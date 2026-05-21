A posição de lateral-esquerdo tem sido motivo de controvérsia há meses, mas parece que Shaw não será a solução para os problemas de Tuchel. Apesar de ter sido incluído na lista provisória inicial de 55 jogadores e de haver uma forte pressão da torcida por sua convocação, o lateral do United deve ficar de fora, notícia que surgiu após a confirmação de Maguire de que ele não foi selecionado para a lista final. No entanto, Dan Burn, do Newcastle United, e o jovem Nico O’Reilly, do Manchester City, estão na lista de possíveis convocados.

O destaque do AC Milan, Fikayo Tomori, é outra baixa de destaque na reformulação defensiva de Tuchel. Apesar de suas atuações consistentes na Série A, espera-se que Tomori seja deixado de fora junto com Maguire. Essa dupla omissão abriu caminho para John Stones recuperar sua vaga no centro da zaga. Embora Stones tenha enfrentado uma última temporada no City marcada por lesões, Tuchel continua sendo um grande admirador de sua habilidade técnica e experiência no mais alto nível.