Com mega-contratações no valor de 200 milhões de euros: o FC Bayern corre o risco de enfrentar um novo dilema no mercado de transferências

Contratualmente, ele ainda está vinculado ao Bayern de Munique até 2028. No verão de 2024, o jogador que já havia sido o principal alvo de Thomas Tuchel (“Holding Six”) chegou a Munique com um ano de atraso e após a saída de seu grande defensor. O jogador, que disputou 37 partidas pela seleção portuguesa, nunca conseguiu justificar o valor de 51 milhões de euros da transferência sob o comando de Vincent Kompany. De qualquer forma, o Bayern terá um grande prejuízo com ele, caso surja um interessado e o português seja vendido.

Palhinha teve uma temporada de estreia para esquecer, em parte devido a algumas lesões. Na hierarquia do meio-campo, ele acabou ficando claramente atrás de Joshua Kimmich, Leon Goretzka e Aleksandar Pavlovic. Após apenas 25 partidas, sem nenhuma participação em gols, um cartão vermelho e 986 minutos em campo, o capítulo do FC Bayern de Munique já havia chegado ao fim para ele.

Seu ano de empréstimo em Londres, entretanto, foi bastante bem-sucedido, pelo menos para ele pessoalmente: embora os Spurs tenham, de forma totalmente inesperada, afundado na parte inferior da tabela da Premier League e tenham precisado torcer pela permanência na divisão até a última rodada, Palhinha foi um dos poucos pontos positivos no elenco dos Spurs em crise. No total, ele chegou a marcar sete gols e dar três assistências em 45 partidas oficiais. Seu gol da vitória por 1 a 0 na última rodada contra o Everton garantiu, por fim, a permanência do Tottenham na primeira divisão.

Em seguida, ele enfatizou que gostaria de permanecer em Londres. “Desde meu primeiro dia aqui, me sinto em casa. Os torcedores, o público, um grande clube: quem não gostaria de jogar pelo Tottenham e ficar aqui? Tenho aqui tudo o que preciso”, disse Palhinha. E De Zerbi também declarou: “Sim, quero mantê-lo, 100%!”

Mas isso agora não vai acontecer. Para o pesar de Palhinha e para o pesar do Bayern de Munique.