Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Max EberlGetty Images
Jonas Rütten

Traduzido por

Com mega-contratações no valor de 200 milhões de euros: o FC Bayern corre o risco de enfrentar um novo dilema no mercado de transferências

Bundesliga
Mercado da bola
Premier League
Bayern de Munique
Tottenham
J. Palhinha
S. Tonali
M. Fernandes
S. Altimira
Sporting

O FC Bayern tem uma lista de jogadores que podem ser vendidos, mas, no caso dos que representam as maiores fontes de receita em potencial, o clube enfrenta grandes dificuldades para encontrar um comprador que atenda às suas exigências. É o que está acontecendo agora com João Palhinha.

Afinal, parece praticamente impossível imaginar que o Tottenham Hotspur venha a contratar o português após as transferências de 200 milhões de euros dos meio-campistas centrais Sandro Tonali (Newcastle United) e Mateus Fernandes (West Ham United). 

Conforme noticiam o The Sun e a Sky, o Tottenham teria deixado passar a opção de compra de 30 milhões de euros negociada com o Bayern de Munique no empréstimo de Palhinha e não pretende mais renegociar. Em outras palavras: pelo menos a opção de vender Palhinha ao Spurs não existe mais.

  • Isso representa um duro revés para o time de Munique, pois o outro clube interessado em Palhinha provavelmente não tem como arcar, nem de longe, com os 25 a 30 milhões de euros exigidos — e, a esta altura, na verdade, já nem tem mais necessidade dele.

    O jornal português A Bola informou recentemente que, para Palhinha, um retorno ao Sporting de Lisboa seria, de fato, “um cenário” que “agradaria a Palhinha”. No entanto, os portugueses já contrataram Sergi Altimira, um meio-campista central, por 18 milhões de euros do Real Betis, encontrando assim um substituto para o capitão e líder do meio-campo Morten Hjulmand, que está de saída e busca uma transferência para o Atlético de Madrid.

    A lista de clubes realmente interessados em Palhinha, portanto, ficou consideravelmente mais curta nos últimos dias. Segundo o “A Bola”, antes da contratação de Altimira, o Sporting teria tido sua proposta rejeitada pelo Bayern de Munique, que consistia em um empréstimo com opção de compra obrigatória.

    Palhinha retornará, portanto, ao Bayern de Munique por enquanto, embora recentemente tenha instruído seus assessores a chegarem a um acordo o mais rápido possível com o Bayern e com possíveis interessados, a fim de finalmente definir seu futuro a longo prazo. 

    • Publicidade
  • PalhinhaGetty Images

    Palhinha vive uma temporada de estreia para esquecer no FC Bayern — e queria ficar no Spurs

    Contratualmente, ele ainda está vinculado ao Bayern de Munique até 2028. No verão de 2024, o jogador que já havia sido o principal alvo de Thomas Tuchel (“Holding Six”) chegou a Munique com um ano de atraso e após a saída de seu grande defensor. O jogador, que disputou 37 partidas pela seleção portuguesa, nunca conseguiu justificar o valor de 51 milhões de euros da transferência sob o comando de Vincent Kompany. De qualquer forma, o Bayern terá um grande prejuízo com ele, caso surja um interessado e o português seja vendido.

    Palhinha teve uma temporada de estreia para esquecer, em parte devido a algumas lesões. Na hierarquia do meio-campo, ele acabou ficando claramente atrás de Joshua Kimmich, Leon Goretzka e Aleksandar Pavlovic. Após apenas 25 partidas, sem nenhuma participação em gols, um cartão vermelho e 986 minutos em campo, o capítulo do FC Bayern de Munique já havia chegado ao fim para ele.

    Seu ano de empréstimo em Londres, entretanto, foi bastante bem-sucedido, pelo menos para ele pessoalmente: embora os Spurs tenham, de forma totalmente inesperada, afundado na parte inferior da tabela da Premier League e tenham precisado torcer pela permanência na divisão até a última rodada, Palhinha foi um dos poucos pontos positivos no elenco dos Spurs em crise. No total, ele chegou a marcar sete gols e dar três assistências em 45 partidas oficiais. Seu gol da vitória por 1 a 0 na última rodada contra o Everton garantiu, por fim, a permanência do Tottenham na primeira divisão.

    Em seguida, ele enfatizou que gostaria de permanecer em Londres. “Desde meu primeiro dia aqui, me sinto em casa. Os torcedores, o público, um grande clube: quem não gostaria de jogar pelo Tottenham e ficar aqui? Tenho aqui tudo o que preciso”, disse Palhinha. E De Zerbi também declarou: “Sim, quero mantê-lo, 100%!”

    Mas isso agora não vai acontecer. Para o pesar de Palhinha e para o pesar do Bayern de Munique.