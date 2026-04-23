Com a inteligência artificial, esse conto de fadas histórico nunca teria acontecido: como Pellegrino Matarazzo se tornou o “homem do milagre” na Real Sociedad

O fato de a escolha ter recaído justamente sobre Matarazzo, até então um nome totalmente desconhecido na Espanha, deve ter surpreendido até mesmo o próprio Aperribay. “Eu não o conhecia”, admitiu sem rodeios o presidente do Real Sociedad à Cadena SER após a vitória na final da Copa. Ele revelou ainda: “Perguntei à IA se ele seria um bom treinador para o Real Sociedad. Ela me disse que não era o caso.” Felizmente, Aperribay não se deixou abalar pela inteligência artificial e, em vez disso, confiou em seu diretor esportivo, Erik Bretos, que havia sugerido o ex-técnico da Bundesliga do VfB Stuttgart (dezembro de 2019 a outubro de 2022) e do TSG Hoffenheim (fevereiro de 2023 a novembro de 2024).

Já no primeiro encontro, Matarazzo o impressionou, “porque sabia tudo sobre todos. Ele tinha uma análise impressionante do Real Sociedad”, elogiou Aperribay, que finalmente aprovou a escolha do técnico, até então desconhecido para ele, após cinco conversas. Matarazzo foi apresentado em 21 de dezembro, pouco mais de 13 meses após sua demissão do Hoffenheim.

Ele aproveitou o tempo livre, entre outras coisas, para aprender com os erros cometidos em passagens anteriores, explicou Matarazzo recentemente ao The Athletic: “Eu costumava ter a tendência de sobrecarregar os jogadores com informações. Agora, aprendi a selecionar e individualizar, para que os jogadores possam colocar sua energia em campo sem pensar demais.” Criar clareza é muito importante, “seja na verticalidade do nosso jogo, na forma como queremos romper as linhas, no nosso posicionamento, nos gatilhos da nossa pressão, nos princípios gerais da nossa pressão — mas quando há muita coisa na cabeça, não dá para jogar futebol instintivamente”, disse Matarazzo.

Clareza nas instruções, mas, ao mesmo tempo, conceder aos jogadores liberdade para suas próprias decisões em campo. Com esses dois pilares, Matarazzo conseguiu “encontrar soluções muito boas para devolver a mentalidade vencedora a essa equipe e colocá-la de volta no caminho do sucesso”. Com a conquista da Copa, fechou-se um ciclo, já que a trajetória de Matarazzo na Real Sociedad começou no início de janeiro justamente contra o Atlético. Contra o time de ponta, o ex-técnico da Bundesliga conseguiu um honroso empate em 1 a 1 na estreia, dando assim o primeiro passo na direção certa.

Seguiram-se quatro vitórias consecutivas, das quais duas se destacaram. Na primeira delas, Matarazzo também teve a sorte dos valentes, pois o sonho da conquista da taça quase se esvaiu em meados de janeiro: nas oitavas de final, em casa contra o Osasuna, o Real Sociedad perdia por 0 a 2 a um quarto de hora do fim do tempo regulamentar. Benat Turrientes conseguiu então o gol de honra, e só nos acréscimos Igor Zubeldia salvou a Real Sociedad, levando a partida para a prorrogação. No fim das contas, foi preciso um drama nos pênaltis para garantir a classificação para as quartas de final.

O segundo dos sucessos marcantes foi a vitória por 2 a 1 contra o campeão FC Barcelona, poucos dias depois, garantida por dois dos grandes nomes: Oyarzabal e Gonçalo Guedes. A base para os primeiros quatro meses tão bem-sucedidos de Matarazzo em San Sebastián estava assim estabelecida e continuou a ganhar vida. Nos 20 jogos disputados até então sob o comando de Matarazzo, o Real Sociedad sofreu apenas quatro derrotas — contra o Real Madrid, na partida de volta contra o Atlético e contra o Villarreal, as três primeiras foram fora de casa contra times de ponta da LaLiga. A primeira derrota inesperada só aconteceu na quarta-feira, quando a Real Sociedad, apenas dois dias após a festa da conquista da Copa, perdeu surpreendentemente por 0 a 1 para o Getafe.