir os passos de Pep Guardiola. Na Espanha, José Mourinho parece estar voltando ao Real Madrid, enquanto Hansi Flick continua a impressionar no Barcelona. O AC Milan estaria interessado, mas outros nomes – como Andoni Iraola – continuam na disputa para ocupar o cargo na Série A.
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Será que Pochettino vai continuar como técnico da seleção americana?
Com isso em mente, será que Pochettino vai reavaliar suas opções — agora que uma permanência mais longa no comando da Seleção dos Estados Unidos está em jogo? Quando essa pergunta foi feita a Friedel, o ex-goleiro da Seleção dos Estados Unidos — em entrevista concedida em parceria com o MrQ — disse ao GOAL: “Acho que ele receberá ofertas de qualquer lugar do mundo. Ele é um técnico extraordinário. Depende realmente do que ele quer fazer e, provavelmente, do sucesso da equipe.
“Uma curiosidade interessante sobre isso é que Matt Crocker, que era diretor esportivo da U.S. Soccer, basicamente construiu esse ciclo de quatro anos e depois partiu para a Arábia Saudita, outra nação na Copa do Mundo, mas para a Copa do Mundo.
“Então, interpreto isso de duas maneiras: ou todos estão indo embora no final, ou talvez eles se empenhem mais agora que o Mauricio está no cargo há dois anos e meio, ou o que for, e ele começou a entender o panorama da cultura do futebol em torno de uma função conjunta de diretor esportivo/técnico principal depois e realmente ajudar os EUA.
“Pessoalmente, adoraria que ele ficasse. Porque a cultura nos Estados Unidos é o que está faltando, mas é a coisa mais difícil de superar.”
O maior desafio enfrentado pelo futebol americano
Friedel acrescentou, ao falar dos desafios que o futebol americano enfrenta quando as competições internacionais e da MLS competem com a NBA, a NFL, a NHL e a MLB: “Nossos estádios são fantásticos, os campos de treinamento são fantásticos, a formação de treinadores é melhor, os treinadores são melhores. Sabe, o esporte está crescendo nas categorias amadoras a um ritmo alucinante, tudo isso. Mas ainda não é o esporte principal nos EUA. E até que seja o esporte principal nos EUA, nunca teremos uma geração de ouro, porque nunca conseguiremos todos os melhores atletas e, mais do que atletas, as pessoas que simplesmente querem dar a vida pelo esporte. Até termos isso, só temos que continuar tentando desenvolver o esporte o máximo que pudermos.
“O argumento que as pessoas sempre me apresentam, e até mesmo meus amigos que são especialistas no esporte com quem eu joguei, todos dizem: ‘Sim, mas deveríamos ser muito melhores com 350 milhões de pessoas’. Eu digo a eles: ‘Não, se fosse baseado na população, então a Índia estaria arrasando. A China estaria arrasando. O Paquistão estaria arrasando’.
Há apenas um, entre os 10 países mais populosos do mundo, há apenas uma nação do futebol nessa lista, e essa é o Brasil. E uma das razões pelas quais eles são os melhores é porque são uma nação do futebol, e têm 215 milhões de pessoas, ou seja lá quantas forem, que são todas loucas por futebol. Se os EUA fossem uma nação do futebol, uma nação culturalmente ligada ao futebol com 350 milhões de pessoas, sim, seríamos muito dominantes nos torneios. Mas não somos.”
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Calendário da Seleção Masculina dos EUA: Amistosos e fase de grupos da Copa do Mundo
A seleção masculina dos Estados Unidos tem os amistosos pré-Copa do Mundo contra o Senegal e a Alemanha se aproximando rapidamente. Pochettino já divulgou a lista de convocados para o grande torneio, com 26 astros selecionados, e vai querer dar tempo de jogo ao maior número possível desses jogadores antes do início das partidas oficiais.
O primeiro desses jogos será contra o Paraguai no SoFi Stadium, na Califórnia, em 12 de junho, antes de enfrentar a Austrália em Seattle, em 19 de junho. A difícil programação do Grupo D será concluída em 25 de junho, quando a equipe retornará a Inglewood para um confronto com a Turquia.