Cole Palmer precisa dar um passo à frente no Chelsea ou corre o risco de perder a vaga na Copa do Mundo para Morgan Gibbs-White, do Nottingham Forest, que está em grande forma

Palmer e Gibbs-White se enfrentarão em Stamford Bridge em momentos diametralmente opostos; prejudicado por lesões, o primeiro ainda busca recuperar o impacto de nível mundial que todos sabemos que ele é capaz de causar, enquanto o segundo está em grande fase, com seus gols impulsionando o Forest rumo à permanência na Premier League.
Gibbs-White ainda é visto como um azarão na disputa por uma vaga na seleção inglesa que viajará para a América do Norte neste verão, mas suas atuações estão se tornando impossíveis de ignorar, e Palmer será um dos que ele está fazendo suar frio à medida que o relógio avança para o anúncio da convocação de Tuchel.
O técnico dos Três Leões, sem dúvida, estará de olho atento no que acontece em Stamford Bridge e na disputa entre duas de suas inúmeras opções para a posição de camisa 10. Quem sair na frente pode muito bem influenciar sua decisão.