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Cole Palmer ficará “muito tentado” a se transferir para o Manchester United, mas lenda da seleção inglesa sugere que o atacante do Chelsea nem entraria no time titular
Waddle dá sua opinião sobre a saída do Manchester United
Waddle, lenda do Tottenham e do Newcastle, acredita que Palmer teria dificuldade em recusar uma transferência para Old Trafford, especialmente considerando que, segundo relatos, ele é torcedor do clube. Ao falar sobre o futuro do jogador, Waddle observou que o fascínio de retornar às suas raízes em Manchester poderia desempenhar um papel significativo em qualquer decisão tomada neste verão.
- AFP
Palmer ficaria “muito tentado” pelo Manchester United
Em entrevista exclusiva ao Ozoon, Waddle compartilhou suas opiniões sobre a situação atual do jogador em Londres e como o encanto de Old Trafford poderia atraí-lo.
“Palmer é definitivamente um talento, e sou um grande fã dele. Sei que ele teve altos e baixos e não tem sido consistente desde que foi para o Chelsea. Sejam problemas fora de campo ou insatisfação em Londres, não sabemos; só ele pode responder a isso. O Chelsea tem um elenco enorme, então ele tem descansado, jogado, descansado e entrado no segundo tempo. Ele provavelmente quer jogar todas as partidas, como todos os jogadores. Se ele é de Manchester e supostamente torce pelo United, tenho certeza de que ficaria muito tentado”, explicou Waddle.
Embora a qualidade de Palmer seja indiscutível, Waddle está preocupado com a disputa por vagas caso ele volte para o noroeste. Com jogadores como Bruno Fernandes, Bryan Mbeumo e Matheus Cunha atuando em funções ofensivas, o ex-ponta da Inglaterra não está convencido de que Palmer seria titular automático à frente dos atuais titulares.
Ele acrescentou: “No entanto, com Matheus Cunha e Bruno Fernandes, não dá para escalar tantos jogadores criativos assim. Será que ele vai entrar no time? Na maioria dos times, você diria que sim, mas Fernandes e Cunha estão em boa forma no momento. Sim, Cunha pode jogar mais à frente, pela esquerda ou pela direita, mas ele gosta de se movimentar livremente. Então, onde você colocaria Palmer? Mas, como eu disse antes, o United terá que abrir espaço no elenco. Há alguns jogadores mais velhos dos quais eles provavelmente vão tentar se livrar.”
Bridge adverte Palmer para não tomar essa atitude
Waddle não é o único ex-jogador profissional a se pronunciar sobre as especulações. O ex-lateral-esquerdo da Inglaterra, do Manchester City e do Chelsea, Wayne Bridge, acredita que, embora os Red Devils obviamente recebessem Palmer de braços abertos, uma transferência seria um desastre para os Blues.
Em entrevista à 10bet, Bridge fez uma advertência direta ao jovem atacante. Ele disse: “Provavelmente faz sentido para Cole Palmer, porque ele é torcedor do Man United. Mas, pessoalmente, eu não o conheço, então não saberia o que ele está pensando.
"Pode fazer sentido para o Manchester United – qualquer clube adoraria ter o Cole Palmer –, mas não faz sentido para o Chelsea. Como ex-jogador do Chelsea, ficaria arrasado se ele fosse para lá. Eu teria uma conversa com ele e diria: ‘Olha, lembra-se do que aconteceu com Mason Mount? Vamos lá, não vá para lugar nenhum.’ Ele é o principal jogador do Chelsea. O Chelsea quer construir o time em torno de Cole Palmer.”
- Getty Images Sport
Um preço recorde
Qualquer possível transferência do vencedor do prêmio de Jovem Jogador do Ano da PFA de 2024 não sairia barata. O Chelsea está em uma posição de força nas negociações, já que o contrato de Palmer vai até 2033, e provavelmente exigiria uma quantia astronômica para sequer considerar uma venda. Especula-se que o United precisaria gastar uma fortuna para garantir seu alvo, já que comentários de especialistas sugerem que seria necessária uma transação recorde no futebol britânico, de mais de 150 milhões de libras, para convencer os Blues a se separarem de seu atacante mais influente.
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