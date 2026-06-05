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Cole Palmer, Erling Haaland e Kylian Mbappé protagonizam, ao lado de Kim Kardashian, o novo vídeo lançado pela Nike antes da Copa do Mundo
A Nike lança a campanha "Rip the Script", repleta de estrelas
A Nike lançou seu novo vídeo “Rip the Script” antes da Copa do Mundo de 2026, com um elenco repleto de ícones do futebol e figuras da cultura. Mbappé, Haaland, Vinícius e Palmer participam da campanha, ao lado de lendas como Cristiano Ronaldo, Eric Cantona, Ronaldinho, Zlatan Ibrahimovic e Didier Drogba.
O filme enfoca o lado criativo do futebol, afastando-se de estruturas rígidas e abraçando o jogo instintivo. Celebridades globais, incluindo Kim Kardashian, Travis Scott, LeBron James e Channing Tatum, também fazem aparições, enquanto a Nike combina o futebol com a cultura popular mais ampla. A campanha vai além do filme em si, incorporando novos uniformes das federações, coleções atualizadas de chuteiras e iniciativas de base destinadas a incentivar o mesmo estilo de futebol expressivo promovido ao longo do anúncio.
A Nike explica a visão por trás da campanha
Helena Thornton, vice-presidente e diretora criativa de Global Brand Voice da Nike, afirmou que a campanha foi concebida com base na convicção de que os momentos mais memoráveis do futebol ocorrem quando os jogadores confiam em seus instintos.
Ela explicou no site oficial da Nike: “Sabemos que os momentos mágicos do futebol acontecem quando os jogadores confiam em seus instintos. Esse é o tipo de futebol que amamos: inovador, instintivo, inesperado e criativo.”
Thornton também destacou que a campanha foi projetada para envolver o público moderno em várias plataformas. Ela acrescentou: “Fizemos este filme para encontrar as comunidades do futebol exatamente onde elas estão, não apenas em uma tela, mas em seu mundo e profundamente enraizadas em suas subculturas.
Não queríamos seguir o manual tradicional de marketing. Queríamos dar a eles algo que valesse a pena comentar, valesse a pena compartilhar, valesse a pena vestir, valesse a pena aparecer. Uma história que eles não apenas assistam — uma que possam tornar sua. Essa é toda a ideia por trás do nosso universo da Nike Football.”
A campanha combina a cultura do futebol com a inovação de produtos
Embora o filme seja o ponto alto da campanha, a Nike também está aproveitando o lançamento para apresentar seus mais recentes produtos de futebol. As novas coleções da marca para as federações contam com a tecnologia de resfriamento Aero-FIT, enquanto os modelos atualizados Mercurial, Phantom e Tiempo foram projetados para proporcionar velocidade, controle e precisão em campo.
A Nike também está investindo no futebol de base por meio do programa “Toma el Juego”, que já organizou mais de 100 torneios em todo o mundo. A iniciativa visa criar caminhos do futebol de rua para o futebol profissional, com o jovem jogador Mateo aparecendo no filme como representante da próxima geração.
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A Nike se prepara para a campanha global da Copa do Mundo
A Nike continuará a desenvolver a campanha por meio de espaços de varejo renovados e experiências imersivas para os torcedores nas principais cidades. Locais como Nova York e Los Angeles receberão ambientes dedicados ao futebol. A Copa do Mundo terá início em 11 de junho, com a partida de abertura do Grupo A entre México e África do Sul, na Cidade do México.