Cole Palmer precisa dar um passo à frente no Chelsea ou corre o risco de perder a vaga na Copa do Mundo para Morgan Gibbs-White, do Nottingham Forest, que está em grande forma

As dificuldades de Palmer nesta temporada são bem conhecidas. Devido principalmente à lesão crônica e debilitante na virilha, a pubalgia, que o impediu de realizar seus movimentos explosivos característicos e de correr com seu ritmo habitual, afetando até mesmo sua capacidade de chutar corretamente, o craque do Chelsea tem parecido, muitas vezes, uma sombra do que já foi nesta temporada. Muitas de suas atuações têm carecido daquele impacto decisivo que o levou ao estrelato nos dois primeiros anos no clube, já que ele tem desaparecido com frequência.

Em retrospecto, ele foi quase certamente sobrecarregado pelo ex-técnico Enzo Maresca na primeira metade da campanha, quando na verdade deveria ter passado um longo período fora dos gramados — sem dúvida um reflexo de sua importância para a causa dos Blues, e não há dúvida de que o desempenho geral da equipe sofreu com isso, já que se encontra no meio de uma disputa acirrada pela classificação para as competições europeias.

Parecia que ele poderia estar voltando à sua melhor forma quando marcou um hat-trick contra o Wolves em fevereiro, mas, assim como muitos de seus companheiros de equipe, ele pareceu passar por uma crise de confiança nas semanas seguintes, em meio à péssima sequência de resultados que levou à demissão de Liam Rosenior. Vale a pena notar que, apesar de ter perdido uma parte significativa da temporada, ele ainda assim chegou a dois dígitos em gols em todas as competições, incluindo nove na Premier League (embora isso inclua cinco pênaltis), onde disputou o equivalente a apenas 17 partidas (1.606 minutos).