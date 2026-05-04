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"Com este clube até a morte" - Vinícius Júnior faz promessa emocionante aos torcedores do Real Madrid após impressionante atuação com dois gols contra o Espanyol
Um voto de lealdade vindo do vestiário
Logo após a vitória do Real Madrid por 2 a 0 sobre o Espanyol, Vinicius reservou um momento para se dirigir aos seus seguidores. O brasileiro usou suas redes sociais para lançar um apelo motivador, ressaltando sua ligação com o clube, apesar dos desafios enfrentados ao longo da atual temporada. “Com este clube até a morte. Temos que seguir em frente! Vamos voltar ao topo”, postou o craque no Instagram.
Vinicius complementou isso em uma entrevista pós-jogo à RMTV, afirmando: “Trabalhamos muito bem esta semana e sabíamos que iríamos vencer. Não tem sido uma boa temporada, mas estamos trabalhando e, a cada partida, já podemos mudar as coisas de olho na próxima temporada, quando tenho certeza de que voltaremos ao topo.”
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Brilhando na ausência de Mbappé
A atuação contra o Espanyol serviu para relembrar o brilhantismo individual do jogador de 25 anos. Começando em sua posição habitual na ala esquerda, ele causou problemas constantes à defesa do Espanyol. Após um primeiro tempo tenso e disputado, no qual ele travou uma batalha com El Hilali, Vinicius acabou abrindo o placar. Seu primeiro gol surgiu após uma troca inteligente de passes com Gonzalo, enquanto no segundo ele combinou com eficácia com Jude Bellingham antes de finalizar com precisão.
Foi uma exibição que sugeriu que o brasileiro continua sendo o coração do ataque da equipe, com Kylian Mbappé ausente devido a lesão. Antecipando o clássico contra o Barcelona no próximo fim de semana, Vinicius acrescentou: “Vamos trabalhar muito bem esta semana para fazer uma partida como esta.”
Recuperação nas estatísticas em uma temporada difícil
Embora a temporada do Real Madrid como equipe possa ter carecido da consistência dos anos anteriores, os números pessoais de Vinícius continuam impressionantes. Após marcar dois gols contra o Espanyol, o atacante chegou agora a 21 gols em 51 partidas em todas as competições nesta temporada.
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Olhando para uma semana decisiva
A vitória dá um impulso necessário à equipe de Álvaro Arbeloa, que se prepara para a reta final da temporada. O Real Madrid precisa vencer o Barcelona no Spotify Camp Nou no próximo domingo para impedir que seu arquirrival conquiste o título da La Liga com três rodadas de antecedência. Mais uma atuação brilhante de Vinícius daria aos Blancos uma chance de lutar pelo título, enquanto há relatos de que Mbappé também retornará para essa partida decisiva.