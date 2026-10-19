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Com fome de vencer! Ezri Konsa está empolgado para enfrentar Harry Kane, relembra famosa vitória sobre o Bayern de Munique e mira mais títulos como estrela do Arsenal
Concretizando uma ambição de infância no norte de Londres
A ascensão de Konsa no Arsenal tem sido meteórica desde sua transferência de grande repercussão das Midlands. Após ser contratado do Aston Villa por 51 milhões de libras, o zagueiro rapidamente se tornou peça indispensável da defesa de Mikel Arteta. A chegada do jogador de 28 anos ao Emirates Stadium é especialmente emocionante por sua ligação de longa data com o clube, algo que teve grande significado para a torcida do Arsenal desde sua chegada.
“Já me perguntaram muito sobre isso”, diz Konsa, sorrindo, ao falar sobre o clube pelo qual torcia na infância. “E, sim, eu era [torcedor do Arsenal]. Tinha muitas camisas do Arsenal quando era mais novo. Você sonha em jogar por grandes clubes como este. Quando é criança, você cresce vendo clubes como o Arsenal e a quantidade de jogadores de qualidade que passaram por aqui ao longo dos anos. Estar aqui, e não apenas estar aqui, mas estar aqui com amigos próximos, torna tudo ainda mais especial.”
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Encarando o desafio de Kane
O próximo obstáculo no caminho de Konsa talvez seja o mais difícil do futebol europeu: uma viagem a Munique para enfrentar Harry Kane e o Bayern de Munique. O capitão da Inglaterra vive uma fase sensacional desde que se mudou para a Alemanha, em 2023, e soma a impressionante marca de 155 gols em apenas 157 partidas pelo clube bávaro.
Konsa, porém, conhece bem a ameaça representada por seu companheiro de seleção. O defensor enfrentou Kane sete vezes na carreira e tem um retrospecto respeitável: em todos esses confrontos, impediu que o prolífico atacante marcasse com a bola rolando. Kane só fez dois gols de pênalti contra ele.
Konsa relembra famosa vitória sobre o Bayern
“Também é contra um companheiro de seleção”, disse Konsa ao The Guardian, ao se preparar para enfrentar o ex-jogador do Tottenham na Allianz Arena. Ele se recorda com carinho de seus últimos dias no Villa Park, onde fez parte da equipe que venceu o Bayern na fase de grupos da Champions League.
“O jogo entre Villa e Bayern… vencer em casa e não sofrer gols… foi muito especial para os jogadores e os torcedores. Não costumo olhar muito para esse tipo de estatística [contra jogadores específicos], mas estou ansioso pelo desafio.”
- AFP
Ambição de disputar a Champions League
Konsa chegou ao Emirates Stadium já com uma medalha de campeão em sua coleção, depois de ajudar o Aston Villa a conquistar o título da Liga Europa ao derrotar o Freiburg. O gosto da glória europeia só aumentou sua vontade de conquistar títulos de maior prestígio.
“Cem por cento”, diz Konsa, ao ser perguntado se a vontade de conquistar a Champions League é perceptível no vestiário. “Como jogadores, temos um nível de exigência e objetivos... Queremos ganhar tudo: a Champions League, a Premier League. Todos os troféus que estiverem pela frente. Quando cheguei ao Arsenal, queria vencer. Tinha muita vontade de vencer. Na temporada passada, conquistei a Liga Europa e, nesta temporada, quero mais.”
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