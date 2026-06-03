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Cole Palmer se junta a Wayne Lineker em Ibiza, enquanto o craque do Chelsea supera a decepção de não ter sido convocado para a seleção inglesa na Copa do Mundo
Reunião em Ibiza no início da preparação da Inglaterra
Enquanto seus companheiros da seleção nacional aterrissavam na Flórida para iniciar os preparativos para a Copa do Mundo, Palmer foi visto aproveitando o sol no Mediterrâneo. O atacante de 24 anos voltou para Ibiza em busca de um pouco de paz após a decepção de ter ficado de fora da convocação da seleção para o torneio deste verão.
Palmer foi visto ao lado de Lineker, proprietário do O Beach Ibiza, com os dois posando para as redes sociais no famoso clube de praia. É um local familiar para o atacante do Chelsea, que também visitou o estabelecimento do empresário de 63 anos no verão passado, após sua participação na Copa do Mundo de Clubes. Desta vez, porém, o pano de fundo de suas férias é a exclusão da seleção, e não a comemoração pós-temporada.
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A difícil decisão de Tuchel sobre a estrela do Chelsea
A decisão de deixar Palmer em casa foi uma das escolhas mais significativas tomadas por Tuchel. Apesar de ter sido uma revelação durante seu primeiro ano em Stamford Bridge, o ex-jogador do Manchester City teve dificuldades para manter aquela excelente forma ao longo da última temporada. Uma temporada marcada por pequenas lesões e problemas de regularidade acabou por custar-lhe uma vaga no avião com destino aos Estados Unidos.
Na temporada 2024-25, Palmer conseguiu marcar 15 gols na Premier League. Esse total foi cinco gols a menos do que o que ele alcançou durante o ano de estreia de Enzo Maresca no comando dos Blues. Parece que esses problemas em campo foram suficientes para que Tuchel procurasse outras opções ao definir sua seleção para o maior torneio do futebol mundial.
O calor da Inglaterra x a vida nas ilhas
O contraste entre o ambiente em que Palmer se encontra e o da seleção dos Três Leões não poderia ser mais gritante. Enquanto o atacante aparecia em uma foto sentado em um sofá amarelo brilhante com uma garrafa de vodca sobre a mesa, os jogadores da Inglaterra estavam sendo submetidos a um treino intenso sob um calor de 32 graus em Miami. O grupo de Tuchel não perdeu tempo para se aclimatar à umidade no Belgrove Resort and Spa, em Palm Beach.
A Inglaterra enfrentará a Nova Zelândia em Tampa Bay neste sábado em seu primeiro jogo de preparação, seguido por um último amistoso contra a Costa Rica em 10 de junho. A partir daí, a equipe seguirá para seu campo de treinamento em Kansas City para se preparar para a fase de grupos, que inclui confrontos com Croácia, Gana e Panamá. Palmer, por sua vez, deve ter sua primeira pausa prolongada longe dos holofotes desde sua transferência de grande repercussão do Manchester.
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Uma renovação muito necessária para Palmer
Desde que se transferiu para o oeste de Londres em 2023, Palmer teve pouquíssimas oportunidades de descansar, tendo-se tornado um pilar tanto do Chelsea quanto da seleção inglesa, anteriormente comandada por Sir Gareth Southgate. As exigências físicas e mentais dos últimos 12 meses parecem ter deixado suas marcas, tornando esse período de descanso forçado potencialmente benéfico para sua carreira a longo prazo no clube.
Para Palmer, o foco agora muda para uma pré-temporada completa com o Chelsea, onde ele espera reencontrar a forma que o tornou o assunto do momento na Premier League e conquistar seu lugar de volta nos planos de Tuchel para o futuro.