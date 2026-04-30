Cody Gakpo está sob enorme pressão para provar que pode ser o tipo de ponta de que o Liverpool precisa, após a mais recente aula magistral de dribles dada por Luis Díaz pelo Bayern de Munique

A renovação do contrato de Gakpo por dois anos e meio refletiu a alta consideração que Slot tem por ele, mas o técnico admitiu que o estilo de jogo muitas vezes unidimensional do compatriota tem sido um problema nesta temporada.
“Na minha opinião, Cody teve dificuldades para dominar os confrontos individuais”, disse Slot aos repórteres após o empate extremamente frustrante por 1 a 1 com o Sunderland, em dezembro. “Se você quer ter alguma chance contra um time que joga com um bloco baixo, a maneira de marcar é bem simples: você precisa de um momento de magia de um jogador ou de uma jogada ensaiada. Senti no primeiro tempo que Cody teve dificuldade em encontrar esse momento, porque foi difícil para ele dominar os duelos individuais ou colocar cruzamentos.”
Por essa mesma razão, tem havido cada vez mais pedidos para que Slot tire Gakpo e coloque Rio Ngumoha no lugar. Este último tem apenas 17 anos, mas possui um dom para driblar defensores que seu rival na ala esquerda simplesmente não tem — e é por isso que Diaz faz tanta falta.
O ex-craque do Porto era o jogador mais habilidoso do clube — e de longe. Ele completou 79 dribles em todas as competições na última temporada; quase o dobro de Gakpo (43), cuja propensão a fazer a mesma coisa repetidamente enquanto espera resultados diferentes está deixando alguns torcedores loucos.
Nesse contexto, os últimos jogos de uma temporada desesperadamente decepcionante parecem extremamente importantes para Gakpo, começando pela viagem de domingo a Old Trafford. Ele serviu como um lembrete de suas qualidades ainda consideráveis com suas recentes assistências para Salah, contra Fulham e Everton, enquanto também tem um bom histórico contra o Manchester United — quatro gols em seis partidas da Premier League, incluindo um em cada uma de suas duas últimas partidas.
No entanto, o que os torcedores provavelmente prefeririam ver mais do que seus gols é uma evidência de evolução — ou, no mínimo, o potencial para progredir —, pois teria sido difícil para qualquer torcedor do Liverpool sair da aula magistral coletiva sobre a arte do drible em Paris pensando que Gakpo continua sendo o tipo certo de ponta para os Reds.