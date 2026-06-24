Colete de gelo, hidratação e mais: os segredos da seleção contra o calor na Copa do Mundo

A busca pelo hexacampeonato passa também por um adversário invisível: o calor. Nesta quarta-feira (24), o Brasil enfrenta a Escócia, em Miami, sob previsão de cerca de 31°C no horário da partida. O cenário já era esperado pela comissão técnica, que preparou um plano específico para minimizar os impactos das altas temperaturas sobre os jogadores.
Desde a chegada antecipada aos Estados Unidos até protocolos de hidratação e resfriamento corporal, a CBF montou uma operação voltada para preservar o desempenho físico durante a Copa do Mundo.