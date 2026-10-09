Questionado sobre se os clubes deveriam poder ditar seus próprios orçamentos, desde que as dívidas não sejam colocadas sobre o clube, o ex-zagueiro do City Mills, que falava em nome do Gambling.com, o guia dos melhores cassinos online, disse à GOAL: “Sim, com algumas ressalvas.

“O objetivo do Fair Play Financeiro é que os clubes não quebrem. Porque, obviamente, especialmente neste país, o clube é uma comunidade. Tem a ver com os torcedores. É muito, muito maior do que o futebol. Tem a ver com o todo.

“Se um clube de futebol quebra, isso afeta a cidade inteira, o município, seja o que for. Temos que proteger isso tanto quanto qualquer outra coisa. Então o Fair Play Financeiro, seja qual for o nome que você queira dar, PSR, está aí para impedir que os clubes quebrem.

“Há uma solução muito, muito simples para isso. E eu já disse isso muitas e muitas vezes. Se você tem donos bilionários, deixe que gastem o quanto quiserem gastar. Por que não? Bem, com a ressalva de que os contratos que eles assinarem sejam colocados em uma conta de garantia. Assim, esses contratos ficam protegidos.

“Digamos que eu assuma um clube amanhã e que cada contrato valha 900 milhões pelos próximos anos, seja lá por quanto tempo for. Esse é o valor total dos contratos desses jogadores. Eu digo: ‘aí está, £ 900 milhões em uma conta que não pode ser tocada’. Na prática, existe uma salvaguarda. Se eu for embora amanhã, é a minha garantia e eu perco meus £ 900 milhões.

“Se eu contratar um novo jogador, tenho que continuar aumentando esse valor. E obviamente a cada ano isso é revisado, você vai ajustando esse número. Então você deposita uma garantia. Se eu for embora amanhã, o clube está protegido. Esses contratos eventualmente vão se encerrando, mas o clube não sai prejudicado. O clube pode vender jogadores e outras coisas nesse meio-tempo, se quiser, e recuperar dinheiro. Mas esse clube nunca precisa se preocupar com não conseguir pagar os salários desses jogadores.

“Por exemplo, o Luton Town subiu, e digamos que o Fundo de Investimento Saudita fosse torcedor do Luton. Você não consegue competir. Nós vimos isso no Newcastle. Por que, se o dinheiro é seu, você não pode gastar o quanto quiser? Desde que o clube esteja protegido.

“As pessoas dizem: ‘ah, é muito dinheiro’. Bem, você tem uma escolha. Se você compra um clube de futebol e precisa colocar £ 1 bilhão como garantia, que seja. Se não, administre seu clube de futebol melhor e coloque £ 500 milhões como garantia.

“Você começa a ver isso na EFL. Obviamente, os times que caem da Championship precisam provar que conseguem pagar seus salários na temporada seguinte e admitir suas perdas. É meio que algo parecido, só que, obviamente, em uma escala maior e com números maiores.

“O Chelsea consegue fazer isso? Os Glazers conseguem fazer isso? Sim, claro que conseguem. E tudo bem, eles podem pegar isso emprestado de um banco, seja lá o que façam, mas você pode proteger esses clubes de futebol.

“Eu seria totalmente a favor de deixá-los gastar o que quiserem. Desde que não seja dinheiro emprestado, desde que não esteja vinculado a qualquer outra coisa, que seja dinheiro de fato que eles estejam investindo, capital real, por que não? Desde que não sejam empréstimos que precisem ser pagos de volta ou X, Y, Z. Se você chegar e disser, ‘aqui está minha sacola de dinheiro, bum, está aí’, eu os deixaria gastar o quanto quisessem.”