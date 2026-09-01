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Aston Villa FC v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Yosua Arya

Traduzido por

“Com dificuldades” - Gary Neville reage após Mikel Arteta tomar decisão impiedosa no intervalo sobre estrela de £ 34 milhões do Arsenal contra o Aston Villa

Arsenal
C. Tzolis
M. Arteta
Aston Villa x Arsenal
Aston Villa
Premier League

Gary Neville apoiou a decisão de Mikel Arteta de substituir o novo reforço Christos Tzolis no intervalo durante a vitória apertada do Arsenal sobre o Aston Villa. O ponta teve dificuldades contra Matty Cash antes de Bukayo Saka garantir, por fim, três pontos cruciais para os campeões ingleses.

  • Arteta toma decisão implacável no intervalo

    O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, fez uma mudança decisiva no intervalo durante a vitória por 1 a 0 na Premier League sobre o Aston Villa. O treinador espanhol tirou o reforço de verão Tzolis no intervalo, após um primeiro tempo complicado. Tzolis chegou do Club Brugge por £ 34 milhões e teve um início de trajetória soberbo no norte de Londres.

    Antes, ele havia dado duas assistências na Supercopa da Inglaterra contra o Manchester City e se destacado na vitória de estreia do Arsenal sobre o Coventry City. No entanto, o jogador de 24 anos encontrou seu teste mais difícil até agora no Villa Park. Ele teve dificuldade para causar impacto e recebeu cartão amarelo por derrubar John McGinn aos 37 minutos.

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  • FBL-ENG-PR-ASTON VILLA-ARSENALAFP

    Neville apoia decisão de tirar o ponta de campo

    Eberechi Eze substituiu Tzolis no segundo tempo, enquanto o Arsenal buscava um gol para furar o bloqueio contra o time de Unai Emery. A lenda do Manchester United, Neville, considerou a substituição totalmente justificada diante da dinâmica da partida. Em comentário na Sky Sports, Neville destacou como o defensor do Villa, Cash, havia conseguido neutralizar o internacional grego.

    "Não me surpreende que ele esteja saindo, e não apenas por causa do cartão amarelo", explicou Neville. "Ele realmente estava tendo muitas dificuldades por esse lado. Matty Cash foi muito agressivo contra ele."

  • Saka garante vitória vital fora de casa

    O Arsenal superou um início tenso para enfim encontrar o gol na marca de uma hora de jogo. Riccardo Calafiori rompeu a defesa adversária para entregar a bola a Bukayo Saka, que então marcou o gol da vitória em meio a um bate-rebate. Neville se encheu de elogios à construção da jogada do Arsenal e ao posicionamento preciso de Saka.

    "É um gol brilhante, realmente é", disse Neville. "O Arsenal é tão paciente, confia tanto na sua defesa que não precisa se apressar. Calafiori vai excepcionalmente bem. Riccardo Calafiori simplesmente abre o corpo e faz aquela pequena infiltração às costas da defesa, e aí é colocar na medida.

    "A corrida pelo lado dos zagueiros centrais do Aston Villa, sobre a qual é preciso dizer que não houve o suficiente. Saka está na posição dos sonhos, é onde você quer o seu ponta do lado oposto. É uma comemoração brilhante diante daqueles torcedores do Arsenal."

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    Arsenal mantém o ritmo na liderança

    O resultado muito disputado no Villa Park garante que o Arsenal mantenha seu início perfeito na nova campanha da Premier League. O time de Arteta parece pronto para defender sua coroa de campeão inglês após duas vitórias consecutivas.

    Atualmente, a equipe está empatada em pontos na liderança da tabela antes da terceira rodada de jogos. Manchester City, Chelsea e o recém-promovido Hull City dividem o topo com o Arsenal.

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