Getty Images Sport
Traduzido por
Cole Palmer deve ser convocado novamente pela Inglaterra enquanto Thomas Tuchel se prepara para anunciar a lista da seleção para os jogos da Liga das Nações
Palmer reencontra a boa forma sob o comando de Alonso
Segundo o The Sun, Palmer deve ser a principal novidade quando Tuchel anunciar sua convocação da Inglaterra na sexta-feira para quatro partidas da Liga das Nações contra Espanha, Croácia e um confronto de ida e volta contra a República Tcheca. O versátil atacante sofreu a decepção de ficar fora da convocação para a Copa do Mundo após uma queda de rendimento na última temporada, mas respondeu de forma enfática sob o comando do novo técnico do Chelsea, Xabi Alonso.
Seu possível retorno acontece após um início explosivo de campanha, com o astro do Chelsea somando dois gols e duas assistências em suas quatro primeiras partidas na Premier League. Essa excelente forma representa um reforço oportuno para Tuchel, que busca superar um verão que terminou com derrota na semifinal para a então finalista Argentina, torneio no qual a Inglaterra terminou em terceiro lugar apesar do escrutínio sobre a abordagem tática do alemão no mata-mata.
- Getty Images Sport
Tuchel mira injeção de juventude
Além do possível retorno de Palmer, espera-se que Tuchel integre várias promessas em ascensão ao iniciar um novo ciclo para a seleção nacional. O ponta do Liverpool Rio Ngumoha, de 18 anos, e o meio-campista do Bournemouth Alex Scott, de 23, estão ambos no topo da lista do treinador para os próximos compromissos. A dupla fez parte de um grupo de quatro jogadores que se juntou à equipe principal para o período de preparação antes da Copa do Mundo, quando Ngumoha fez sua estreia com apenas 17 anos, saindo do banco, na vitória por 1 a 0 em amistoso sobre a Nova Zelândia, na Flórida.
Ao refletir sobre sua filosofia de convocação durante uma conversa recente com o ex-atacante da Inglaterra Daniel Sturridge, Tuchel deixou claras suas intenções em relação à próxima geração. O treinador de 53 anos disse: "Estou animado para ter novos jogadores jovens que possamos trazer para o período de treinamentos e que eles possam aprender."
Desfalques e preocupações com lesões
Embora Palmer retorne, vários nomes consagrados ficarão fora da lista de convocados por questões físicas. O zagueiro da Inter de Milão John Stones está oficialmente fora por causa de uma lesão na coxa, enquanto seu companheiro de clube Djed Spence e o defensor Dan Burn têm enfrentado problemas físicos nesta temporada. Enquanto isso, Harry Maguire não deve ser chamado de volta para a seleção, depois de ter dito anteriormente que ficou "chocado e arrasado" por ter sido deixado fora da convocação para a Copa do Mundo.
O setor de goleiros também representa uma dor de cabeça para a comissão técnica. Com Dean Henderson fora por uma lesão no tornozelo e com Nick Pope e Aaron Ramsdale sem minutos regulares em nível de clube neste momento, Tuchel pode ser forçado a buscar outras opções para compor o elenco. Carl Rushworth, do Coventry City, segundo informações, está na linha para sua primeira convocação para a seleção principal.
- Getty Images Sport
A história da Inglaterra na Liga das Nações
A melhor campanha da Inglaterra na Liga das Nações veio na edição inaugural de 2018-19, quando terminou em terceiro lugar. Depois de disputar a Liga B na temporada passada, a Inglaterra garantiu com sucesso o retorno imediato à elite para a atual campanha.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.