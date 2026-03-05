Getty Images Sport
Cole Palmer zomba da comemoração do astro do Aston Villa após a vitória do Chelsea, ao finalmente quebrar o bizarro recorde de “sem pênalti” que durou 107 jogos
Palmer silencia Villa Park
O Chelsea subiu para o quinto lugar na tabela da Premier League após uma vitória implacável por 4 a 1 sobre o Villa, em West Midlands. Enquanto João Pedro roubou as manchetes com um hat-trick clínico, Palmer garantiu que as conversas pós-jogo se concentrassem em suas travessuras nas redes sociais e em um avanço estatístico há muito esperado. A vitória marca um ponto de virada significativo para a equipe de Liam Rosenior, que ultrapassou o Liverpool e está se aproximando do Manchester United e do Aston Villa, terceiro e quarto colocados na tabela.
Explosão nas redes sociais
Onana frequentemente viraliza por sua maneira de comemorar vitórias, contando até três de brincadeira e colocando os dedos nos bolsos enquanto caminha de volta pelo túnel após as partidas. No entanto, Palmer usou o Instagram para tirar sarro de Onana, compartilhando um clipe da rotina característica do belga junto com várias fotos de suas comemorações durante a vitória do Chelsea sobre o Villa.
No final do ano passado, o zagueiro do Arsenal, Gabriel Magalhães, também viralizou depois de imitar o estilo de Onana após a vitória do Gunners por 4 a 1 sobre o Villa. O zagueiro marcou o primeiro gol daquela partida e imitou o estilo do meio-campista do Villa enquanto estava no túnel.
Palmer finalmente marca em jogo aberto contra adversário do top 5
Além das provocações, Palmer alcançou um marco pessoal ao finalmente marcar um gol sem pênalti contra um adversário que começou o dia entre os cinco primeiros colocados. Apesar de ser um dos artilheiros mais prolíficos da divisão, essa seca específica de gols sem pênalti durou surpreendentemente 107 partidas na Premier League.
A estatística se tornou uma nota de rodapé bizarra na carreira de Palmer, que de resto é brilhante, com críticos apontando sua dependência de jogadas ensaiadas em partidas de alto risco. Seu gol em jogada aberta no Villa Park silenciou efetivamente essas narrativas, provando que ele pode marcar contra as defesas de elite da liga.
A disputa pelas quatro primeiras posições se intensifica
O Chelsea vai tentar aproveitar este momento positivo enquanto se prepara para uma série de jogos cruciais. Antes de enfrentar o Paris Saint-Germain na primeira partida das oitavas de final da Liga dos Campeões na próxima semana, o Blues enfrentará o Wrexham na quinta rodada da FA Cup no sábado. Palmer certamente tentará voltar a marcar gols para continuar a silenciar seus críticos e garantir uma vaga na seleção inglesa de Thomas Tuchel para a Copa do Mundo.
