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Cole Palmer assina novo contrato gigantesco com o Chelsea, e astro da Inglaterra se compromete com o Stamford Bridge até 2034
Palmer garante futuro de longo prazo no Chelsea
Palmer ampliou oficialmente seu contrato com o Chelsea, comprometendo-se com o clube do oeste de Londres até 2034. O internacional inglês de 24 anos, que originalmente tinha vínculo até 2033, foi recompensado com termos melhorados após sua rápida ascensão como uma figura talismânica e líder do vestiário em Stamford Bridge.
Desde que chegou do Manchester City por £ 42,5 milhões em 2023, Palmer se transformou em um dos principais talentos ofensivos do futebol mundial. Ele acumulou 91 participações em gols em 138 partidas pelo Chelsea, conduzindo o time aos títulos da Copa do Mundo de Clubes da Fifa e da Conference League da Uefa, além de conquistar prêmios individuais.
A extensão histórica coloca Palmer ao lado de Erling Haaland, do Manchester City, e dos companheiros de Chelsea Joao Pedro e Geovany Quenda entre os contratos mais longos da Premier League.
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"Chelsea significa muito para mim"
"O Chelsea significa muito para mim e acho que o clube está indo na direção certa, então estou muito feliz por assinar e, obviamente, muito contente", disse Palmer ao site oficial do clube após finalizar a papelada.
O meia-atacante creditou à diretoria de Stamford Bridge por facilitar sua decisão. "Falando com os proprietários, com os diretores esportivos e, obviamente, com o técnico, eles me deram muita confiança, então era o certo assinar", acrescentou.
Palmer também destacou a ambição coletiva dentro do vestiário como um fator-chave. "Falando também com os jogadores, todos têm as mesmas ambições. Sinto que conquistamos grandes troféus aqui de forma consistente e quero fazer parte disso e também desempenhar um grande papel nisso", concluiu.
Superando recentes problemas físicos
O novo contrato chega depois de Palmer atravessar um período frustrante em campo. Ele lidou com um problema persistente na virilha ao longo da campanha anterior, o que acabou lhe custando uma vaga na seleção da Inglaterra para a Copa do Mundo neste último verão. Depois de ficar fora da recente pausa internacional para se recuperar, o técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, comentou de forma enfática que o atacante "perde oportunidades demais" no cenário internacional.
Apesar desses obstáculos físicos, Palmer começou bem a nova temporada sob o comando do novo técnico do Chelsea, Xabi Alonso. Ele rapidamente formou uma parceria dinâmica com Morgan Rogers, contratação do verão e amigo próximo, que chegou em uma transferência recorde do clube de £117 milhões vinda do Aston Villa, e já soma quatro gols e duas assistências em sete partidas nesta temporada.
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Alonso apoia Palmer antes do teste contra o Bournemouth
O Chelsea espera que sua estrela, que acaba de renovar contrato, possa impulsionar uma reação no cenário doméstico quando viajar para enfrentar o Bournemouth no sábado. A equipe de Alonso atualmente amarga a 10ª colocação na tabela da Premier League após cinco partidas, tendo sofrido 12 gols em um início de campanha defensivamente frágil.
Ao falar sobre a disponibilidade de Palmer antes do fim de semana, Alonso confirmou que o atacante está pronto para voltar à ação. "Com certeza. Ele está comprometido, mas precisa estar em plenas condições físicas para jogar", explicou o técnico espanhol. "E, quando estiver em plenas condições, ele vai aproveitar seus minutos. Precisamos dele nesse momento. O clube e a seleção nacional. Ele treinou ao longo da última semana e vem se sentindo melhor, mas não queríamos apressá-lo."
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