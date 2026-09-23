Os cinco gols marcados por Ammar Al-Ghamdi neste mês de setembro se dividiram entre a perna esquerda, com a qual anotou três gols, e a cabeça, com a qual assinou outros dois.

A chegada da bola ao jovem atacante em sua cabeça ou diante de sua perna esquerda de frente para o gol tornou-se um verdadeiro cenário de terror para os goleiros das equipes adversárias, já que indica um gol praticamente certo, difícil de ser desperdiçado.

Al-Ghamdi não se limitou à sua força na finalização das jogadas, mas participa também da construção do jogo, na recepção das bolas e na invasão das áreas dos adversários com ela, como fez na partida contra o Al-Qadisiyah.