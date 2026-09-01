O Arsenal superou um início tenso para enfim encontrar o gol na marca de uma hora de jogo. Riccardo Calafiori rompeu a defesa adversária para entregar a bola a Bukayo Saka, que então marcou o gol da vitória em meio a um bate-rebate. Neville se encheu de elogios à construção da jogada do Arsenal e ao posicionamento preciso de Saka.

"É um gol brilhante, realmente é", disse Neville. "O Arsenal é tão paciente, confia tanto na sua defesa que não precisa se apressar. Calafiori vai excepcionalmente bem. Riccardo Calafiori simplesmente abre o corpo e faz aquela pequena infiltração às costas da defesa, e aí é colocar na medida.

"A corrida pelo lado dos zagueiros centrais do Aston Villa, sobre a qual é preciso dizer que não houve o suficiente. Saka está na posição dos sonhos, é onde você quer o seu ponta do lado oposto. É uma comemoração brilhante diante daqueles torcedores do Arsenal."