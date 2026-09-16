O United foi eliminado da Copa da Liga após uma surpreendente derrota por 3 a 2 para o Brighton, na terceira rodada, em Old Trafford. A equipe de Carrick sofreu um colapso impressionante e perdeu a partida apesar de ter aberto uma vantagem confortável logo no início, em casa.

O Manchester United começou em ritmo acelerado, mesmo com várias mudanças promovidas pelo técnico na escalação inicial. A equipe abriu rapidamente 2 a 0 nos dez primeiros minutos da partida. Shea Lacey marcou o primeiro gol aos oito minutos, e Mason Mount ampliou a vantagem apenas dois minutos depois, deixando os mandantes em total controle.

No entanto, o Brighton se recusou a se render e conseguiu diminuir o placar pouco antes do apito do intervalo. Charalampos Kostoulas balançou as redes para os visitantes, preparando perfeitamente o cenário para um segundo tempo tenso e mudando o momento do confronto pela copa.