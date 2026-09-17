Segundo o The Sun, Palmer deve ser a principal novidade quando Tuchel anunciar sua convocação da Inglaterra na sexta-feira para quatro partidas da Liga das Nações contra Espanha, Croácia e um confronto de ida e volta contra a República Tcheca. O versátil atacante sofreu a decepção de ficar fora da convocação para a Copa do Mundo após uma queda de rendimento na última temporada, mas respondeu de forma enfática sob o comando do novo técnico do Chelsea, Xabi Alonso.

Seu possível retorno acontece após um início explosivo de campanha, com o astro do Chelsea somando dois gols e duas assistências em suas quatro primeiras partidas na Premier League. Essa excelente forma representa um reforço oportuno para Tuchel, que busca superar um verão que terminou com derrota na semifinal para a então finalista Argentina, torneio no qual a Inglaterra terminou em terceiro lugar apesar do escrutínio sobre a abordagem tática do alemão no mata-mata.