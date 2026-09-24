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Cole Palmer não “faz joguinhos”: ídolo do Chelsea, Jimmy Floyd Hasselbaink responde a perguntas sobre a “lesão” por trás da saída da Inglaterra
Palmer é chamado de volta após ficar fora da Copa do Mundo de 2026
Palmer esteve entre aqueles que ficaram decepcionados durante o verão, enquanto a Inglaterra montava seus planos para buscar a glória mundial na América do Norte. Sua queda de rendimento em nível de clube fez com que o talentoso jogador de 24 anos ficasse apenas assistindo de longe, ao lado de nomes como Trent Alexander-Arnold, Phil Foden e Morgan Gibbs-White.
Uma faísca foi reencontrada no início da atual campanha, com o amigo próximo e companheiro de seleção Morgan Rogers ao seu lado, com quatro gols e duas assistências registrados em sete partidas em todas as competições.
Ele fez o suficiente para chamar novamente a atenção de Tuchel, mas não aumentará sua coleção de 14 partidas pela seleção principal. Isso porque Palmer é um dos cinco jogadores que foram retirados da lista inicial de 27 nomes anunciada para enfrentar Espanha, Tchéquia e Croácia.
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Nenhum risco será corrido com a condição física de Palmer
Problemas físicos atrapalharam Palmer em alguns momentos da última temporada, e ele precisa ser tratado com cuidado. Seus empregadores no cenário doméstico, no oeste de Londres, certamente não querem ver nenhum risco desnecessário sendo assumido com seu talismânico camisa 10.
Ele passará a primeira pausa de 2026-27 mantendo o ritmo sob o olhar atento de Xabi Alonso, e não de Tuchel. A questão foi levantada sobre se Palmer precisava desse descanso e se ele está dando sua própria resposta a um técnico que o considerou excedente há poucas semanas.
Palmer está lesionado ou fazendo joguinhos com Tuchel?
Questionado se “jogos” desse tipo estão sendo feitos, o ex-atacante do Chelsea Hasselbaink, que falou por cortesia da MrQ, disse à GOAL: “Não acho que ele seja esse tipo de pessoa que faz joguinhos.
“O garoto quer jogar futebol. Ele vive para o futebol. E não vamos esquecer que ele jogou muitas partidas nos anos anteriores. E foi por isso que se lesionou no ano passado. E acho que, agora, a cada pequena lesão, ele só quer se cuidar direito para poder ter uma boa temporada.
“Então, sim, eu acho que ele está lesionado. Ele tem alguma coisa. E não vamos esquecer que ele também quer passar a impressão certa quando está lá com a Inglaterra e ser o melhor que puder. E, se está lesionado, não vai fazer justiça a ninguém.”
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Gibbs-White ganha sua chance de se firmar na Inglaterra
O lugar de Palmer na seleção da Inglaterra foi ocupado pelo meia criativo do Nottingham Forest, Gibbs-White. Ele encurtou férias em família para se juntar à Inglaterra e aproveitar ao máximo uma oportunidade inesperada de chamar atenção e provar seu valor.
Com Tuchel dando grande importância à continuidade e à estabilidade, ainda resta saber se um destaque de Stamford Bridge voltará a entrar em seus planos em novembro. Caberá a Palmer apresentar uma candidatura forte para voltar a ser incluído.
Se suas atuações em nível de clube forem boas o bastante, será impossível ignorá-lo. Ele foi eleito o Jogador Masculino do Ano da Inglaterra em 2024 e claramente tem um papel a desempenhar por seu país quando estiver totalmente em forma e rendendo.
A Inglaterra, no entanto, conta atualmente com uma abundância de influências criativas, e minutos em campo nos treinos e em diferentes contextos de jogo, com Tuchel observando, são fundamentais para aqueles que alimentam ambições de se tornarem nomes regulares ao longo da mais recente campanha da Liga das Nações e rumo às Eliminatórias da Euro 2028.
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