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'Coloque a carreira em pausa!' - estrela do PSG, Achraf Hakimi, é aconselhado a se afastar após confirmação de julgamento por estupro
Hakimi enfrentará audiência no tribunal em 2027
Hakimi deve ir a julgamento em 2027, acusado de estupro, segundo o Foot01. O internacional marroquino esgotou agora seus últimos recursos legais, tornando inevitável seu comparecimento ao tribunal. Os supostos acontecimentos ocorreram em fevereiro de 2023, com o julgamento formalizado em agosto de 2025 após os trâmites legais.
Agora que todos os recursos foram rejeitados, o lateral-direito enfrenta um forte escrutínio jurídico enquanto segue representando o clube francês. A decisão judicial provocou ampla discussão no futebol francês sobre se o jogador deve permanecer em atividade por seu clube.
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Comentarista pede suspensão imediata da carreira
O andamento do processo judicial provocou uma forte reação do comentarista francês Poncet no veículo RMC. Falando no Les Grandes Gueules, o comentarista, conhecido por falar sem rodeios, argumentou que Hakimi não deveria estar jogando enquanto aguarda julgamento.
Poncet, que se declara torcedor do PSG, ressaltou que a ética deve ter prioridade sobre os interesses esportivos. Ele afirmou com convicção que o defensor deveria se afastar do futebol para se concentrar em sua defesa.
"Meu amor pelo PSG não pode ser maior do que meus valores", explicou Poncet. "A carreira de Achraf Hakimi deveria ser colocada em pausa. Tempo para que o julgamento aconteça, tempo para que ele se defenda."
Má fase e pressão fora de campo
Além dos argumentos morais, Poncet sugeriu que questões legais fora de campo talvez já estejam afetando o desempenho de Hakimi dentro de campo. O lateral-direito enfrentou uma carga pesada de jogos, além de uma campanha irregular na Copa do Mundo.
"Também vemos que ele tem jogado menos bem há alguns meses, então isso deve estar passando pela cabeça dele", acrescentou Poncet. "Eu também me posicionei no caso [Gerard] Depardieu, então preciso ser coerente e aplicar a mesma lógica a Hakimi. Neste momento, ele deveria se afastar e esperar pelo julgamento. Depois de inúmeros recursos, ele ainda vai comparecer ao tribunal. Quando todas as possibilidades de recurso se esgotam, você tem que enfrentar o julgamento."
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Temporada do PSG vai continuar com Hakimi
Com o julgamento marcado para 2027, o defensor marroquino enfrenta uma longa espera até o dia de comparecer ao tribunal. A expectativa é que o PSG continue utilizando o lateral-direito em suas partidas em andamento no cenário nacional e europeu. A situação segue sendo uma distração desconfortável para todas as partes envolvidas, enquanto Hakimi equilibra a carreira profissional com os próximos trâmites legais.
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