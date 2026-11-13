Cole Palmer voltará a jogar pela Inglaterra sob o comando de Thomas Tuchel? Darren Bent explica os problemas de “comprometimento” e com Jude Bellingham para o meia do Chelsea
Palmer foi preterido na convocação para a Copa do Mundo de 2026
Depois de ter sido deixado de fora da Copa do Mundo de 2026, Palmer conquistou uma convocação para a primeira rodada de jogos de outono da Liga das Nações da Uefa. Tuchel não reservou lugar no avião para a América do Norte ao jogador, que teve uma queda de rendimento no futebol nacional ao longo da última temporada da Premier League.
Um bom início de temporada em 2026/27, com o amigo próximo Morgan Rogers ao seu lado em Stamford Bridge, deu a Palmer a chance de recomeçar do zero. Uma lesão leve teria levado à sua saída da convocação, embora nem todos estivessem convencidos de que as questões físicas explicassem inteiramente a decisão.
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Palmer compete com Bellingham, Rogers e companhia
Em meio ao intenso debate sobre a relação de trabalho entre Palmer e Tuchel, outras opções para a criação foram escolhidas para os confrontos com Croácia e Espanha. O técnico da Inglaterra comentou as decisões importantes que tomou: “São sempre os que estão na concentração, os que não pedem dispensa. Os que fazem o que dizem, vêm para a concentração, mostram que isso importa e demonstram qualidade. É isso que sempre vamos valorizar.”
A declaração pode ser vista como um recado ao principal atacante do Chelsea: ele não pode escolher quando quer estar à disposição. Bent admite que isso passou a ser verdade, especialmente porque a Inglaterra tem muitas opções para a posição de camisa 10 no momento, com o ‘galáctico’ Bellingham, do Real Madrid, o astro Rogers, do Chelsea, o capitão Morgan Gibbs-White, do Nottingham Forest, Eberechi Eze, campeão pelo Arsenal, a jovem promessa Josh King, do Fulham, e Phil Foden, peça fundamental do Manchester City, disputando posições semelhantes no ataque.
Palmer terá dificuldades para voltar a ser convocado por Tuchel?
Questionado se Palmer voltará a jogar pela Inglaterra sob o comando de Tuchel, o ex-atacante da seleção inglesa Bent, que falou em parceria com o MrQ Online Casino, disse à GOAL: “Sabe de uma coisa? Antes de tudo, as atuações dele precisam melhorar. Acho que esse é o básico, certo?”
“Mas ele também precisa mostrar comprometimento com Tuchel e com a seleção inglesa. Cole Palmer tem um talento extraordinário. É um jogador de altíssimo nível. Quando está jogando bem de verdade, é um dos melhores jogadores que a Inglaterra tem à disposição. Isso é um fato. Mas, infelizmente, pela irregularidade nas convocações para a seleção inglesa e nas atuações recentes, ele não tem o privilégio de praticamente escolher de quais convocações quer participar e de quais não quer.
“Não é como Harry Kane, Jordan Pickford ou Declan Rice, que estão sempre lá. Ou Jude Bellingham. São jogadores que mostram comprometimento, estão presentes convocação após convocação e jogam bem. Mesmo quando estão com algum problema físico leve, continuam lá, prontos para jogar sob o comando de Tuchel.
“Não dá para dizer que existe esse nível de comprometimento quando você ora participa, ora fica de fora, e depois quer administrar sua carga de trabalho. Thomas Tuchel é um técnico bom demais para deixar isso passar. Ele não vai permitir.
“Acho que, até ele mostrar esse nível de comprometimento e estar presente convocação após convocação, temos tanta criatividade e tantos bons jogadores naquela posição que Tuchel simplesmente não vai convocar Cole Palmer.
“Morgan Rodgers pode jogar como camisa 10, Eze pode jogar como camisa 10, e Jude Bellingham é o melhor camisa 10 que temos. Neste momento, Palmer não vai tirar a vaga de nenhum dos três, simplesmente porque eles mostram comprometimento e já provaram seu valor pela seleção.”
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Quantas partidas pela Inglaterra disputou o camisa 10 do Chelsea
Em meio à forte concorrência por vagas, Palmer pode tornar impossível ignorar sua reivindicação por uma convocação. Se ele estiver brilhando na Premier League semana após semana, contribuindo com gols e assistências para o Chelsea, deverá ser convocado por mérito.
Ele, porém, precisa reconstruir sua relação com Tuchel, e o técnico alemão é notoriamente difícil de agradar. Tuchel é extremamente leal a quem se compromete totalmente com seus planos e seu projeto. Por isso, pode demorar até que o jogador eleito o Melhor Jogador do Ano da seleção masculina da Inglaterra em 2024 tenha a oportunidade de ampliar sua marca de 14 jogos pela seleção.
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