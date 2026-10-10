Palmer ampliou oficialmente seu contrato com o Chelsea, comprometendo-se com o clube do oeste de Londres até 2034. O internacional inglês de 24 anos, que originalmente tinha vínculo até 2033, foi recompensado com termos melhorados após sua rápida ascensão como uma figura talismânica e líder do vestiário em Stamford Bridge.

Desde que chegou do Manchester City por £ 42,5 milhões em 2023, Palmer se transformou em um dos principais talentos ofensivos do futebol mundial. Ele acumulou 91 participações em gols em 138 partidas pelo Chelsea, conduzindo o time aos títulos da Copa do Mundo de Clubes da Fifa e da Conference League da Uefa, além de conquistar prêmios individuais.

A extensão histórica coloca Palmer ao lado de Erling Haaland, do Manchester City, e dos companheiros de Chelsea Joao Pedro e Geovany Quenda entre os contratos mais longos da Premier League.











