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Cole Palmer Manchester United 2025-26Getty/GOAL
Donny Afroni

Traduzido por

Cole Palmer está “desiludido” no Chelsea após a saída de Nicolas Jackson, com uma proposta de 150 milhões de libras do Manchester United em jogo

C. Palmer
Chelsea
Manchester United
Mercado da bola
Premier League
N. Jackson

Diz-se que Cole Palmer está “cada vez mais desiludido” com a vida no Chelsea e, segundo relatos, estaria disposto a considerar uma transferência bombástica no verão, deixando Stamford Bridge. O jogador da seleção inglesa está atraindo grande interesse de vários grandes clubes europeus e é um dos principais alvos do Manchester United, sendo que os Red Devils há muito são apontados como um possível destino para Palmer.

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    A frustração aumenta para o craque do Chelsea

    De acordo com o jornal The Sun, o jogador de 23 anos está frustrado com uma recente mudança na tática do Chelsea sob o comando do técnico Liam Rosenior. Palmer supostamente sente que esses ajustes estruturais lhe negaram o espaço necessário em campo para influenciar os jogos, como fazia durante sua primeira temporada no oeste de Londres. Para agravar ainda mais seu descontentamento, está a saída de Nicolas Jackson, que se transferiu para o Bayern de Munique por empréstimo de uma temporada em setembro, já que os estilos de jogo dos dois eram compatíveis em campo. Com a saída de Jackson e a contratação de João Pedro e Liam Delap pelo Chelsea, a química no terço final do campo tem enfrentado dificuldades para repetir os altos níveis da temporada passada.

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  • O Manchester United e os grandes clubes europeus estão em alerta máximo

    A situação colocou o Manchester United em alerta máximo, ao lado do Real Madrid e do Bayern de Munique. Embora o Chelsea considere internamente Palmer como “intocável” e tenha contrato com ele até 2033, tem-se falado de uma avaliação de 150 milhões de libras (200 milhões de dólares) para o talentoso atacante. Palmer, torcedor do United desde criança, tem sido amplamente especulado como estando insatisfeito em Londres. O interesse do United é reforçado pela presença do diretor de futebol Jason Wilcox, que anteriormente chefiou a academia do Manchester City durante a ascensão de Palmer. Wilcox é um grande admirador do jogador, tendo expressado anteriormente sua convicção de que “um dos formandos da academia do City poderia chegar a ganhar a Bola de Ouro”. Com Wilcox e o diretor executivo Omar Berrada liderando o recrutamento, as conexões com o City em Old Trafford estão mais fortes do que nunca.

  • Período difícil em Stamford Bridge

    Tem sido uma temporada difícil para Palmer. Suas frustrações chegaram ao auge recentemente durante uma pesada derrota por 3 a 0 para o Everton, quando ele foi visto expressando sua raiva ao companheiro de equipe Pedro Neto por ter bloqueado sua visão direta do gol. Apesar dessas explosões, fontes internas do clube insistem que o jogador não “baixou os braços”, embora suas atuações tenham perdido o brilho de costume. O desempenho geral do Chelsea também é um fator importante no estado de espírito do jogador. Os Blues estão atualmente em sexto lugar na Premier League e enfrentam uma batalha difícil para garantir uma vaga na Liga dos Campeões na próxima temporada. Após uma humilhante eliminação da Europa por 8 a 2 no placar agregado nas mãos do Paris Saint-Germain, a perspectiva de mais um ano sem disputar as competições continentais de elite tornaria ainda mais difícil para o clube convencer Palmer a ficar.

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    Plano de contratações do Manchester United

    Embora se diga que as prioridades do United para a janela de transferências de verão sejam o meio-campo central e o lado esquerdo do campo, a oportunidade de contratar um jogador do calibre de Palmer pode ser boa demais para deixar passar. Os Red Devils já haviam tentado contratar Delap antes de ele optar pelo Chelsea, e estão determinados a evitar perder novamente os melhores talentos nacionais sob a liderança de Sir Jim Ratcliffe.

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