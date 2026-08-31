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Cole Palmer, Morgan Rogers e Joao Pedro: o Chelsea tem o melhor ataque da Premier League? Ídolo dos Blues, Ruud Gullit responde a essa pergunta
Palmer estava sendo ligado a uma transferência para o Manchester United
O camisa 10 talismânico Palmer, que marcou 25 gols em sua temporada de estreia em Stamford Bridge e conquistou a Conference League e a Copa do Mundo de Clubes da FIFA com o Chelsea, passou por uma difícil temporada 2025-26, o que o levou a ficar fora da convocação da Inglaterra para a Copa do Mundo.
Em determinado momento, falou-se sobre uma possível saída, com o nascido em Manchester supostamente considerando um retorno às suas raízes no United, mas ele está vinculado a um contrato de longo prazo e voltou a sorrir depois de ser acompanhado na capital pelo amigo próximo e também revelado na base do Manchester City Rogers.
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Palmer e Rogers se alinham atrás de Pedro
Duas influências criativas foram escaladas por Xabi Alonso no mesmo time titular, posicionadas logo atrás do centroavante brasileiro Pedro, outro jogador que tem algo a provar após ter sido preterido na convocação para a Copa do Mundo.
O Chelsea tem sido pródigo em gols no início da temporada 2026-27, marcando nove em três partidas entre Premier League e Copa da Liga Inglesa, e muitos apontam o time como o principal candidato a desafiar o atual campeão Arsenal.
O Chelsea tem o melhor ataque da Premier League?
Palmer, Rogers e Pedro terão papéis de destaque em qualquer busca por troféus, e o ex-jogador e ex-treinador do Blues Gullit, que falava em nome do SportsCasting.com, disse à GOAL ao ser perguntado se o Chelsea montou o trio de ataque mais devastador da Premier League: “A resposta curta é sim. Dá para ver o potencial do Chelsea, mas é mais uma questão da filosofia coletiva de Alonso.
“Eles jogaram com três zagueiros contra o Fulham, mas eu pude ver um meio-campo muito forte, com Cole Palmer tendo uma espécie de liberdade sem Enzo Fernandez, o que por enquanto é uma decisão um pouco controversa. Eu realmente acredito que o Chelsea tem um time forte, um time muito forte.
“Ainda tenho algumas dúvidas sobre trazer [Danny] Welbeck e [Jordan] Henderson em termos do tipo de mentoria que eles queriam no sistema. Lembro de reclamar na mídia que eles deveriam trazer um jogador experiente, mas eu queria alguém como titular, e não alguém que estará no grupo e jogará de vez em quando, apenas para manter o espírito em alta e levantar o time quando passar por uma sequência de maus jogos.
“Então, sim, eu acredito que há um elenco forte, muito forte. Palmer vai querer revanche. Ele não participou da Copa do Mundo. A Inglaterra foi bem lá; chegou à semifinal. Mas todo mundo pôde ver a evidência de que, se ele estivesse lá sob a disciplina certa, poderia render.
“Ele mostrou que está pronto para o novo desafio imediatamente. No ano passado, vimos as conversas sobre uma ida dele para o Manchester United, e houve muita discussão sobre se ele ficaria. Ele ficou, então esta é uma boa temporada para ele.
“Não há outra competição nesta temporada, nenhuma competição europeia, nada mais, então ele tem que render. No mínimo, queremos vê-lo comprometido e, se ainda houver alguma decepção persistente por ter ficado fora da Copa do Mundo, espero que o Chelsea se beneficie depois que também resolver seus problemas com jogadores.”
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Jogos do Chelsea em 2026-27: visita ao Arsenal é o próximo compromisso
O maior problema que o Chelsea precisa resolver diz respeito ao seu sistema defensivo, com o time de Alonso tendo sido vazado em cinco ocasiões nas duas primeiras partidas pela Premier League. O goleiro campeão da Copa do Mundo Emi Martinez foi contratado para ajudar nesse processo.
Se conseguir estancar os vazamentos na defesa, então Palmer, Rogers e Pedro devem oferecer ameaça suficiente no outro lado do campo para manter os Blues somando pontos preciosos. O time voltará a campo no domingo, depois de mais uma movimentada janela de transferências chegar ao fim, quando irá ao Emirates Stadium para um difícil confronto com o atual campeão Arsenal.
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