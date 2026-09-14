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Cole Palmer e Morgan Rogers vão atrapalhar o desenvolvimento de Estevao? Ex-estrela do Chelsea explica por que joia brasileira ainda pode prosperar no novo sistema
Messinho gerou muita empolgação no Chelsea
Depois de completar 18 anos no verão de 2025, Estevao, que vinha sendo apelidado de ‘Messinho’ (pequeno Messi), concluiu uma transferência de grande repercussão do Palmeiras para o oeste de Londres. Ele chegou cercado de grande expectativa, com o veloz jovem sendo considerado a próxima grande superestrela sul-americana.
Uma lesão aqui e outra ali atrapalharam sua temporada de estreia na Inglaterra e acabaram com os sonhos de Copa do Mundo em nível internacional, mas ele marcou oito gols em 36 partidas, e os torcedores do Chelsea rapidamente se encantaram com o habilidoso atacante.
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Chelsea jogando com dois camisas 10 e sem pontas
A expectativa era de que mais potencial fosse desbloqueado em 2026-27, mas a movimentação na janela de transferências de verão e outra mudança no comando técnico levaram à adoção de uma nova abordagem. O astro inglês Rogers foi contratado em um acordo recorde de £117 milhões (US$ 158 mi), e nunca houve qualquer chance de ele ser um reserva de luxo.
Ele foi encaixado no time de Alonso ao lado do amigo próximo Palmer, que recuperou o sorriso e o brilho após uma difícil campanha em 2025-26. O Chelsea agora escala dois meias criativos como camisas 10 atrás do centroavante Joao Pedro, com os alas sendo encarregados de dar amplitude.
Esse sistema não deixa espaço para Estevao, que neste período foi obrigado a se contentar com participações curtas saindo do banco na Premier League. A questão sobre seu futuro a longo prazo em Stamford Bridge já começou a ser levantada.
Há um papel para Estevao no novo sistema do Chelsea?
Questionado sobre se há um papel para Estevao nesse sistema do Chelsea, o ex-zagueiro dos Blues Huth, que falou por meio da connectingbrands.co.uk, especialista em ativação de patrocínio, disse à GOAL: “Para ser sincero, não gosto muito de rotular os jogadores.
“Rogers pode jogar pelo meio? Sim. Pode jogar aberto? Sim. Quero dizer, esses caras são jogadores habilidosos, com velocidade, pé esquerdo, pé direito, atletismo. Eles têm a capacidade de passar por qualquer defensor, basicamente em qualquer posição do campo.
“Rotulá-lo dessa forma, como fizemos no passado, dizendo que ele só pode jogar nesta posição, só pode jogar nesta posição... Claro, vai haver uma área em que os jogadores se sintam mais confortáveis, mas estes são jogadores de ataque.
“O cenário não muda muito. Eles ainda estão tentando fazer a mesma coisa, dar um corte, conseguir finalizar, aplicar uma pedalada, passar pelo lateral. Não é realmente algo com que eu esteja muito preocupado.
“Você pode colocar Estevao como camisa 9 e seria um pesadelo. Talvez não jogando de costas para o gol, talvez não. Mas ele ainda tem o toque, tem a velocidade, tem a energia. Você pode colocá-lo em qualquer posição no terço ofensivo.
“Não dá para marcá-lo quando ele pega na bola. E é o mesmo com Rogers, o mesmo com Pedro e obviamente com Palmer também. Esses caras são extremamente talentosos. Então eu gostaria de dar a eles um pouco mais de liberdade, algo que no passado foi muito estruturado.
“Então, neste momento, espero que eles possam ter um pouco mais de liberdade e talvez não jogar tão no improviso. Talvez essa não seja a palavra certa, mas você também precisa confiar nos jogadores e no que eles podem fazer. E não há dúvida de que eles são incrivelmente talentosos, e espero que possam mostrar isso com um pouco mais de liberdade.”
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Estevão é convocado novamente pelo Brasil após ficar fora da Copa do Mundo de 2026
Estevao recebeu apenas cinco minutos saindo do banco de reservas na última partida do Chelsea na Premier League, com a joia brasileira tendo pouco tempo para tentar mudar o resultado final no empate por 2 a 2 com o Hull City.
O Chelsea tem apenas mais um jogo, um dérbi contra o vizinho Brentford, na sexta-feira antes da primeira pausa para jogos de seleções. Nesse momento, Estevao vai se apresentar à sua seleção, depois de receber uma bem-vinda convocação de volta do técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti.
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