Seis quartos, uma imponente piscina interna, uma sala de jogos e uma academia — e tudo isso em uma área útil total de 700 metros quadrados: quem quiser adquirir esta modesta propriedade no elegante bairro de Hale Barns, na região metropolitana de Manchester, terá de desembolsar cerca de quatro milhões de euros — mas poderá se instalar na antiga casa de Vincent Kompany.
Com campo de futebol e quadra de basquete próprios! O técnico do Bayern de Munique, Vincent Kompany, parece estar vendendo sua mansão na Inglaterra por uma quantia astronômica
Segundo o tabloide inglês The Sun, o técnico do FC Bayern está vendendo sua mansão, que inclui um campo de futebol e uma quadra de basquete. E, ao que parece, por um preço de barganha. Originalmente, a mansão teria custado cerca de 4,5 milhões de euros.
Kompany havia se mudado com a família para o imóvel, concluído em 2009 e anunciado online sem qualquer menção ao seu antigo proprietário, durante sua passagem pelo Manchester City (2008 a 2019).
Vincent Kompany levou o Bayern de Munique mais uma vez ao título do campeonato
Entretanto, o belga já se estabeleceu em Munique, onde, em seu segundo ano como técnico, conquistou pela segunda vez o campeonato alemão. De acordo com uma reportagem do jornal *Bild* do final de 2024, ele alugou, no nobre bairro de Grünwald, a mesma casa onde, algum tempo antes, havia morado Lars Ricken, diretor executivo do Borussia Dortmund, rival do Bayern.
Kompany não precisa abrir mão do luxo por lá, já que a casa oferece, entre outras coisas, uma piscina coberta, uma sauna e uma biblioteca.
Vincent Kompany: resumo de suas passagens como técnico
Período
Clube
2019 a 2022
RSC Anderlecht (2019/20 ainda como jogador-treinador)
2022 a 2024
FC Burnley
desde 2024
FC Bayern de Munique