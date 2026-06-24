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Luis Felipe Gonçalves

Colete de gelo, hidratação e mais: os segredos da seleção contra o calor na Copa do Mundo

Brasil
Copa do Mundo
C. Ancelotti

Seleção adota cuidados especiais contra altas temperaturas, um dos grandes desafios enfrentados pelas equipes no Mundial

A busca pelo hexacampeonato passa também por um adversário invisível: o calor. Nesta quarta-feira (24), o Brasil enfrenta a Escócia, em Miami, sob previsão de cerca de 31°C no horário da partida. O cenário já era esperado pela comissão técnica, que preparou um plano específico para minimizar os impactos das altas temperaturas sobre os jogadores.

Desde a chegada antecipada aos Estados Unidos até protocolos de hidratação e resfriamento corporal, a CBF montou uma operação voltada para preservar o desempenho físico durante a Copa do Mundo.

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    Os cuidados da seleção

    Entre as medidas adotadas estão os chamados ice vests, coletes especiais preenchidos com bolsas de gelo que ajudam a reduzir a temperatura corporal durante intervalos e treinamentos.

    Além disso, a seleção utiliza toalhas geladas aplicadas na cabeça e no pescoço, regiões com grande concentração de receptores térmicos. Outra novidade é uma máquina capaz de produzir bebidas geladas com gelo triturado, semelhante às tradicionais "raspadinhas".

    O trabalho também envolve monitoramento constante da hidratação. Em parceria com a Gatorade, os atletas realizam testes de suor e urina para identificar a perda de líquidos e sais minerais. Os jogadores são pesados antes e depois das atividades, permitindo que a comissão personalize a reposição hídrica de cada atleta.

    Apesar dos cuidados, o elenco reconhece que os efeitos do calor são inevitáveis.

    "A Premier League é muito intensa, mas com esse calor fica difícil manter o mesmo ritmo durante os jogos", afirmou Gabriel Martinelli.

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    Estratégia da Fifa

    O calor também levou a Fifa a ampliar protocolos durante a competição. As pausas obrigatórias para hidratação permitem que os jogadores reparem líquidos e sais minerais perdidos ao longo das partidas.

    Além das paradas, as equipes utilizam métodos de resfriamento antes, durante e após os jogos, combinando água gelada, isotônicos e toalhas frias para reduzir o desgaste físico. A preparação inclui ainda planejamento individualizado, já que cada atleta responde de forma diferente às condições climáticas extremas.

  • England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Rivais também preparados

    O desafio não é exclusividade do Brasil. Diversas seleções chegaram ao Mundial com planos específicos para lidar com o calor dos Estados Unidos, México e Canadá.

    A Inglaterra, por exemplo, realizou parte de sua preparação na Flórida, treinando sob temperaturas próximas das encontradas durante a competição. A equipe de Thomas Tuchel contou com apoio de especialistas da equipe olímpica britânica e monitorou constantemente a resposta dos atletas ao calor.

    Já a Holanda também adaptou sua preparação para as condições climáticas do torneio. O consenso entre as comissões técnicas é claro: não é possível controlar o clima, mas é possível evitar que ele se torne uma desvantagem competitiva.

    Em uma Copa decidida nos detalhes, chegar mais recuperado e menos desgastado pode fazer toda a diferença.

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