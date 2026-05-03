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Cole Palmer Morgan Gibbs-White GFXGOAL
Krishan Davis

Traduzido por

Cole Palmer precisa dar um passo à frente no Chelsea ou corre o risco de perder a vaga na Copa do Mundo para Morgan Gibbs-White, do Nottingham Forest, que está em grande forma

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Chelsea x Nottingham Forest
T. Tuchel

Ainda em busca de seu ritmo e enfrentando problemas físicos no final de uma temporada marcada por lesões, Cole Palmer enfrentará na segunda-feira o jogador que representa uma ameaça real ao seu sonho de disputar a Copa do Mundo: Morgan Gibbs-White. O craque do Chelsea e a estrela em ascensão do Nottingham Forest disputam intensamente a camisa nº 10 na seleção inglesa de Thomas Tuchel.

Palmer e Gibbs-White se enfrentarão em Stamford Bridge em momentos diametralmente opostos; prejudicado por lesões, o primeiro ainda busca recuperar o impacto de nível mundial que todos sabemos que ele é capaz de causar, enquanto o segundo está em grande fase, com seus gols impulsionando o Forest rumo à permanência na Premier League.

Gibbs-White ainda é visto como um azarão na disputa por uma vaga na seleção inglesa que viajará para a América do Norte neste verão, mas suas atuações estão se tornando impossíveis de ignorar, e Palmer será um dos que ele está fazendo suar frio à medida que o relógio avança para o anúncio da convocação de Tuchel.

O técnico dos Três Leões, sem dúvida, estará de olho atento no que acontece em Stamford Bridge e na disputa entre duas de suas inúmeras opções para a posição de camisa 10. Quem sair na frente pode muito bem influenciar sua decisão.

  • Cole Palmer Chelsea 2025-26 Premier LeagueGetty

    A busca pela boa forma e pelo condicionamento físico

    As dificuldades de Palmer nesta temporada são bem conhecidas. Devido principalmente à lesão crônica e debilitante na virilha, a pubalgia, que o impediu de realizar seus movimentos explosivos característicos e de correr com seu ritmo habitual, afetando até mesmo sua capacidade de chutar corretamente, o craque do Chelsea tem parecido, muitas vezes, uma sombra do que já foi nesta temporada. Muitas de suas atuações têm carecido daquele impacto decisivo que o levou ao estrelato nos dois primeiros anos no clube, já que ele tem desaparecido com frequência.

    Em retrospecto, ele foi quase certamente sobrecarregado pelo ex-técnico Enzo Maresca na primeira metade da campanha, quando na verdade deveria ter passado um longo período fora dos gramados — sem dúvida um reflexo de sua importância para a causa dos Blues, e não há dúvida de que o desempenho geral da equipe sofreu com isso, já que se encontra no meio de uma disputa acirrada pela classificação para as competições europeias.

    Parecia que ele poderia estar voltando à sua melhor forma quando marcou um hat-trick contra o Wolves em fevereiro, mas, assim como muitos de seus companheiros de equipe, ele pareceu passar por uma crise de confiança nas semanas seguintes, em meio à péssima sequência de resultados que levou à demissão de Liam Rosenior. Vale a pena notar que, apesar de ter perdido uma parte significativa da temporada, ele ainda assim chegou a dois dígitos em gols em todas as competições, incluindo nove na Premier League (embora isso inclua cinco pênaltis), onde disputou o equivalente a apenas 17 partidas (1.606 minutos).

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  • Newcastle United v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Problemas recorrentes

    Já era primavera quando Palmer sentiu que estava fisicamente de volta a algo próximo de seu auge, depois de também ter fraturado o dedo do pé em um acidente bizarro no inverno. “Me sinto bem, sinto que virei a página”, disse ele no início de abril. “Finalmente posso chutar de novo e fazer tudo agora, então é só seguir em frente e jogar.”

    No entanto, o atacante ficou de fora novamente no final daquele mês devido a um problema no tendão, o que o forçou a perder a viagem crucial a Brighton, que resultou na derrota por 3 a 0 que encerrou a breve passagem de Rosenior pelo clube. Palmer tem sido frequentemente um jogador decisivo para o Chelsea em jogos importantes, mas estava em condições de entrar apenas para uma participação de 20 minutos saindo do banco na vitória sobre o Leeds na semifinal da FA Cup no último fim de semana.

    Assim, depois de ter lutado contra problemas físicos desde o início da temporada 2025-26, o jogador de 23 anos ainda não está totalmente livre de suas lesões, à medida que os dias passam até Tuchel anunciar sua convocação para a Copa do Mundo e, neste momento, sua vaga no avião ainda está longe de ser garantida.

  • Thomas Tuchel Cole Palmer England 2025Getty

    O aviso de Tuchel

    O momento provavelmente não poderia ser pior para Palmer, que recebeu uma advertência do técnico da Inglaterra sobre sua forma física durante a pausa para os jogos internacionais em março. Isso foi resultado de sua significativa falta de participação desde que o técnico alemão assumiu o cargo há pouco mais de um ano.

    Palmer disputou apenas cinco partidas pela seleção desde seu gol decisivo na final da Euro 2024 — um momento que se esperava que fosse um divisor de águas em sua carreira internacional — devido a uma série de problemas físicos inoportunos, tendo feito apenas uma aparição sob o comando de Tuchel antes de março, em uma partida de 65 minutos contra a modesta Andorra. Aquele incômodo problema na virilha o deixou de fora de três convocações da Inglaterra na primeira metade desta temporada, fazendo com que ele perdesse seis jogos em um momento crucial do ciclo da Copa do Mundo.

    Na ausência de Palmer, Morgan Rogers, em particular, impressionou, com a sugestão de que o meia do Aston Villa poderia até mesmo deixar Jude Bellingham, do Real Madrid — que também teve seus próprios problemas físicos — fora da escalação titular.

    “Honestamente, ele precisa mostrar isso, porque temos mais evidências sem ele do que com ele, então a pressão está sobre ele”, disse Tuchel sobre Palmer durante a última janela de convocatórias. “Ele teve uma temporada difícil, mas também passou por um período complicado na seleção. Ele só esteve disponível para nós uma vez e, quando esteve, decidimos manter o mesmo elenco, então há uma grande disputa pela sua melhor posição, o número 10.”

  • Morgan Gibbs-White Nottingham Forest 2025-26 celebrationGetty

    O jogador do Forest está em grande forma

    O outro problema significativo para Palmer é que seu adversário no confronto desta segunda-feira, feriado bancário, contra o Forest está no melhor momento da carreira e parece pronto para aproveitar qualquer oportunidade de garantir uma vaga no avião rumo à América do Norte.

    Gibbs-White atingiu um momento de grande forma justamente na hora certa, com a Copa do Mundo se aproximando, colocando enorme pressão sobre o grupo de meias que atualmente se acredita estar à sua frente na preferência do técnico.

    O craque do Forest é o artilheiro empatado da Premier League até agora em 2026, com 10 gols, brilhando em uma função mais avançada e livre sob o comando de Vitor Pereira, já que suas atuações contribuem significativamente para a luta do Garibaldi pela permanência. Sete desses gols foram marcados desde o início de março, e ele também marcou o gol decisivo na partida das quartas de final da Liga Europa contra o gigante português Porto.

    O meio-campista coroou sua sequência de sucesso com um hat-trick maravilhoso na goleada sobre o Burnley em abril, antes de marcar mais um gol e dar uma assistência na vitória esmagadora sobre o Sunderland na última partida.

    “Ele entende o jogo. Ele tem o espírito”, disse Pereira recentemente. “Quando o time está passando por dificuldades na partida, muitos jogadores preferem se esconder, não querem a bola. Mas Morgan quer a bola, ele quer a responsabilidade. Ele quer marcar gols, ele quer dar assistências.”

    Sua boa fase parece uma resposta direta ao fato de ter sido preterido por Tuchel, mas certamente ele está de volta ao radar para uma convocação para a Copa do Mundo em meio a suas atuações heroicas no City Ground.

  • England v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    Sem garantias

    Antes dessa exclusão, há alguns meses, Gibbs-White havia sido convocado por Tuchel três vezes anteriormente, embora ainda não tenha sido titular em nenhuma partida sob o comando do alemão — tendo disputado apenas 65 minutos em quatro partidas. Sua última convocação ocorreu em outubro de 2025, já que ele também ficou de fora da concentração de novembro.

    Isso veio na sequência de relatos no verão passado de que Tuchel e sua comissão técnica não estavam totalmente convencidos com o jogador de 26 anos. Seu temperamento, capacidade de manter a posse de bola e adequação ao calor escaldante que deve receber a equipe nos Estados Unidos são considerados os motivos por trás dessa postura.

    O meio-campista supostamente fica muito frustrado quando as coisas não correm a seu favor, perde a bola com muita frequência e sua capacidade de recuar em condições de calor escaldante também tem sido questionada.

    Gibbs-White espera que sua excelente fase desde o início do ano tenha tornado esses pontos irrelevantes. No entanto, de acordo com a BBC, a “expectativa” é de que ainda seria necessário “algo especial”, ou uma série de lesões, para abrir as portas para a estrela do Forest.

  • England Training & Press ConferenceGetty Images Sport

    Sinais reveladores

    Qualquer desempenho abaixo do esperado dos outros jogadores com a camisa 10 do elenco certamente entrará na lista de fatores que poderiam favorecer Gibbs-White, dada a sua boa fase, e Palmer precisa se destacar nas últimas semanas da temporada para garantir que não seja o bode expiatório.

    Seja como for, está claro que Tuchel tem trabalhado para cultivar uma forte relação profissional com o craque do Chelsea, na tentativa de extrair o melhor de um jogador potencialmente fundamental com a Copa do Mundo se aproximando rapidamente. Ele tem sido frequentemente fotografado conversando com Palmer e com o braço em volta dele nos treinos da Inglaterra.

    Questionado sobre o motivo disso em março, o técnico dos Três Leões respondeu: “Quando eu o abraço, isso significa que ele está sorrindo; caso contrário, ele não receberia um abraço. Ele está de bom humor, é aberto, está se comunicando e mostrando sua qualidade. Ele está muito envolvido, e esses são passos muito importantes para demonstrar o desempenho necessário para fazer parte do grupo e ter conexões dentro dele.”

    A implicação é que Palmer já pode ter uma vaga garantida no avião, independentemente de sua forma física. Tuchel admitiu no passado que está plenamente ciente da habilidade única do jogador de 23 anos.

    “Quando está em forma e tem ritmo e fluidez, ele pode decidir partidas em nível de clube e, com certeza, em nível internacional”, disse ele. “Nós sabemos disso.”

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    O tempo está se esgotando

    No entanto, se ainda houver alguma dúvida sobre a inclusão de Palmer na seleção para a Copa do Mundo, agora é a hora de demonstrar exatamente por que ele merece seu lugar. Superar Gibbs-White na segunda-feira já seria um bom passo nessa direção. Na verdade, porém, ambos os jogadores podem muito bem fazer parte dos planos de Tuchel no verão.

    Phil Foden, que não está em boa fase, corre sério risco de ficar de fora, já que continua lutando para recuperar a forma e a confiança no clube, o Manchester City; e se o técnico conseguir superar suas reservas em relação a Gibbs-White, então o jogador do Forest parece ser o substituto perfeito como um camisa 10 móvel que vem se destacando no espaço pela esquerda.

    O capítulo mais recente da disputa pela camisa 10 da Inglaterra na América do Norte promete ser fascinante, já que nomes como Palmer, Gibbs-White, Eberechi Eze, Bellingham e Morgan Rogers fazem seus apelos finais ao técnico alemão nesta reta final.

    Já está na hora do jogador do Chelsea reencontrar seu ritmo para garantir sua vaga.

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