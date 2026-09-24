Palmer esteve entre aqueles que ficaram decepcionados durante o verão, enquanto a Inglaterra montava seus planos para buscar a glória mundial na América do Norte. Sua queda de rendimento em nível de clube fez com que o talentoso jogador de 24 anos ficasse apenas assistindo de longe, ao lado de nomes como Trent Alexander-Arnold, Phil Foden e Morgan Gibbs-White.

Uma faísca foi reencontrada no início da atual campanha, com o amigo próximo e companheiro de seleção Morgan Rogers ao seu lado, com quatro gols e duas assistências registrados em sete partidas em todas as competições.

Ele fez o suficiente para chamar novamente a atenção de Tuchel, mas não aumentará sua coleção de 14 partidas pela seleção principal. Isso porque Palmer é um dos cinco jogadores que foram retirados da lista inicial de 27 nomes anunciada para enfrentar Espanha, Tchéquia e Croácia.