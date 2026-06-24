Colete de gelo, hidratação e mais: os segredos da seleção contra o calor na Copa do Mundo

Entre as medidas adotadas estão os chamados ice vests, coletes especiais preenchidos com bolsas de gelo que ajudam a reduzir a temperatura corporal durante intervalos e treinamentos.

Além disso, a seleção utiliza toalhas geladas aplicadas na cabeça e no pescoço, regiões com grande concentração de receptores térmicos. Outra novidade é uma máquina capaz de produzir bebidas geladas com gelo triturado, semelhante às tradicionais "raspadinhas".

O trabalho também envolve monitoramento constante da hidratação. Em parceria com a Gatorade, os atletas realizam testes de suor e urina para identificar a perda de líquidos e sais minerais. Os jogadores são pesados antes e depois das atividades, permitindo que a comissão personalize a reposição hídrica de cada atleta.

Apesar dos cuidados, o elenco reconhece que os efeitos do calor são inevitáveis.

"A Premier League é muito intensa, mas com esse calor fica difícil manter o mesmo ritmo durante os jogos", afirmou Gabriel Martinelli.