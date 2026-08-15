Falando em sua apresentação oficial, Saibari destacou sua confiança no projeto ambicioso do gigante da Bundesliga: "O Bayern é um dos maiores clubes do mundo. Eles me deram a confiança de que posso me desenvolver como jogador e como pessoa aqui. Eles jogam com muita movimentação e alta intensidade. Eu vi isso com meus próprios olhos na última temporada. Eles jogam um futebol muito bom, é sempre intenso, eles sempre procuram finalizar. Gosto muito disso."

Questionado sobre como se encaixa no esquema tático de Kompany, ele explicou: "Não discuti isso [posição] em detalhes com o treinador. Tenho me concentrado na minha lesão e no meu retorno. Com certeza vamos falar sobre isso em breve. Minha posição favorita é a camisa 10, todo mundo sabe disso. Mas posso jogar em várias posições, de qualquer forma estamos sempre trocando durante os jogos. Também posso jogar aberto e um pouco mais recuado."