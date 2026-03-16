Cole Palmer ficará “muito tentado” a se transferir para o Manchester United, mas lenda da seleção inglesa sugere que o atacante do Chelsea nem entraria no time titular

Em entrevista exclusiva ao Ozoon, Waddle compartilhou suas opiniões sobre a situação atual do jogador em Londres e como o encanto de Old Trafford poderia atraí-lo.

“Palmer é definitivamente um talento, e sou um grande fã dele. Sei que ele teve altos e baixos e não tem sido consistente desde que foi para o Chelsea. Sejam problemas fora de campo ou insatisfação em Londres, não sabemos; só ele pode responder a isso. O Chelsea tem um elenco enorme, então ele tem descansado, jogado, descansado e entrado no segundo tempo. Ele provavelmente quer jogar todas as partidas, como todos os jogadores. Se ele é de Manchester e supostamente torce pelo United, tenho certeza de que ficaria muito tentado”, explicou Waddle.

Embora a qualidade de Palmer seja indiscutível, Waddle está preocupado com a disputa por vagas caso ele volte para o noroeste. Com jogadores como Bruno Fernandes, Bryan Mbeumo e Matheus Cunha atuando em funções ofensivas, o ex-ponta da Inglaterra não está convencido de que Palmer seria titular automático à frente dos atuais titulares.

Ele acrescentou: “No entanto, com Matheus Cunha e Bruno Fernandes, não dá para escalar tantos jogadores criativos assim. Será que ele vai entrar no time? Na maioria dos times, você diria que sim, mas Fernandes e Cunha estão em boa forma no momento. Sim, Cunha pode jogar mais à frente, pela esquerda ou pela direita, mas ele gosta de se movimentar livremente. Então, onde você colocaria Palmer? Mas, como eu disse antes, o United terá que abrir espaço no elenco. Há alguns jogadores mais velhos dos quais eles provavelmente vão tentar se livrar.”