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Cody Gakpo vai atravessar a rivalidade? Manchester City prepara investida surpreendente por estrela do Liverpool
City mira investida surpreendente por Gakpo
O Manchester City está monitorando ativamente o atacante Gakpo, do Liverpool, antes do prazo de transferências, que se aproxima rapidamente, segundo a ESPN. O City consultou a possível disponibilidade do holandês para avaliar suas opções no mercado. No entanto, o clube ainda não fez contato direto com o Liverpool em relação a uma proposta formal.
A contratação de um novo ponta se tornou uma grande prioridade em Manchester após a recente saída de Savinho para o Tottenham. O City precisa desesperadamente de um novo atacante para acrescentar profundidade vital ao elenco para a longa campanha que tem pela frente. Gakpo mostrou recentemente sua qualidade ofensiva em campo. O atacante foi titular e marcou um gol crucial no empate por 2 a 2 do Liverpool com o Newcastle.
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Liverpool mantém posição firme sobre atacante
Até aqui neste verão, o Liverpool manteve uma postura rígida de que quer ficar com Gakpo. No entanto, essa posição pode mudar se reforços para o ataque chegarem a Anfield antes do fim da janela.
O Liverpool trabalha intensamente nos bastidores para reforçar seu próprio setor ofensivo. Neste momento, o clube segue em negociações ativas pelo atacante do Paris Saint-Germain Bradley Barcola. Além disso, o Liverpool já teve duas propostas distintas recusadas pelo ponta do Brighton & Hove Albion Yankuba Minteh.
Se o Liverpool conseguir fechar novas contratações, o City pode finalmente ter uma abertura para negociar. O clube terá de agir rápido, já que o Tottenham também demonstrou interesse concreto em contratar Gakpo neste verão.
Grande reformulação em Manchester
Embora Gakpo siga sendo um alvo, o City considera outras opções pelos lados, incluindo o ponta do Chelsea Pedro Neto. O clube já reforçou seu ataque ao acertar na segunda-feira um acordo de € 40 milhões (£ 34 mi) pelo atacante brasileiro Allan, do Palmeiras.
Além do ataque, o City também quer contratar outro meio-campista central. Nico Gonzalez está atualmente perto de selar uma transferência para o Newcastle, marcando outra saída significativa. Gonzalez seria o próximo meio-campista de alto perfil a deixar o Etihad Stadium nesta janela. Ele segue os passos de Bernardo Silva, Rodri e Tijjani Reijnders, que todos deixaram o clube neste verão.
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Manchester City busca acréscimos finais
Para conter esse enorme êxodo no meio-campo, o City está pressionando para concluir caras contratações. O meio-campista marroquino Ayyoub Bouaddi já chegou a Manchester para completar formalmente sua transferência de € 100 milhões junto ao Lille. O City não vai parar por aí, já que ainda há interesse ativo no astro do Chelsea Enzo Fernandez. A situação do argentino em Londres está sendo monitorada de perto à medida que o prazo final da janela de transferências se aproxima.
Além disso, o Manchester City seguirá avaliando suas opções para o ataque, com Gakpo sendo um dos jogadores que o clube considera levar ao Etihad Stadium antes do fechamento da janela de transferências.
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