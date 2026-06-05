Cole Palmer, Erling Haaland e Kylian Mbappé protagonizam, ao lado de Kim Kardashian, o novo vídeo lançado pela Nike antes da Copa do Mundo

Helena Thornton, vice-presidente e diretora criativa de Global Brand Voice da Nike, afirmou que a campanha foi concebida com base na convicção de que os momentos mais memoráveis do futebol ocorrem quando os jogadores confiam em seus instintos.

Ela explicou no site oficial da Nike: “Sabemos que os momentos mágicos do futebol acontecem quando os jogadores confiam em seus instintos. Esse é o tipo de futebol que amamos: inovador, instintivo, inesperado e criativo.”

Thornton também destacou que a campanha foi projetada para envolver o público moderno em várias plataformas. Ela acrescentou: “Fizemos este filme para encontrar as comunidades do futebol exatamente onde elas estão, não apenas em uma tela, mas em seu mundo e profundamente enraizadas em suas subculturas.

Não queríamos seguir o manual tradicional de marketing. Queríamos dar a eles algo que valesse a pena comentar, valesse a pena compartilhar, valesse a pena vestir, valesse a pena aparecer. Uma história que eles não apenas assistam — uma que possam tornar sua. Essa é toda a ideia por trás do nosso universo da Nike Football.”