A ascensão de Konsa no Arsenal tem sido meteórica desde sua transferência de grande repercussão das Midlands. Após ser contratado do Aston Villa por 51 milhões de libras, o zagueiro rapidamente se tornou peça indispensável da defesa de Mikel Arteta. A chegada do jogador de 28 anos ao Emirates Stadium é especialmente emocionante por sua ligação de longa data com o clube, algo que teve grande significado para a torcida do Arsenal desde sua chegada.

“Já me perguntaram muito sobre isso”, diz Konsa, sorrindo, ao falar sobre o clube pelo qual torcia na infância. “E, sim, eu era [torcedor do Arsenal]. Tinha muitas camisas do Arsenal quando era mais novo. Você sonha em jogar por grandes clubes como este. Quando é criança, você cresce vendo clubes como o Arsenal e a quantidade de jogadores de qualidade que passaram por aqui ao longo dos anos. Estar aqui, e não apenas estar aqui, mas estar aqui com amigos próximos, torna tudo ainda mais especial.”