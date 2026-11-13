Questionado se Palmer voltará a jogar pela Inglaterra sob o comando de Tuchel, o ex-atacante da seleção inglesa Bent, que falou em parceria com o MrQ Online Casino, disse à GOAL: “Sabe de uma coisa? Antes de tudo, as atuações dele precisam melhorar. Acho que esse é o básico, certo?”

“Mas ele também precisa mostrar comprometimento com Tuchel e com a seleção inglesa. Cole Palmer tem um talento extraordinário. É um jogador de altíssimo nível. Quando está jogando bem de verdade, é um dos melhores jogadores que a Inglaterra tem à disposição. Isso é um fato. Mas, infelizmente, pela irregularidade nas convocações para a seleção inglesa e nas atuações recentes, ele não tem o privilégio de praticamente escolher de quais convocações quer participar e de quais não quer.

“Não é como Harry Kane, Jordan Pickford ou Declan Rice, que estão sempre lá. Ou Jude Bellingham. São jogadores que mostram comprometimento, estão presentes convocação após convocação e jogam bem. Mesmo quando estão com algum problema físico leve, continuam lá, prontos para jogar sob o comando de Tuchel.

“Não dá para dizer que existe esse nível de comprometimento quando você ora participa, ora fica de fora, e depois quer administrar sua carga de trabalho. Thomas Tuchel é um técnico bom demais para deixar isso passar. Ele não vai permitir.

“Acho que, até ele mostrar esse nível de comprometimento e estar presente convocação após convocação, temos tanta criatividade e tantos bons jogadores naquela posição que Tuchel simplesmente não vai convocar Cole Palmer.

“Morgan Rodgers pode jogar como camisa 10, Eze pode jogar como camisa 10, e Jude Bellingham é o melhor camisa 10 que temos. Neste momento, Palmer não vai tirar a vaga de nenhum dos três, simplesmente porque eles mostram comprometimento e já provaram seu valor pela seleção.”