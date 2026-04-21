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Columbus recebe time de expansão da NWSL, enquanto a liga anuncia sua 18ª franquia

NWSL

Columbus foi oficialmente escolhida para receber uma equipe de expansão da Liga Nacional de Futebol Feminino. O anúncio foi feito na terça-feira no ScottsMiracle-Gro Field, confirmando que Columbus, em Ohio, se tornará a 18ª franquia da liga. O clube deve começar a disputar a competição na primavera de 2028, ao lado da equipe de expansão de Atlanta.

  • Columbus Crew v Club America - Michelob Ultra Campeones Cup 2024Getty Images Sport

    Columbus recebe a 18ª franquia da NWSL

    Na terça-feira, 21 de abril, um anúncio ao vivo no ScottsMiracle-Gro Field foi o destaque do dia, quando Columbus, em Ohio, tornou-se oficialmente a 18ª franquia a ingressar na Liga Nacional de Futebol Feminino.
    Columbus junta-se a Boston, Denver e Atlanta como equipes de expansão recentes. Columbus e Atlanta começarão a disputar a liga na primavera de 2028.

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  • NWSLGetty Images

    A família Haslam será proprietária do novo time de expansão da NWSL em Columbus

    "Estamos muito felizes em anunciar que a NWSL está oficialmente concedendo uma franquia de expansão a Columbus. O clube será de propriedade da família Haslam e administrado pelo Haslam Sports Group — a organização responsável pelo Columbus Crew (MLS), Cleveland Browns (NFL) e Milwaukee Bucks (NBA) —, com Dee e Jimmy Haslam liderando o grupo de proprietários ao lado dos sócios-gerentes Whitney Haslam Johnson e JW Johnson."

  • Washington Spirit v NJ/NY Gotham FC - NWSL Championship 2025 Presented by Google PixelGetty Images Sport

    "O Columbus é exatamente o tipo de clube e de grupo de proprietários com quem queremos construir o nosso futuro"

    O mais novo clube da NWSL jogará no ScottsMiracle-Gro Field, um estádio com grama natural e capacidade para 21.700 pessoas no centro de Columbus. O estádio foi inaugurado em 2021 e é a casa do Columbus Crew, time da Major League Soccer. Serão realizadas reformas para preparar o local para a NWSL, incluindo vestiários para a equipe da NWSL e infraestrutura de apoio.

    “A inclusão de Columbus, um mercado de futebol consolidado com torcedores apaixonados e infraestrutura de nível internacional, reflete o crescente interesse pela NWSL e pelos esportes femininos em geral”, afirmou a NWSL em seu comunicado. “Juntamente com nossas expansões em Boston, Denver e Atlanta, esta é uma liga que está crescendo de forma planejada, e Columbus é exatamente o tipo de mercado e grupo de proprietários que queremos para construir conosco.”

  • Argentina v Columbia - SheBelieves Cup 2026Getty Images Sport

    E agora?

    De acordo com o Sportico, os Haslam pagaram US$ 205 milhões pela equipe de expansão da NWSL. O recorde anterior de taxa de expansão na NWSL era de US$ 165 milhões, pago por Atlanta.

    O Haslam Sports Group confirmou seu interesse em uma equipe da NWSL em fevereiro passado.

    A NWSL está a caminho de Columbus.