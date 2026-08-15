FC Bayern München
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'Com certeza vamos falar sobre isso em breve' - novo reforço de €50 milhões do Bayern de Munique ainda não discutiu papel com Vincent Kompany
Saibari pronto para entrar em ação
Saibari concluiu uma transferência de € 50 milhões (£ 43 milhões/US$ 58 milhões) para o Bayern vinda do PSV depois de brilhar por Marrocos na Copa do Mundo. O meia de 25 anos marcou em todos os três jogos da fase de grupos e converteu o pênalti decisivo na vitória nos pênaltis sobre a Holanda, antes de sofrer uma lesão no tendão da coxa contra o Canadá. Agora totalmente recuperado, o prolífico meio-campista está pronto para levar sua qualidade ofensiva à Allianz Arena.
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Meia celebra encaixe tático
Falando em sua apresentação oficial, Saibari destacou sua confiança no projeto ambicioso do gigante da Bundesliga: "O Bayern é um dos maiores clubes do mundo. Eles me deram a confiança de que posso me desenvolver como jogador e como pessoa aqui. Eles jogam com muita movimentação e alta intensidade. Eu vi isso com meus próprios olhos na última temporada. Eles jogam um futebol muito bom, é sempre intenso, eles sempre procuram finalizar. Gosto muito disso."
Questionado sobre como se encaixa no esquema tático de Kompany, ele explicou: "Não discuti isso [posição] em detalhes com o treinador. Tenho me concentrado na minha lesão e no meu retorno. Com certeza vamos falar sobre isso em breve. Minha posição favorita é a camisa 10, todo mundo sabe disso. Mas posso jogar em várias posições, de qualquer forma estamos sempre trocando durante os jogos. Também posso jogar aberto e um pouco mais recuado."
Pedigree da Eredivisie reforça o ataque
A chegada de Saibari acrescenta poder de fogo comprovado ao ataque do Bayern após seu desempenho excepcional na elite do futebol holandês. O versátil atacante contribuiu diretamente para 45 gols (26 gols e 19 assistências) nas últimas duas temporadas de Eredivisie pelo PSV, marca que nenhum outro jogador da divisão igualou. Sua capacidade de atuar atrás do centroavante, abrir as defesas pelos lados ou recuar mais dá a Kompany uma valiosa versatilidade tática.
- Philippe Ruiz
Confronto da Supercopa contra o Dortmund se aproxima
Saibari pode fazer sua estreia competitiva quando o Bayern de Munique enfrentar o Borussia Dortmund na Supercopa Franz Beckenbauer, em 22 de agosto. O grande clássico Der Klassiker serve como um teste imediato para o reforço marroquino antes da estreia na liga. Seis dias depois, o time de Kompany inicia a defesa do título da Bundesliga ao receber o Stuttgart na Allianz Arena.
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