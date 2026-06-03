Cole Palmer se junta a Wayne Lineker em Ibiza, enquanto o craque do Chelsea supera a decepção de não ter sido convocado para a seleção inglesa na Copa do Mundo

Enquanto seus companheiros da seleção nacional aterrissavam na Flórida para iniciar os preparativos para a Copa do Mundo, Palmer foi visto aproveitando o sol no Mediterrâneo. O atacante de 24 anos voltou para Ibiza em busca de um pouco de paz após a decepção de ter ficado de fora da convocação da seleção para o torneio deste verão.

Palmer foi visto ao lado de Lineker, proprietário do O Beach Ibiza, com os dois posando para as redes sociais no famoso clube de praia. É um local familiar para o atacante do Chelsea, que também visitou o estabelecimento do empresário de 63 anos no verão passado, após sua participação na Copa do Mundo de Clubes. Desta vez, porém, o pano de fundo de suas férias é a exclusão da seleção, e não a comemoração pós-temporada.











