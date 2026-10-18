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Com medo das câmeras! Estrelas do Manchester United temem que equipe de filmagem de documentário da Amazon Prime esteja por trás do péssimo desempenho no início da temporada
Tensão nos bastidores em Old Trafford
O Manchester United fechou um lucrativo acordo de £ 10 milhões para participar da mais recente edição da aclamada série All or Nothing, da Amazon. No entanto, a presença constante das câmeras teria criado um ambiente sufocante no vestiário. Segundo o The Sun, jogadores e membros da comissão técnica sentem que não podem falar livremente nas análises após os jogos. O resultado é um ambiente em que críticas sinceras deixam de ser feitas porque todos estão “pegando leve”.
Essa hesitação em discutir abertamente as falhas táticas coincide com um início desastroso da passagem de Michael Carrick como técnico efetivo. O United conquistou apenas duas vitórias nos primeiros nove jogos, considerando todas as competições. As tensões foram agravadas por uma difícil janela de transferências de verão e por uma recente entrevista explosiva concedida pelo zagueiro Lisandro Martinez.
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Carrick já havia minimizado preocupações com câmeras
Ao ser questionado sobre a equipe de filmagem do documentário, em agosto, Carrick descartou a possibilidade de que sua presença atrapalhasse o trabalho. O técnico do United afirmou, inicialmente, que o elenco já estava acostumado à intensa atenção da mídia que acompanha quem representa o clube.
“Tem sido tranquilo”, explicou Carrick na época. “É claro que é algo um pouco novo e diferente, mas, no dia a dia, já temos tantas câmeras por perto que os jogadores estão meio acostumados com isso.”
Ele acrescentou que a equipe de produção havia respeitado os limites profissionais. “É claro que precisamos lidar com isso, mas eles têm sido respeitosos”, observou Carrick. “Provavelmente parece algo maior para quem vê de fora do que é no nosso dia a dia de trabalho.”
Com foco no futebol em meio à pressão crescente
Apesar das garantias iniciais, a realidade de uma temporada desgastante, sob constante escrutínio, parece ter cobrado seu preço nos bastidores. Carrick enfrenta uma pressão crescente por resultados, mas mantém uma postura firme quanto à sua permanência no cargo antes de um jogo decisivo no fim de semana.
“Não acho que seja o último jogo de que preciso neste momento, com certeza”, afirmou Carrick ao ser questionado sobre o que está em jogo na próxima partida. “Estou muito ansioso pelo jogo. Acima de tudo, sinto uma vontade enorme de fazer este clube avançar. Sempre há negatividade se você quiser procurá-la ou senti-la, mas eu não vou atrás dela. Não quero senti-la.”
Ele afirmou que uma evolução tática está próxima e acrescentou: “Entendo a realidade e já falei disso tantas vezes que sinto que estou repetindo as mesmas coisas, mas aceitando a situação em que estamos. Só que não me sinto assim. Estou totalmente concentrado no que é melhor para este lugar e para este clube, no que será preciso para vencer jogos, sabe, e fazer os rapazes jogarem como sabemos que são capazes, porque ainda não achamos que estamos tão longe disso.”
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Uma difícil visita ao Elland Road
O Manchester United precisa deixar de lado as distrações fora de campo enquanto se prepara para enfrentar o Leeds United em Elland Road, neste domingo, em um ambiente hostil. Com apenas duas vitórias até agora, conquistar os três pontos em Yorkshire é fundamental para interromper a má fase e aliviar a pressão sobre o elenco em formação de Carrick.
Outro resultado decepcionante contra o grande rival só reforçará a narrativa de que as câmeras da Amazon estão registrando, em tempo real, uma temporada que desanda. Carrick precisará que seus jogadores recuperem a competitividade, independentemente de quem esteja assistindo.
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