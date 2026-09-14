Questionado sobre se há um papel para Estevao nesse sistema do Chelsea, o ex-zagueiro dos Blues Huth, que falou por meio da connectingbrands.co.uk, especialista em ativação de patrocínio, disse à GOAL: “Para ser sincero, não gosto muito de rotular os jogadores.

“Rogers pode jogar pelo meio? Sim. Pode jogar aberto? Sim. Quero dizer, esses caras são jogadores habilidosos, com velocidade, pé esquerdo, pé direito, atletismo. Eles têm a capacidade de passar por qualquer defensor, basicamente em qualquer posição do campo.

“Rotulá-lo dessa forma, como fizemos no passado, dizendo que ele só pode jogar nesta posição, só pode jogar nesta posição... Claro, vai haver uma área em que os jogadores se sintam mais confortáveis, mas estes são jogadores de ataque.

“O cenário não muda muito. Eles ainda estão tentando fazer a mesma coisa, dar um corte, conseguir finalizar, aplicar uma pedalada, passar pelo lateral. Não é realmente algo com que eu esteja muito preocupado.

“Você pode colocar Estevao como camisa 9 e seria um pesadelo. Talvez não jogando de costas para o gol, talvez não. Mas ele ainda tem o toque, tem a velocidade, tem a energia. Você pode colocá-lo em qualquer posição no terço ofensivo.

“Não dá para marcá-lo quando ele pega na bola. E é o mesmo com Rogers, o mesmo com Pedro e obviamente com Palmer também. Esses caras são extremamente talentosos. Então eu gostaria de dar a eles um pouco mais de liberdade, algo que no passado foi muito estruturado.

“Então, neste momento, espero que eles possam ter um pouco mais de liberdade e talvez não jogar tão no improviso. Talvez essa não seja a palavra certa, mas você também precisa confiar nos jogadores e no que eles podem fazer. E não há dúvida de que eles são incrivelmente talentosos, e espero que possam mostrar isso com um pouco mais de liberdade.”