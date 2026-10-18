Apesar das garantias iniciais, a realidade de uma temporada desgastante, sob constante escrutínio, parece ter cobrado seu preço nos bastidores. Carrick enfrenta uma pressão crescente por resultados, mas mantém uma postura firme quanto à sua permanência no cargo antes de um jogo decisivo no fim de semana.

“Não acho que seja o último jogo de que preciso neste momento, com certeza”, afirmou Carrick ao ser questionado sobre o que está em jogo na próxima partida. “Estou muito ansioso pelo jogo. Acima de tudo, sinto uma vontade enorme de fazer este clube avançar. Sempre há negatividade se você quiser procurá-la ou senti-la, mas eu não vou atrás dela. Não quero senti-la.”

Ele afirmou que uma evolução tática está próxima e acrescentou: “Entendo a realidade e já falei disso tantas vezes que sinto que estou repetindo as mesmas coisas, mas aceitando a situação em que estamos. Só que não me sinto assim. Estou totalmente concentrado no que é melhor para este lugar e para este clube, no que será preciso para vencer jogos, sabe, e fazer os rapazes jogarem como sabemos que são capazes, porque ainda não achamos que estamos tão longe disso.”



