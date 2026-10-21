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Cole Palmer vai alcançar o nível de Gianfranco Zola e Eden Hazard? Gus Poyet explica por que o meia de criação “feliz” do Chelsea voltou ao caminho certo
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Palmer teve uma temporada de estreia memorável no Chelsea
Em determinado momento, cogitou-se que o torcedor do Manchester United desde criança, formado nas categorias de base do Manchester City, poderia voltar às suas origens no noroeste, com Old Trafford se preparando para recebê-lo.
O Chelsea, porém, nunca teve a intenção de abrir mão de uma peça fundamental. O enigmático jogador da seleção inglesa marcou 25 gols em sua temporada de estreia pelo clube e conquistou o prêmio de Jogador Jovem do Ano da PFA.
Desde então, vieram os títulos da Conference League e do Mundial de Clubes da Fifa, mas problemas físicos limitaram Palmer a apenas 34 partidas e 11 gols na temporada passada. Em alguns momentos, ele não parecia totalmente à vontade.
Atleta da seleção inglesa agora tem Rogers ao seu lado
O amigo próximo Morgan Rogers, porém, foi contratado pelo Chelsea durante a janela de transferências do verão de 2026, em uma negociação recorde de 117 milhões de libras (157 milhões de dólares), e os dois meias de grande qualidade são considerados parte do setor ofensivo mais temido da Premier League.
Palmer marcou quatro gols nesta temporada e deu três assistências. Ele voltou a ser convocado pela Inglaterra em setembro, depois de ter sido deixado de fora da convocação para a Copa do Mundo, mas o jogador de 24 anos optou por pedir dispensa daquela convocação.
O Chelsea está satisfeito com o comprometimento total de seu camisa 10, não considera uma transferência no momento e continua convencido de que tem em mãos outro Zola, Hazard ou Arjen Robben, já que Palmer se mostra quase impossível de parar quando está em um bom dia.
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Palmer vai alcançar o nível de Zola e Hazard no Chelsea?
Questionado se é possível alcançar esse status, Poyet, ex-meia do Chelsea que falou em parceria com o Gambling.com, referência em sites de cassino, disse à GOAL: “Ele vai ter tempo, por causa do contrato que tem.
“Sabe o que eu vejo? Vejo que ele está feliz, porque é um cara tranquilo e não demonstra muito o que sente. Eu o vi outro dia e, mesmo sem atuar em sua função, dá para perceber do que ele é capaz. Quando ele pega na bola, todo mundo ao redor se empolga, inclusive o estádio.
“Ele me parece feliz, e isso é muito importante para um jogador como Cole Palmer. Além disso, ele tem ajuda. Não é aquela situação de ‘tudo depende de você, você precisa marcar, precisa produzir, precisa ajudar em todos os lugares’, porque os outros jogadores estão muito bem, especialmente os três do ataque. E isso é importante.
“Depois, é preciso tempo, anos e anos e anos produzindo. Sempre vou me lembrar de quando Harry Kane marcou uns 20 gols no primeiro ano e todo mundo dizia: ‘Ah, talvez tenha sido só uma temporada fora da curva’. Pois é! Muita gente cometeu um grande erro. Aqui é a mesma coisa.
“Há dois anos, ele foi, de longe, o melhor jogador da liga. Depois, no ano passado, teve uma temporada difícil por causa do time. E agora ele parece feliz. Então, com certeza, vai ter outro grande ano.”
Vencedor nato tem a mentalidade perfeita
Poyet acrescentou que Palmer personifica o que se espera dos grandes jogadores, já que nunca se esconde quando a situação fica difícil: “Com certeza, e ele faz isso.
“Sabe por quê? Por causa da posição em que joga. Se você desenhar a escalação do Chelsea em uma folha de papel, vai dizer que ele joga pela direita. Mas aí você vê [Pedro] Neto. Então não pode ser tão aberto pela direita, porque, se ficar muito por ali, os dois vão jogar no mesmo espaço.
“Ele tem um pouco de liberdade naquele lado direito do campo. E, dependendo de como o time estiver jogando, também recua para receber a bola mais atrás. Não exatamente lá atrás, mas ao lado de [Moises] Caicedo, e começa a ditar o jogo dali.
“Porque, quando ele recebe a bola, e não sei se as pessoas percebem isso, quando começa a avançar com ela, os defensores ou meio-campistas adversários não querem se arriscar a dar o bote. Porque sabem que ele pode passar por eles, e aí terão um problema.
“Ele tem essa presença e essa capacidade, além da posição em campo e do respeito que impõe. E isso dá a ele muita confiança para ser o jogador que é.”
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Palmer renovou seu contrato com o Chelsea até 2034
Palmer acertou recentemente uma prorrogação de 12 meses de seu contrato com o Chelsea, com termos que devem mantê-lo em Stamford Bridge até 2034. Se o acordo for cumprido, ele ultrapassará uma década de dedicação ao clube na capital inglesa.
Não há motivo para que ele considere uma mudança neste momento, já que o consenso é de que ele ainda pode buscar mais títulos importantes ao lado de jogadores como Rogers e Joao Pedro. A equipe de Alonso ocupa atualmente a quarta posição na Premier League e também chegou à quarta fase da Copa da Liga Inglesa.
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