Giuseppe Maffia
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Colapso nos exames médicos! Lazio mira imediatamente Andrea Pinamonti após acordo por Bamba Dieng fracassar
Falha nos exames médicos interrompe acordo por Dieng
De acordo com o Calcio Mercato, a proposta de transferência de Bamba Dieng para a Lazio fracassou depois que o atacante senegalês não foi aprovado nos exames médicos. O colapso da negociação forçou a diretoria da Lazio a mudar de rumo imediatamente e buscar alternativas para reforçar o ataque.
O técnico Gennaro Gattuso agora definiu o atacante do Sassuolo Pinamonti como sua prioridade absoluta. O centroavante nascido em 1999 surgiu como o principal candidato para reforçar a linha de frente do clube.
- Getty Images Sport
Pinamonti vira o alvo principal
Pinamonti já pediu para deixar o Sassuolo, colocando a Lazio em uma posição forte para garantir sua contratação. No entanto, o clube da capital ainda enfrenta uma possível concorrência da Fiorentina, que monitora o mercado de perto.
O interesse da Fiorentina pode aumentar se seu próprio atacante, Moise Kean, concretizar uma transferência muito especulada para o Como. Apesar dessa ameaça externa, a Lazio segue firme na frente da fila para contratar o italiano.
Acrescentando qualidade comprovada da Serie A
A contratação de Pinamonti encerraria uma ativa janela de transferências de verão da Lazio sob o comando de Gattuso. O clube já trouxe com sucesso Alfonso Pedraza, do Villarreal, garantiu Davide Frattesi por empréstimo junto à Inter de Milão e contratou Danilho Doekhi, do Union Berlin.
A chegada de Pinamonti acrescentaria experiência confiável no cenário doméstico ao elenco. O atacante já havia provado seu valor ao marcar nove gols pelo Sassuolo durante a temporada 2025–26.
- Getty Images Sport
Correndo para finalizar um acordo
A atenção agora se volta para a conclusão das negociações entre Lazio e Sassuolo antes do fechamento da janela de transferências. Gattuso está ansioso para integrar rapidamente seu novo talismã para que ele possa começar bem nos próximos compromissos.
Espera-se que os dois clubes realizem conversas decisivas nos próximos dias para definir a estrutura do acordo. Garantir Pinamonti completará uma reviravolta dramática nos planos ofensivos da Lazio no fim da janela.
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