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Cole Palmer está “desiludido” no Chelsea após a saída de Nicolas Jackson, com uma proposta de 150 milhões de libras do Manchester United em jogo
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A frustração aumenta para o craque do Chelsea
De acordo com o jornal The Sun, o jogador de 23 anos está frustrado com uma recente mudança na tática do Chelsea sob o comando do técnico Liam Rosenior. Palmer supostamente sente que esses ajustes estruturais lhe negaram o espaço necessário em campo para influenciar os jogos, como fazia durante sua primeira temporada no oeste de Londres. Para agravar ainda mais seu descontentamento, está a saída de Nicolas Jackson, que se transferiu para o Bayern de Munique por empréstimo de uma temporada em setembro, já que os estilos de jogo dos dois eram compatíveis em campo. Com a saída de Jackson e a contratação de João Pedro e Liam Delap pelo Chelsea, a química no terço final do campo tem enfrentado dificuldades para repetir os altos níveis da temporada passada.
O Manchester United e os grandes clubes europeus estão em alerta máximo
A situação colocou o Manchester United em alerta máximo, ao lado do Real Madrid e do Bayern de Munique. Embora o Chelsea considere internamente Palmer como “intocável” e tenha contrato com ele até 2033, tem-se falado de uma avaliação de 150 milhões de libras (200 milhões de dólares) para o talentoso atacante. Palmer, torcedor do United desde criança, tem sido amplamente especulado como estando insatisfeito em Londres. O interesse do United é reforçado pela presença do diretor de futebol Jason Wilcox, que anteriormente chefiou a academia do Manchester City durante a ascensão de Palmer. Wilcox é um grande admirador do jogador, tendo expressado anteriormente sua convicção de que “um dos formandos da academia do City poderia chegar a ganhar a Bola de Ouro”. Com Wilcox e o diretor executivo Omar Berrada liderando o recrutamento, as conexões com o City em Old Trafford estão mais fortes do que nunca.
Período difícil em Stamford Bridge
Tem sido uma temporada difícil para Palmer. Suas frustrações chegaram ao auge recentemente durante uma pesada derrota por 3 a 0 para o Everton, quando ele foi visto expressando sua raiva ao companheiro de equipe Pedro Neto por ter bloqueado sua visão direta do gol. Apesar dessas explosões, fontes internas do clube insistem que o jogador não “baixou os braços”, embora suas atuações tenham perdido o brilho de costume. O desempenho geral do Chelsea também é um fator importante no estado de espírito do jogador. Os Blues estão atualmente em sexto lugar na Premier League e enfrentam uma batalha difícil para garantir uma vaga na Liga dos Campeões na próxima temporada. Após uma humilhante eliminação da Europa por 8 a 2 no placar agregado nas mãos do Paris Saint-Germain, a perspectiva de mais um ano sem disputar as competições continentais de elite tornaria ainda mais difícil para o clube convencer Palmer a ficar.
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Plano de contratações do Manchester United
Embora se diga que as prioridades do United para a janela de transferências de verão sejam o meio-campo central e o lado esquerdo do campo, a oportunidade de contratar um jogador do calibre de Palmer pode ser boa demais para deixar passar. Os Red Devils já haviam tentado contratar Delap antes de ele optar pelo Chelsea, e estão determinados a evitar perder novamente os melhores talentos nacionais sob a liderança de Sir Jim Ratcliffe.