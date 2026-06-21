Cody Gakpo está se destacando com uma “liberdade diferente” na seleção holandesa, depois que o ponta do Liverpool deu uma aula de futebol contra a Suécia

Os torcedores do Liverpool já estão bem acostumados a ver Gakpo cortando para dentro pela lateral esquerda, mas o resultado final em Anfield muitas vezes não tem tido a precisão devastadora que ele demonstra na seleção. Contra a Suécia, ele foi implacável, acertando o canto inferior com um chute certeiro que exemplificou sua confiança no sistema de Ronald Koeman. Com 23 gols em 52 partidas pela seleção, Gakpo mantém atualmente uma média de gols pela seleção que supera em muito seu desempenho recente pelo clube.

Embora tenha sido uma peça fundamental na equipe de Arne Slot que conquistou o título da Premier League na temporada 2024-25, sua eficiência ocasionalmente o abandonou em Merseyside. Na última temporada, ele marcou apenas nove gols em 52 partidas, um contraste gritante com sua eficiência na Copa do Mundo. Parece que o fenômeno do “Gakpo da Copa do Mundo” é bem real, já que o ex-jogador do PSV continua reservando suas atuações dignas do prêmio de “Melhor em Campo” para o maior palco de todos.