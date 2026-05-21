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Cole Palmer e Phil Foden devem ficar de fora da seleção inglesa para a Copa do Mundo, após vazar a lista de convocados de Thomas Tuchel
Foden e Palmer devem ficar de fora
Apesar de seu talento inegável, Foden teve uma temporada irregular no Manchester City sob o comando de Pep Guardiola, sendo titular em apenas 22 partidas da Premier League e marcando sete gols.
O site The Athletic informa que, além de Foden, Palmer também está na lista de dispensas, apesar de ter disputado 33 partidas pelo Chelsea nesta temporada, marcando 10 gols e dando três assistências. Em contraste com essas omissões de alto nível, o ex-atacante do Brentford Ivan Toney, agora no elenco do clube saudita Al-Ahli, deve integrar a seleção de Tuchel para a Copa do Mundo, apesar de ter jogado menos de cinco minutos de futebol internacional sob o comando do técnico alemão.
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Reorganização da defesa deixa Shaw e Tomori de fora
A posição de lateral-esquerdo tem sido motivo de controvérsia há meses, mas parece que Shaw não será a solução para os problemas de Tuchel. Apesar de ter sido incluído na lista provisória inicial de 55 jogadores e de haver uma forte pressão da torcida por sua convocação, o lateral do United deve ficar de fora, notícia que surgiu após a confirmação de Maguire de que ele não foi selecionado para a lista final. No entanto, Dan Burn, do Newcastle United, e o jovem Nico O’Reilly, do Manchester City, estão na lista de possíveis convocados.
O destaque do AC Milan, Fikayo Tomori, é outra baixa de destaque na reformulação defensiva de Tuchel. Apesar de suas atuações consistentes na Série A, espera-se que Tomori seja deixado de fora junto com Maguire. Essa dupla omissão abriu caminho para John Stones recuperar sua vaga no centro da zaga. Embora Stones tenha enfrentado uma última temporada no City marcada por lesões, Tuchel continua sendo um grande admirador de sua habilidade técnica e experiência no mais alto nível.
Os craques do Arsenal e Henderson mantêm suas vagas
Enquanto alguns veteranos estão deixando a seleção, Levi Colwill, do Chelsea, ainda mantém a esperança de conseguir uma vaga após seu retorno de uma lesão de longa duração no joelho. No entanto, o clima é muito mais otimista para o contingente do Arsenal. O site The Athletic afirma que Noni Madueke deve ser convocado, juntando-se aos seus companheiros do Arsenal, Bukayo Saka e Declan Rice, no que está se tornando um forte núcleo do norte de Londres dentro da seleção nacional. O meio-campista do United, Kobbie Mainoo, também deve embarcar no avião rumo à América do Norte.
Em uma decisão que prioriza liderança e continuidade, o meio-campista do Brentford, Jordan Henderson, deve manter sua vaga no elenco. Henderson tem sido um pilar sob o comando de Tuchel, e o técnico alemão claramente valoriza a influência do veterano no vestiário. Com o torneio começando em 11 de junho, Tuchel está contando com uma mistura de jogadores de confiança e atacantes em boa fase para superar uma fase de grupos complicada.
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Começa a jornada rumo à Copa do Mundo
Os preparativos da Inglaterra começarão para valer com os amistosos de preparação contra a Nova Zelândia e a Costa Rica, oferecendo aos 26 convocados uma última oportunidade de se entrosarem antes do início das competições. Os Três Leões devem estrear na Copa do Mundo contra a Croácia no dia 17 de junho, partida que colocará imediatamente à prova a validade das ousadas escolhas de Tuchel. Após a estreia, a Inglaterra enfrentará Gana e o Panamá para encerrar a fase de grupos.