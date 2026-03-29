Cole Palmer está “desiludido” no Chelsea após a saída de Nicolas Jackson, com uma proposta de 150 milhões de libras do Manchester United em jogo

Tem sido uma temporada difícil para Palmer. Suas frustrações chegaram ao auge recentemente durante uma pesada derrota por 3 a 0 para o Everton, quando ele foi visto expressando sua raiva ao companheiro de equipe Pedro Neto por ter bloqueado sua visão direta do gol. Apesar dessas explosões, fontes internas do clube insistem que o jogador não “baixou os braços”, embora suas atuações tenham perdido o brilho de costume. O desempenho geral do Chelsea também é um fator importante no estado de espírito do jogador. Os Blues estão atualmente em sexto lugar na Premier League e enfrentam uma batalha difícil para garantir uma vaga na Liga dos Campeões na próxima temporada. Após uma humilhante eliminação da Europa por 8 a 2 no placar agregado nas mãos do Paris Saint-Germain, a perspectiva de mais um ano sem disputar as competições continentais de elite tornaria ainda mais difícil para o clube convencer Palmer a ficar.