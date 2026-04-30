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Cody Gakpo Luis Diaz GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

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Cody Gakpo está sob enorme pressão para provar que pode ser o tipo de ponta de que o Liverpool precisa, após a mais recente aula magistral de dribles dada por Luis Díaz pelo Bayern de Munique

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A emocionante vitória do Paris Saint-Germain por 5 a 4 sobre o Bayern de Munique na terça-feira foi um espetáculo para os olhos. Foi uma demonstração oportuna e emocionante do “Jogo Bonito”, uma partida cativante entre duas equipes totalmente empenhadas em praticar um futebol destemido e fluido. Para os torcedores do Liverpool, porém, foi também uma lembrança dolorosa do que poderia ter acontecido.

Lembre-se de que o Liverpool já havia sido associado tanto a Khvicha Kvaratskhelia quanto a Michael Olise antes de suas respectivas transferências para o Parc des Princes e a Allianz Arena. Quanto a Luis Díaz, ele ainda era jogador do Liverpool na última temporada, peça fundamental na conquista do título da Premier League, antes de ser liberado para se juntar ao Bayern em julho por 75 milhões de euros.

Na época, parecia um bom negócio para Diaz — mas não é mais. E não apenas porque o colombiano está brilhando no maior palco do futebol de clubes.

A razão pela qual as atuações deslumbrantes de Diaz causam tanto impacto em Anfield é que elas contrastam fortemente com o fraco desempenho que seu sucessor, Cody Gakpo, vem apresentando quase semanalmente pelo Liverpool.


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    Por que Diaz saiu

    Arne Slot deixou bem claro desde o início que a saída de Diaz foi uma decisão comercial — e, desde então, surgiram rumores de que o técnico se opôs a essa decisão, o que certamente parecia plausível. O holandês tinha o versátil ponta em grande estima, tanto como jogador quanto como pessoa.

    “Ele sempre comparecia a todos os treinos e dava tudo de si, com um sorriso no rosto”, disse Slot no verão passado. No entanto, ele também insinuou que suas mãos estavam atadas; que sacrifícios precisavam ser feitos após uma histórica onda de gastos de 450 milhões de libras (600 milhões de dólares) em jogadores como Alexander Isak, Hugo Ekitike e Florian Wirtz.

    “Isso também é quem somos como clube”, disse o ex-técnico do Feyenoord. “Estamos fazendo grandes contratações, fizemos isso nos últimos anos. Mas este clube também precisa recuperar fundos para concretizar essas transferências que já realizamos.”

    Também não se deve esquecer que Diaz queria sair. Ele havia aproveitado muito sua passagem por Merseyside e até elogiou Slot pelo papel que desempenhou na temporada mais prolífica de sua carreira (até aquele momento) com seu trabalho técnico “espetacular”, mas, mesmo assim, sentiu que havia chegado ao fim de um “ciclo” com “a sensação de um dever cumprido”.

    Vender Diaz, portanto, fazia sentido para todos os envolvidos; assim, o erro do Liverpool não foi tanto vendê-lo, mas sim não conseguir contratar um substituto direto, outro driblador versátil e dinâmico.

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  • Liverpool v Tottenham Hotspur - Carabao Cup Semi Final Second LegGetty Images Sport

    Voltar à ala

    A expectativa em Anfield era, obviamente, que Gakpo ajudasse a preencher a lacuna deixada por Diaz — e havia, sem dúvida, motivos para otimismo nesse sentido. Slot tomou várias decisões acertadas durante seu primeiro ano no comando, mas escalar Gakpo quase exclusivamente na ala esquerda foi, sem dúvida, uma delas.

    “Quando o novo técnico chegou, conversei com ele e ele disse: ‘Você tem que se concentrar na posição de ponta esquerda — essa é a sua posição quando você entra ou quando começa’”, explicou Gakpo. “Porque ele disse: ‘Há muita concorrência aqui, então você só precisa mostrar o seu valor.’ Mas ele disse: ‘Essa vai ser a sua posição.’

    "Para mim, parecia um pouco com o meu antigo eu, como o que eu fazia no PSV também. Me sinto muito bem nessa posição. Tento mostrar o meu melhor para todos, o que sou capaz de fazer. Acho que agora entro mais em situações de um contra um de frente para o adversário, onde posso realmente cortar para dentro e cruzar, chutar ou cortar para fora e cruzar — o que é mais o meu estilo de jogo, eu diria, e onde acho que posso ser realmente perigoso e ajudar mais a equipe.”

  • Liverpool FC v Tottenham Hotspur FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Colaborador principal

    Gakpo certamente contribuiu para que o Liverpool conquistasse seu 20º título. Como o jogador da seleção holandesa se sentia muito mais à vontade nas laterais do campo, ele também se mostrou muito mais eficaz. Como resultado, apesar de ter sido posicionado mais longe da baliza, ele acabou marcando mais gols.

    Gakpo marcou 18 gols em todas as competições no ano passado — seu melhor total desde a época em que jogava pelo PSV — e um número significativo de seus gols foi crucial, como o empate decisivo na virada sobre o Brighton e o primeiro gol na vitória por 2 a 0 sobre o Manchester City em Anfield, que deu início a uma sequência de sete gols em 10 jogos da Premier League.

    Às vezes isso é esquecido, mas a contusão que Gakpo sofreu em fevereiro teve um papel significativo na pior semana do Liverpool na temporada 2024-25, pois limitou sua participação tanto na derrota para o Paris Saint-Germain pela Liga dos Campeões quanto na derrota para o Newcastle na final da Carabao Cup.

  • Liverpool v Brighton & Hove Albion - Emirates FA Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    Já não é o favorito dos fãs

    Gakpo também teve um início positivo na atual temporada, com um gol na vitória na estreia contra o Bournemouth e duas assistências na vitória por 3 a 2 sobre o Newcastle. No entanto, os gols pararam de sair em 2026.

    Ele marcou apenas uma vez em todas as competições desde janeiro e se tornou alvo de críticas entre os torcedores, devido à sua tendência de cortar constantemente para dentro, em direção ao seu pé direito preferido — e geralmente com pouco efeito.

    Há, no entanto, um argumento de que Gakpo está sendo injustamente transformado em bode expiatório — pois ele não é, de forma alguma, o único jogador com dificuldades na equipe malfuncionante de Slot. Basicamente, os zagueiros não apenas descobriram como lidar com Gakpo nesta temporada; eles também descobriram como lidar com o Liverpool em geral.

    Os adversários dos Reds criaram um plano bastante simples, mas eficaz, que envolve um bloqueio baixo e jogadas de bola longa para contornar a pressão. Como o próprio Slot admitiu, ele e sua comissão técnica ainda não encontraram uma solução para esse problema persistente.


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    Primeiro Salah, agora Gakpo?

    Uma das consequências da falta de criatividade do Liverpool é que Gakpo e Mohamed Salah, cujo rendimento caiu de forma ainda mais dramática nesta temporada, acabam constantemente se amontoando em áreas congestionadas, perdendo a posse de bola ou tentando chutes de longe com uma taxa de sucesso incrivelmente baixa.

    A preocupação natural agora para Gakpo é que ele se torne dispensável em Anfield — assim como Salah, cuja saída no meio do ano já foi confirmada. Após a contribuição brilhante de Olise para o clássico histórico no Parc des Princes no meio da semana, o ex-ala do Liverpool Jermaine Pennant chegou a pedir que o Liverpool contratasse o francês “a qualquer custo, qualquer valor mais Gakpo”.

    É claro que parece haver poucas chances de o Bayern sequer considerar vender Olise por menos de € 150 milhões (£ 130 milhões/$ 175 milhões), mas a possibilidade de Gakpo sair não é mais inconcebível — mesmo que ele tenha assinado um novo contrato apenas em agosto passado.


  • Liverpool v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport

    "É difícil para ele se impor no um contra um"

    A renovação do contrato de Gakpo por dois anos e meio refletiu a alta consideração que Slot tem por ele, mas o técnico admitiu que o estilo de jogo muitas vezes unidimensional do compatriota tem sido um problema nesta temporada.

    “Na minha opinião, Cody teve dificuldades para dominar os confrontos individuais”, disse Slot aos repórteres após o empate extremamente frustrante por 1 a 1 com o Sunderland, em dezembro. “Se você quer ter alguma chance contra um time que joga com um bloco baixo, a maneira de marcar é bem simples: você precisa de um momento de magia de um jogador ou de uma jogada ensaiada. Senti no primeiro tempo que Cody teve dificuldade em encontrar esse momento, porque foi difícil para ele dominar os duelos individuais ou colocar cruzamentos.”

    Por essa mesma razão, tem havido cada vez mais pedidos para que Slot tire Gakpo e coloque Rio Ngumoha no lugar. Este último tem apenas 17 anos, mas possui um dom para driblar defensores que seu rival na ala esquerda simplesmente não tem — e é por isso que Diaz faz tanta falta.

    O ex-craque do Porto era o jogador mais habilidoso do clube — e de longe. Ele completou 79 dribles em todas as competições na última temporada; quase o dobro de Gakpo (43), cuja propensão a fazer a mesma coisa repetidamente enquanto espera resultados diferentes está deixando alguns torcedores loucos.

    Nesse contexto, os últimos jogos de uma temporada desesperadamente decepcionante parecem extremamente importantes para Gakpo, começando pela viagem de domingo a Old Trafford. Ele serviu como um lembrete de suas qualidades ainda consideráveis com suas recentes assistências para Salah, contra Fulham e Everton, enquanto também tem um bom histórico contra o Manchester United — quatro gols em seis partidas da Premier League, incluindo um em cada uma de suas duas últimas partidas.

    No entanto, o que os torcedores provavelmente prefeririam ver mais do que seus gols é uma evidência de evolução — ou, no mínimo, o potencial para progredir —, pois teria sido difícil para qualquer torcedor do Liverpool sair da aula magistral coletiva sobre a arte do drible em Paris pensando que Gakpo continua sendo o tipo certo de ponta para os Reds.

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