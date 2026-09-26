O andamento do processo judicial provocou uma forte reação do comentarista francês Poncet no veículo RMC. Falando no Les Grandes Gueules, o comentarista, conhecido por falar sem rodeios, argumentou que Hakimi não deveria estar jogando enquanto aguarda julgamento.

Poncet, que se declara torcedor do PSG, ressaltou que a ética deve ter prioridade sobre os interesses esportivos. Ele afirmou com convicção que o defensor deveria se afastar do futebol para se concentrar em sua defesa.

"Meu amor pelo PSG não pode ser maior do que meus valores", explicou Poncet. "A carreira de Achraf Hakimi deveria ser colocada em pausa. Tempo para que o julgamento aconteça, tempo para que ele se defenda."