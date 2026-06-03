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Chelsea v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport
Donny Afroni

Traduzido por

Cole Palmer se junta a Wayne Lineker em Ibiza, enquanto o craque do Chelsea supera a decepção de não ter sido convocado para a seleção inglesa na Copa do Mundo

C. Palmer
Inglaterra
Copa do Mundo
Chelsea
Premier League

Cole Palmer parece estar aproveitando ao máximo suas férias de verão inesperadas, tendo sido visto relaxando em Ibiza ao lado de Wayne Lineker após ter ficado de fora da seleção inglesa. O craque do Chelsea foi uma das ausências mais notáveis na lista de 26 convocados de Thomas Tuchel para a próxima Copa do Mundo.

  • Reunião em Ibiza no início da preparação da Inglaterra

    Enquanto seus companheiros da seleção nacional aterrissavam na Flórida para iniciar os preparativos para a Copa do Mundo, Palmer foi visto aproveitando o sol no Mediterrâneo. O atacante de 24 anos voltou para Ibiza em busca de um pouco de paz após a decepção de ter ficado de fora da convocação da seleção para o torneio deste verão.

    Palmer foi visto ao lado de Lineker, proprietário do O Beach Ibiza, com os dois posando para as redes sociais no famoso clube de praia. É um local familiar para o atacante do Chelsea, que também visitou o estabelecimento do empresário de 63 anos no verão passado, após sua participação na Copa do Mundo de Clubes. Desta vez, porém, o pano de fundo de suas férias é a exclusão da seleção, e não a comemoração pós-temporada.




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    A difícil decisão de Tuchel sobre a estrela do Chelsea

    A decisão de deixar Palmer em casa foi uma das escolhas mais significativas tomadas por Tuchel. Apesar de ter sido uma revelação durante seu primeiro ano em Stamford Bridge, o ex-jogador do Manchester City teve dificuldades para manter aquela excelente forma ao longo da última temporada. Uma temporada marcada por pequenas lesões e problemas de regularidade acabou por custar-lhe uma vaga no avião com destino aos Estados Unidos.

    Na temporada 2024-25, Palmer conseguiu marcar 15 gols na Premier League. Esse total foi cinco gols a menos do que o que ele alcançou durante o ano de estreia de Enzo Maresca no comando dos Blues. Parece que esses problemas em campo foram suficientes para que Tuchel procurasse outras opções ao definir sua seleção para o maior torneio do futebol mundial.

  • O calor da Inglaterra x a vida nas ilhas

    O contraste entre o ambiente em que Palmer se encontra e o da seleção dos Três Leões não poderia ser mais gritante. Enquanto o atacante aparecia em uma foto sentado em um sofá amarelo brilhante com uma garrafa de vodca sobre a mesa, os jogadores da Inglaterra estavam sendo submetidos a um treino intenso sob um calor de 32 graus em Miami. O grupo de Tuchel não perdeu tempo para se aclimatar à umidade no Belgrove Resort and Spa, em Palm Beach.

    A Inglaterra enfrentará a Nova Zelândia em Tampa Bay neste sábado em seu primeiro jogo de preparação, seguido por um último amistoso contra a Costa Rica em 10 de junho. A partir daí, a equipe seguirá para seu campo de treinamento em Kansas City para se preparar para a fase de grupos, que inclui confrontos com Croácia, Gana e Panamá. Palmer, por sua vez, deve ter sua primeira pausa prolongada longe dos holofotes desde sua transferência de grande repercussão do Manchester.

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    Uma renovação muito necessária para Palmer

    Desde que se transferiu para o oeste de Londres em 2023, Palmer teve pouquíssimas oportunidades de descansar, tendo-se tornado um pilar tanto do Chelsea quanto da seleção inglesa, anteriormente comandada por Sir Gareth Southgate. As exigências físicas e mentais dos últimos 12 meses parecem ter deixado suas marcas, tornando esse período de descanso forçado potencialmente benéfico para sua carreira a longo prazo no clube.

    Para Palmer, o foco agora muda para uma pré-temporada completa com o Chelsea, onde ele espera reencontrar a forma que o tornou o assunto do momento na Premier League e conquistar seu lugar de volta nos planos de Tuchel para o futuro.

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