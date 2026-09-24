Questionado se a dupla da Inglaterra ocupa um patamar tão elevado e o que se deve esperar deles nos próximos meses, o ex-atacante do Chelsea Cole, que falou em associação com LiveScore Bet, disse à GOAL: “O ataque deles é formidável. Provavelmente é um dos melhores da Premier League se você olhar jogador por jogador no papel.

“Você olha para o Morgan, ele chegou, acho que também é torcedor do Chelsea desde pequeno, e está ali com o amigo dele, Cole Palmer, eles cresceram se conhecendo, jogando juntos e entendendo o jogo um do outro.

“Dá para ver a camaradagem que existe entre eles, a resenha que eles têm entre si. E isso obviamente acaba passando para o grupo e faz todo mundo se sentir mais confortável.

“E isso é só fora de campo. Quando você vai para o campo, os dois estão tentando encontrar espaços, tentando fazer as coisas acontecerem, tentando criar gols, marcar gols. E tenho certeza de que também vai haver uma competição entre eles para ver quantos gols conseguem marcar nesta temporada.

“Você viu em uma entrevista os dois trocando uma leve resenha, uma provocaçãozinha, dizendo: ‘como diabos ele ganhou o melhor em campo?’ Acho que foi no jogo da copa [contra o Leeds]. Acho que o Rogers criou uns quatro gols e o Cole Palmer marcou dois. Então ele ficou meio incomodado, tipo: ‘como é que ele ganhou isso!’ Esse é o tipo de resenha que você quer no vestiário. E também é legal ver isso nas telas. Mostra que os jogadores têm personalidade e que estão felizes.

“Mas não é culpa deles o motivo de seguirem sofrendo gols. Eles só podem fazer o trabalho deles. E nem sempre vão resolver. Mas, se não resolverem e o time seguir sofrendo gols, o trabalho deles também passa a ser questionado. Mas, falando bem a verdade, não é só função deles marcar todos os gols. E, se você tem uma defesa vazando, às vezes precisa marcar mais do que sofre. É trabalho deles, mas não é toda a responsabilidade deles.

“Tem que haver um pouco de equilíbrio. Espero que consigam resolver isso o mais rápido possível. Caso contrário, isso pode afetar o ambiente do grupo daqui para frente. Então isso precisa ser corrigido.”