AFP
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Colapso em Old Trafford! Michael Carrick é alvo de críticas após o Manchester United desperdiçar vantagem de dois gols em eliminação humilhante na Copa da Liga Inglesa
Um colapso devastador do Manchester United em Old Trafford
O United foi eliminado da Copa da Liga após uma surpreendente derrota por 3 a 2 para o Brighton, na terceira rodada, em Old Trafford. A equipe de Carrick sofreu um colapso impressionante e perdeu a partida apesar de ter aberto uma vantagem confortável logo no início, em casa.
O Manchester United começou em ritmo acelerado, mesmo com várias mudanças promovidas pelo técnico na escalação inicial. A equipe abriu rapidamente 2 a 0 nos dez primeiros minutos da partida. Shea Lacey marcou o primeiro gol aos oito minutos, e Mason Mount ampliou a vantagem apenas dois minutos depois, deixando os mandantes em total controle.
No entanto, o Brighton se recusou a se render e conseguiu diminuir o placar pouco antes do apito do intervalo. Charalampos Kostoulas balançou as redes para os visitantes, preparando perfeitamente o cenário para um segundo tempo tenso e mudando o momento do confronto pela copa.
Cinquenta anos de uma história indesejada
O segundo tempo foi simplesmente desastroso para os donos da casa, já que sua estrutura defensiva desmoronou completamente sob a pressão constante do Brighton. Pascal Gross empatou o confronto aos 65 minutos, silenciando a torcida em Old Trafford.
A virada dramática foi concluída apenas cinco minutos depois. Maxim De Cuyper colocou o Brighton na frente, mudando completamente o roteiro de uma noite que havia começado tão positivamente para o time da casa. O United não conseguiu construir uma resposta ofensiva eficaz nos minutos finais, confirmando uma dolorosa eliminação precoce da copa.
Este revés mais recente marcou um sombrio marco histórico para o gigante de Manchester. O United agora perdeu em Old Trafford depois de estar vencendo por dois ou mais gols de vantagem pela primeira vez em mais de 50 anos. Esse recorde indesejado remonta a uma derrota por 3 a 2 para o Tottenham, em setembro de 1976.
Lacey brilha em meio à melancolia
Um dos raros pontos positivos para o time da casa foi a atuação impressionante da promissora joia Lacey. Seu gol no início colocou imediatamente seu nome nos livros de história moderna do clube, ainda que o resultado final tenha estragado a ocasião.
Lacey se tornou o primeiro adolescente a marcar em sua primeira partida como titular pelo United desde que Marcus Rashford, aos 18 anos, alcançou o mesmo feito de forma memorável contra o FC Midtjylland, em fevereiro de 2016. Infelizmente, esse incrível marco acabou completamente ofuscado pelo colapso defensivo da equipe.
A derrota aumenta ainda mais a pressão atualmente sobre os ombros do técnico Carrick. O comandante do United agora luta para salvar o próprio cargo, depois de ter conseguido uma campanha desastrosa de apenas duas vitórias em seis partidas em todas as competições nesta temporada.
- Getty Images Sport
Confrontos cruciais da Premier League pela frente
Carrick e seu elenco abaixo do esperado agora terão de tentar salvar imediatamente sua campanha na Premier League. O Manchester United viajará para enfrentar o Fulham fora de casa, sabendo que apenas uma vitória convincente aliviará a pressão crescente sobre a comissão técnica.
Enquanto isso, o Brighton avançará à quarta rodada da Copa da Liga cheio de confiança depois de completar sua virada histórica. O clube espera levar essa excelente fase e esse embalo para seus próximos compromissos nacionais.
Suas credenciais enfrentarão o teste definitivo quando voltar à ação na liga. O Brighton se prepara para enfrentar o atual campeão da Premier League, Arsenal, em um duelo muito aguardado.
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