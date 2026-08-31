Palmer, Rogers e Pedro terão papéis de destaque em qualquer busca por troféus, e o ex-jogador e ex-treinador do Blues Gullit, que falava em nome do SportsCasting.com, disse à GOAL ao ser perguntado se o Chelsea montou o trio de ataque mais devastador da Premier League: “A resposta curta é sim. Dá para ver o potencial do Chelsea, mas é mais uma questão da filosofia coletiva de Alonso.

“Eles jogaram com três zagueiros contra o Fulham, mas eu pude ver um meio-campo muito forte, com Cole Palmer tendo uma espécie de liberdade sem Enzo Fernandez, o que por enquanto é uma decisão um pouco controversa. Eu realmente acredito que o Chelsea tem um time forte, um time muito forte.

“Ainda tenho algumas dúvidas sobre trazer [Danny] Welbeck e [Jordan] Henderson em termos do tipo de mentoria que eles queriam no sistema. Lembro de reclamar na mídia que eles deveriam trazer um jogador experiente, mas eu queria alguém como titular, e não alguém que estará no grupo e jogará de vez em quando, apenas para manter o espírito em alta e levantar o time quando passar por uma sequência de maus jogos.

“Então, sim, eu acredito que há um elenco forte, muito forte. Palmer vai querer revanche. Ele não participou da Copa do Mundo. A Inglaterra foi bem lá; chegou à semifinal. Mas todo mundo pôde ver a evidência de que, se ele estivesse lá sob a disciplina certa, poderia render.

“Ele mostrou que está pronto para o novo desafio imediatamente. No ano passado, vimos as conversas sobre uma ida dele para o Manchester United, e houve muita discussão sobre se ele ficaria. Ele ficou, então esta é uma boa temporada para ele.

“Não há outra competição nesta temporada, nenhuma competição europeia, nada mais, então ele tem que render. No mínimo, queremos vê-lo comprometido e, se ainda houver alguma decepção persistente por ter ficado fora da Copa do Mundo, espero que o Chelsea se beneficie depois que também resolver seus problemas com jogadores.”