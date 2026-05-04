"Com este clube até a morte" - Vinícius Júnior faz promessa emocionante aos torcedores do Real Madrid após impressionante atuação com dois gols contra o Espanyol

Logo após a vitória do Real Madrid por 2 a 0 sobre o Espanyol, Vinicius reservou um momento para se dirigir aos seus seguidores. O brasileiro usou suas redes sociais para lançar um apelo motivador, ressaltando sua ligação com o clube, apesar dos desafios enfrentados ao longo da atual temporada. “Com este clube até a morte. Temos que seguir em frente! Vamos voltar ao topo”, postou o craque no Instagram.

Vinicius complementou isso em uma entrevista pós-jogo à RMTV, afirmando: “Trabalhamos muito bem esta semana e sabíamos que iríamos vencer. Não tem sido uma boa temporada, mas estamos trabalhando e, a cada partida, já podemos mudar as coisas de olho na próxima temporada, quando tenho certeza de que voltaremos ao topo.”











