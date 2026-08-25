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Yosua Arya

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Cody Gakpo vai atravessar a rivalidade? Manchester City prepara investida surpreendente por estrela do Liverpool

Mercado da bola
C. Gakpo
Manchester City
Liverpool
Premier League

O Manchester City monitora o atacante do Liverpool Cody Gakpo enquanto busca reforços ofensivos antes do prazo final da janela de transferências. O clube procura um novo ponta após a saída de Savinho para o Tottenham, mas pode enfrentar forte concorrência pela contratação do holandês.

  • City mira investida surpreendente por Gakpo

    O Manchester City está monitorando ativamente o atacante Gakpo, do Liverpool, antes do prazo de transferências, que se aproxima rapidamente, segundo a ESPN. O City consultou a possível disponibilidade do holandês para avaliar suas opções no mercado. No entanto, o clube ainda não fez contato direto com o Liverpool em relação a uma proposta formal.

    A contratação de um novo ponta se tornou uma grande prioridade em Manchester após a recente saída de Savinho para o Tottenham. O City precisa desesperadamente de um novo atacante para acrescentar profundidade vital ao elenco para a longa campanha que tem pela frente. Gakpo mostrou recentemente sua qualidade ofensiva em campo. O atacante foi titular e marcou um gol crucial no empate por 2 a 2 do Liverpool com o Newcastle.

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  • Cody Gakpo Liverpool 2025-26 goalGetty

    Liverpool mantém posição firme sobre atacante

    Até aqui neste verão, o Liverpool manteve uma postura rígida de que quer ficar com Gakpo. No entanto, essa posição pode mudar se reforços para o ataque chegarem a Anfield antes do fim da janela.

    O Liverpool trabalha intensamente nos bastidores para reforçar seu próprio setor ofensivo. Neste momento, o clube segue em negociações ativas pelo atacante do Paris Saint-Germain Bradley Barcola. Além disso, o Liverpool já teve duas propostas distintas recusadas pelo ponta do Brighton & Hove Albion Yankuba Minteh.

    Se o Liverpool conseguir fechar novas contratações, o City pode finalmente ter uma abertura para negociar. O clube terá de agir rápido, já que o Tottenham também demonstrou interesse concreto em contratar Gakpo neste verão.

  • Grande reformulação em Manchester

    Embora Gakpo siga sendo um alvo, o City considera outras opções pelos lados, incluindo o ponta do Chelsea Pedro Neto. O clube já reforçou seu ataque ao acertar na segunda-feira um acordo de € 40 milhões (£ 34 mi) pelo atacante brasileiro Allan, do Palmeiras.

    Além do ataque, o City também quer contratar outro meio-campista central. Nico Gonzalez está atualmente perto de selar uma transferência para o Newcastle, marcando outra saída significativa. Gonzalez seria o próximo meio-campista de alto perfil a deixar o Etihad Stadium nesta janela. Ele segue os passos de Bernardo Silva, Rodri e Tijjani Reijnders, que todos deixaram o clube neste verão.

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    Manchester City busca acréscimos finais

    Para conter esse enorme êxodo no meio-campo, o City está pressionando para concluir caras contratações. O meio-campista marroquino Ayyoub Bouaddi já chegou a Manchester para completar formalmente sua transferência de € 100 milhões junto ao Lille. O City não vai parar por aí, já que ainda há interesse ativo no astro do Chelsea Enzo Fernandez. A situação do argentino em Londres está sendo monitorada de perto à medida que o prazo final da janela de transferências se aproxima.

    Além disso, o Manchester City seguirá avaliando suas opções para o ataque, com Gakpo sendo um dos jogadores que o clube considera levar ao Etihad Stadium antes do fechamento da janela de transferências.

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