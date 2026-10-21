Questionado se é possível alcançar esse status, Poyet, ex-meia do Chelsea que falou em parceria com o Gambling.com, referência em sites de cassino, disse à GOAL: “Ele vai ter tempo, por causa do contrato que tem.

“Sabe o que eu vejo? Vejo que ele está feliz, porque é um cara tranquilo e não demonstra muito o que sente. Eu o vi outro dia e, mesmo sem atuar em sua função, dá para perceber do que ele é capaz. Quando ele pega na bola, todo mundo ao redor se empolga, inclusive o estádio.

“Ele me parece feliz, e isso é muito importante para um jogador como Cole Palmer. Além disso, ele tem ajuda. Não é aquela situação de ‘tudo depende de você, você precisa marcar, precisa produzir, precisa ajudar em todos os lugares’, porque os outros jogadores estão muito bem, especialmente os três do ataque. E isso é importante.

“Depois, é preciso tempo, anos e anos e anos produzindo. Sempre vou me lembrar de quando Harry Kane marcou uns 20 gols no primeiro ano e todo mundo dizia: ‘Ah, talvez tenha sido só uma temporada fora da curva’. Pois é! Muita gente cometeu um grande erro. Aqui é a mesma coisa.

“Há dois anos, ele foi, de longe, o melhor jogador da liga. Depois, no ano passado, teve uma temporada difícil por causa do time. E agora ele parece feliz. Então, com certeza, vai ter outro grande ano.”