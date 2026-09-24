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Cole Palmer x Morgan Rogers: ‘competição’ no Chelsea é inevitável, e ex-atacante dos Blues vê benefícios nas ‘brincadeiras’ entre meias armadores superastros
Gols e assistências: Palmer x Rogers em 2026-27
Essa disputa já está bem em andamento, com sete partidas disputadas somando todas as competições. Palmer, que foi cortado da mais recente convocação da Inglaterra depois de ter sido inicialmente chamado de volta por Thomas Tuchel após ficar fora da Copa do Mundo, balançou as redes em quatro ocasiões até agora, além de ter dado duas assistências.
Rogers, que por enquanto segue no grupo da Inglaterra, deu quatro assistências para companheiros agradecidos. Ele também balançou as redes em três ocasiões. O jogador de 24 anos está ligeiramente à frente quando se trata de participações gerais.
Sua melhor marca em gols é 14, número que alcançou ao longo de duas temporadas no Aston Villa, enquanto Palmer busca reencontrar o brilho que o levou a marcar 25 vezes em sua temporada de estreia no oeste de Londres, conquistando no processo o prêmio de Jogador Jovem do Ano da PFA.
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Dupla de armadores para rivalizar com qualquer outra do futebol mundial
O Chelsea precisa que os seus dois camisas 10, com Palmer vestindo essa camisa, entreguem nesta temporada, já que as falhas defensivas têm se mostrado difíceis de corrigir. Enquanto seus atacantes estiverem em alta, com o atacante brasileiro Joao Pedro liderando o ataque, pontos preciosos devem ser somados com regularidade, além de um progresso positivo nas competições de copa domésticas.
Palmer e Rogers são considerados uma dupla de criação capaz de rivalizar com qualquer outra no futebol mundial, ao lado de nomes como Michael Olise, Luis Diaz, Desire Doue e Khvicha Kvaratskhelia, no Bayern de Munique e no Paris Saint-Germain, respectivamente.
Quem vai vencer a "competição" entre Palmer e Rogers?
Questionado se a dupla da Inglaterra ocupa um patamar tão elevado e o que se deve esperar deles nos próximos meses, o ex-atacante do Chelsea Cole, que falou em associação com LiveScore Bet, disse à GOAL: “O ataque deles é formidável. Provavelmente é um dos melhores da Premier League se você olhar jogador por jogador no papel.
“Você olha para o Morgan, ele chegou, acho que também é torcedor do Chelsea desde pequeno, e está ali com o amigo dele, Cole Palmer, eles cresceram se conhecendo, jogando juntos e entendendo o jogo um do outro.
“Dá para ver a camaradagem que existe entre eles, a resenha que eles têm entre si. E isso obviamente acaba passando para o grupo e faz todo mundo se sentir mais confortável.
“E isso é só fora de campo. Quando você vai para o campo, os dois estão tentando encontrar espaços, tentando fazer as coisas acontecerem, tentando criar gols, marcar gols. E tenho certeza de que também vai haver uma competição entre eles para ver quantos gols conseguem marcar nesta temporada.
“Você viu em uma entrevista os dois trocando uma leve resenha, uma provocaçãozinha, dizendo: ‘como diabos ele ganhou o melhor em campo?’ Acho que foi no jogo da copa [contra o Leeds]. Acho que o Rogers criou uns quatro gols e o Cole Palmer marcou dois. Então ele ficou meio incomodado, tipo: ‘como é que ele ganhou isso!’ Esse é o tipo de resenha que você quer no vestiário. E também é legal ver isso nas telas. Mostra que os jogadores têm personalidade e que estão felizes.
“Mas não é culpa deles o motivo de seguirem sofrendo gols. Eles só podem fazer o trabalho deles. E nem sempre vão resolver. Mas, se não resolverem e o time seguir sofrendo gols, o trabalho deles também passa a ser questionado. Mas, falando bem a verdade, não é só função deles marcar todos os gols. E, se você tem uma defesa vazando, às vezes precisa marcar mais do que sofre. É trabalho deles, mas não é toda a responsabilidade deles.
“Tem que haver um pouco de equilíbrio. Espero que consigam resolver isso o mais rápido possível. Caso contrário, isso pode afetar o ambiente do grupo daqui para frente. Então isso precisa ser corrigido.”
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Jogos do Chelsea em 2026-27: o Chelsea vem desperdiçando pontos
O Chelsea não venceu nenhum de seus últimos três jogos da Premier League, somando apenas um ponto e sofrendo sete gols. A equipe voltará a campo em 10 de outubro, quando receberá o Bournemouth.
Xabi Alonso vai buscar novamente inspiração em Rogers e Palmer nesse confronto, com a “competição” entre duas influências criativas sendo ativamente incentivada, já que isso deve ajudar a tirar o melhor de ambos.
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