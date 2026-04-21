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Columbus recebe time de expansão da NWSL, enquanto a liga anuncia sua 18ª franquia
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Columbus recebe a 18ª franquia da NWSL
Na terça-feira, 21 de abril, um anúncio ao vivo no ScottsMiracle-Gro Field foi o destaque do dia, quando Columbus, em Ohio, tornou-se oficialmente a 18ª franquia a ingressar na Liga Nacional de Futebol Feminino.
Columbus junta-se a Boston, Denver e Atlanta como equipes de expansão recentes. Columbus e Atlanta começarão a disputar a liga na primavera de 2028.
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A família Haslam será proprietária do novo time de expansão da NWSL em Columbus
"Estamos muito felizes em anunciar que a NWSL está oficialmente concedendo uma franquia de expansão a Columbus. O clube será de propriedade da família Haslam e administrado pelo Haslam Sports Group — a organização responsável pelo Columbus Crew (MLS), Cleveland Browns (NFL) e Milwaukee Bucks (NBA) —, com Dee e Jimmy Haslam liderando o grupo de proprietários ao lado dos sócios-gerentes Whitney Haslam Johnson e JW Johnson."
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"O Columbus é exatamente o tipo de clube e de grupo de proprietários com quem queremos construir o nosso futuro"
O mais novo clube da NWSL jogará no ScottsMiracle-Gro Field, um estádio com grama natural e capacidade para 21.700 pessoas no centro de Columbus. O estádio foi inaugurado em 2021 e é a casa do Columbus Crew, time da Major League Soccer. Serão realizadas reformas para preparar o local para a NWSL, incluindo vestiários para a equipe da NWSL e infraestrutura de apoio.
“A inclusão de Columbus, um mercado de futebol consolidado com torcedores apaixonados e infraestrutura de nível internacional, reflete o crescente interesse pela NWSL e pelos esportes femininos em geral”, afirmou a NWSL em seu comunicado. “Juntamente com nossas expansões em Boston, Denver e Atlanta, esta é uma liga que está crescendo de forma planejada, e Columbus é exatamente o tipo de mercado e grupo de proprietários que queremos para construir conosco.”
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E agora?
De acordo com o Sportico, os Haslam pagaram US$ 205 milhões pela equipe de expansão da NWSL. O recorde anterior de taxa de expansão na NWSL era de US$ 165 milhões, pago por Atlanta.
O Haslam Sports Group confirmou seu interesse em uma equipe da NWSL em fevereiro passado.
A NWSL está a caminho de Columbus.