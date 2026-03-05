Cole Palmer zomba da comemoração do astro do Aston Villa após a vitória do Chelsea, ao finalmente quebrar o bizarro recorde de “sem pênalti” que durou 107 jogos

Onana frequentemente viraliza por sua maneira de comemorar vitórias, contando até três de brincadeira e colocando os dedos nos bolsos enquanto caminha de volta pelo túnel após as partidas. No entanto, Palmer usou o Instagram para tirar sarro de Onana, compartilhando um clipe da rotina característica do belga junto com várias fotos de suas comemorações durante a vitória do Chelsea sobre o Villa.

No final do ano passado, o zagueiro do Arsenal, Gabriel Magalhães, também viralizou depois de imitar o estilo de Onana após a vitória do Gunners por 4 a 1 sobre o Villa. O zagueiro marcou o primeiro gol daquela partida e imitou o estilo do meio-campista do Villa enquanto estava no túnel.