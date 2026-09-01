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“Com dificuldades” - Gary Neville reage após Mikel Arteta tomar decisão impiedosa no intervalo sobre estrela de £ 34 milhões do Arsenal contra o Aston Villa
Arteta toma decisão implacável no intervalo
O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, fez uma mudança decisiva no intervalo durante a vitória por 1 a 0 na Premier League sobre o Aston Villa. O treinador espanhol tirou o reforço de verão Tzolis no intervalo, após um primeiro tempo complicado. Tzolis chegou do Club Brugge por £ 34 milhões e teve um início de trajetória soberbo no norte de Londres.
Antes, ele havia dado duas assistências na Supercopa da Inglaterra contra o Manchester City e se destacado na vitória de estreia do Arsenal sobre o Coventry City. No entanto, o jogador de 24 anos encontrou seu teste mais difícil até agora no Villa Park. Ele teve dificuldade para causar impacto e recebeu cartão amarelo por derrubar John McGinn aos 37 minutos.
- AFP
Neville apoia decisão de tirar o ponta de campo
Eberechi Eze substituiu Tzolis no segundo tempo, enquanto o Arsenal buscava um gol para furar o bloqueio contra o time de Unai Emery. A lenda do Manchester United, Neville, considerou a substituição totalmente justificada diante da dinâmica da partida. Em comentário na Sky Sports, Neville destacou como o defensor do Villa, Cash, havia conseguido neutralizar o internacional grego.
"Não me surpreende que ele esteja saindo, e não apenas por causa do cartão amarelo", explicou Neville. "Ele realmente estava tendo muitas dificuldades por esse lado. Matty Cash foi muito agressivo contra ele."
Saka garante vitória vital fora de casa
O Arsenal superou um início tenso para enfim encontrar o gol na marca de uma hora de jogo. Riccardo Calafiori rompeu a defesa adversária para entregar a bola a Bukayo Saka, que então marcou o gol da vitória em meio a um bate-rebate. Neville se encheu de elogios à construção da jogada do Arsenal e ao posicionamento preciso de Saka.
"É um gol brilhante, realmente é", disse Neville. "O Arsenal é tão paciente, confia tanto na sua defesa que não precisa se apressar. Calafiori vai excepcionalmente bem. Riccardo Calafiori simplesmente abre o corpo e faz aquela pequena infiltração às costas da defesa, e aí é colocar na medida.
"A corrida pelo lado dos zagueiros centrais do Aston Villa, sobre a qual é preciso dizer que não houve o suficiente. Saka está na posição dos sonhos, é onde você quer o seu ponta do lado oposto. É uma comemoração brilhante diante daqueles torcedores do Arsenal."
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Arsenal mantém o ritmo na liderança
O resultado muito disputado no Villa Park garante que o Arsenal mantenha seu início perfeito na nova campanha da Premier League. O time de Arteta parece pronto para defender sua coroa de campeão inglês após duas vitórias consecutivas.
Atualmente, a equipe está empatada em pontos na liderança da tabela antes da terceira rodada de jogos. Manchester City, Chelsea e o recém-promovido Hull City dividem o topo com o Arsenal.
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