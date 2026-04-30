Cody Gakpo está sob enorme pressão para provar que pode ser o tipo de ponta de que o Liverpool precisa, após a mais recente aula magistral de dribles dada por Luis Díaz pelo Bayern de Munique

Lembre-se de que o Liverpool já havia sido associado tanto a Khvicha Kvaratskhelia quanto a Michael Olise antes de suas respectivas transferências para o Parc des Princes e a Allianz Arena. Quanto a Luis Díaz, ele ainda era jogador do Liverpool na última temporada, peça fundamental na conquista do título da Premier League, antes de ser liberado para se juntar ao Bayern em julho por 75 milhões de euros.

Na época, parecia um bom negócio para Diaz — mas não é mais. E não apenas porque o colombiano está brilhando no maior palco do futebol de clubes.

A razão pela qual as atuações deslumbrantes de Diaz causam tanto impacto em Anfield é que elas contrastam fortemente com o fraco desempenho que seu sucessor, Cody Gakpo, vem apresentando quase semanalmente pelo Liverpool.



