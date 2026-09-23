Ammar Al-Ghamdi, atacante do Al-Ittihad, conquistou o protagonismo da Joy League Elite (o Campeonato Saudita Sub-21) no mês de setembro corrente, depois de reviver as memórias da primeira temporada da competição.
Com lembranças da primeira temporada: Ammar Al-Ghamdi conquista o prêmio de destaque da Joy Elite League em setembro
Um artilheiro de primeira classe
Ammar Al-Ghamdi disputou 3 partidas pelo time sub-21 do Al-Ittihad no mês de setembro, nas quais conseguiu marcar 5 gols, a uma média próxima de dois gols por jogo.
Com esse quinteto de gols, o atacante do Al-Ittihad chegou ao seu sexto gol na atual temporada da Liga Joy de Elite, ocupando a segunda posição na artilharia, a apenas um gol de distância de Mohammed Al-Issa, estrela do Al-Ettifaq.
Al-Ittihad liderou rumo ao topo
Al-Ghamdi marcou um gol na vitória por 4 a 1 sobre o Al-Wehda, na terceira rodada, e repetiu o feito na vitória por 2 a 0 sobre o Al-Qadsiah, na quarta rodada, antes do hat-trick com o qual conduziu o Al-Ittihad à vitória por 3 a 1 sobre o Al-Faisaly, na quinta rodada.
Essas vitórias, nas quais o jovem atacante teve o papel de maior destaque, colocaram o Al-Ittihad na liderança da tabela de classificação do Campeonato Saudita de Elite, com 13 pontos, um ponto à frente do Al-Fateh, que ocupa a segunda posição.
Carrasco de cabeça e pé esquerdo
Os cinco gols marcados por Ammar Al-Ghamdi neste mês de setembro se dividiram entre a perna esquerda, com a qual anotou três gols, e a cabeça, com a qual assinou outros dois.
A chegada da bola ao jovem atacante em sua cabeça ou diante de sua perna esquerda de frente para o gol tornou-se um verdadeiro cenário de terror para os goleiros das equipes adversárias, já que indica um gol praticamente certo, difícil de ser desperdiçado.
Al-Ghamdi não se limitou à sua força na finalização das jogadas, mas participa também da construção do jogo, na recepção das bolas e na invasão das áreas dos adversários com ela, como fez na partida contra o Al-Qadisiyah.
Dos protagonistas da primeira temporada
Al-Ghamdi reviveu as memórias de sua brilhante atuação na primeira temporada da Joy Elite League, quando marcou 14 gols e disputou o título de artilheiro.
Entre esses 14 gols, Ammar Al-Ghamdi marcou 4 gols em 4 partidas nas fases eliminatórias, o que reflete sua grande capacidade nos momentos decisivos.
O atacante do Al-Ittihad espera manter o bom desempenho na atual temporada, para conduzir sua equipe ao título do qual se despediu nas quartas de final na temporada passada, e conquistar o título de artilheiro que perdeu por uma pequena diferença.
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