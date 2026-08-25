O Manchester City está monitorando ativamente o atacante Gakpo, do Liverpool, antes do prazo de transferências, que se aproxima rapidamente, segundo a ESPN. O City consultou a possível disponibilidade do holandês para avaliar suas opções no mercado. No entanto, o clube ainda não fez contato direto com o Liverpool em relação a uma proposta formal.

A contratação de um novo ponta se tornou uma grande prioridade em Manchester após a recente saída de Savinho para o Tottenham. O City precisa desesperadamente de um novo atacante para acrescentar profundidade vital ao elenco para a longa campanha que tem pela frente. Gakpo mostrou recentemente sua qualidade ofensiva em campo. O atacante foi titular e marcou um gol crucial no empate por 2 a 2 do Liverpool com o Newcastle.