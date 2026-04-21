Columbus recebe time de expansão da NWSL, enquanto a liga anuncia sua 18ª franquia

O mais novo clube da NWSL jogará no ScottsMiracle-Gro Field, um estádio com grama natural e capacidade para 21.700 pessoas no centro de Columbus. O estádio foi inaugurado em 2021 e é a casa do Columbus Crew, time da Major League Soccer. Serão realizadas reformas para preparar o local para a NWSL, incluindo vestiários para a equipe da NWSL e infraestrutura de apoio.

“A inclusão de Columbus, um mercado de futebol consolidado com torcedores apaixonados e infraestrutura de nível internacional, reflete o crescente interesse pela NWSL e pelos esportes femininos em geral”, afirmou a NWSL em seu comunicado. “Juntamente com nossas expansões em Boston, Denver e Atlanta, esta é uma liga que está crescendo de forma planejada, e Columbus é exatamente o tipo de mercado e grupo de proprietários que queremos para construir conosco.”