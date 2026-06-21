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Cody Gakpo está se destacando com uma “liberdade diferente” na seleção holandesa, depois que o ponta do Liverpool deu uma aula de futebol contra a Suécia
Gakpo, em grande forma, encontra seu ritmo no torneio
Os torcedores do Liverpool já estão bem acostumados a ver Gakpo cortando para dentro pela lateral esquerda, mas o resultado final em Anfield muitas vezes não tem tido a precisão devastadora que ele demonstra na seleção. Contra a Suécia, ele foi implacável, acertando o canto inferior com um chute certeiro que exemplificou sua confiança no sistema de Ronald Koeman. Com 23 gols em 52 partidas pela seleção, Gakpo mantém atualmente uma média de gols pela seleção que supera em muito seu desempenho recente pelo clube.
Embora tenha sido uma peça fundamental na equipe de Arne Slot que conquistou o título da Premier League na temporada 2024-25, sua eficiência ocasionalmente o abandonou em Merseyside. Na última temporada, ele marcou apenas nove gols em 52 partidas, um contraste gritante com sua eficiência na Copa do Mundo. Parece que o fenômeno do “Gakpo da Copa do Mundo” é bem real, já que o ex-jogador do PSV continua reservando suas atuações dignas do prêmio de “Melhor em Campo” para o maior palco de todos.
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A “liberdade” tática por trás do renascimento da Holanda
Quando questionado sobre por que parece atingir outro nível na seleção, Gakpo deu a entender que há frustrações táticas no clube. “É um pouco diferente”, admitiu ele quando questionado sobre suas atuações brilhantes pela seleção. “A maneira como jogo aqui, onde o técnico quer que eu esteja, a liberdade que tenho no clube”, disse ele, antes de interromper-se no meio da frase, como se temesse gerar polêmica no Centro de Treinamento AXA. “É basicamente isso.”
O atacante holandês se destacou em um ataque fluido que parecia muito mais equilibrado do que aquele que teve dificuldades para empatar contra o Japão. Ao lado de Brian Brobbey, do Sunderland, Gakpo se beneficiou de um ponto de referência que ocupava os defensores e criava espaço para suas características investidas na área. Essa “liberdade diferente” permitiu que ele não apenas marcasse dois gols, mas também desse uma assistência, levando o total de gols do torneio à marca de cem gols mais rapidamente alcançada desde 1958.
Brobbey recebe críticas muito positivas
Enquanto Gakpo ganhava as manchetes, Koeman não hesitou em destacar o impacto de Brobbey. O poderoso atacante foi escalado como titular e retribuiu a confiança do técnico com dois gols no primeiro tempo. “Naquele primeiro gol estava tudo o que se pode desejar; sabemos que o Brian é bom nisso”, disse Koeman. “Tudo começa com o Bart Verbruggen, que o coloca bem em posição. Depois, temos muita velocidade e o Brian está novamente na frente do gol. Não dá para fazer um gol mais perfeito, começando pelo goleiro.”
Gakpo ecoou os elogios do técnico, destacando como a força física de Brobbey transformou o ataque holandês depois que ele marcou duas vezes em 17 minutos, garantindo uma vitória dominante. “Sempre soubemos das qualidades dele, ele é muito forte — muito, muito forte”, disse Gakpo, rindo. “A maneira como ele segura a bola e entra na área na hora certa é incrível. Aproveitamos muito bem essa qualidade dele e estou muito feliz por ele ter marcado dois gols.”
Koeman exige mais, apesar da exibição cinco estrelas
Apesar do placar contundente, Koeman continua sendo difícil de agradar, enquanto a Holanda busca se firmar como uma verdadeira candidata ao título. O técnico observou que houve momentos em que os ajustes táticos da Suécia causaram problemas à sua equipe. “Um ótimo resultado, mas houve momentos suficientes em que podemos dizer: isso poderia ter sido melhor”, alertou Koeman. “Apesar da vitória por 5 a 1, dá para perceber momentos em que, se eles começarem a jogar de forma diferente, demoramos muito para perceber isso.”
A vitória dá um impulso muito necessário para a Oranje, que havia enfrentado críticas após o empate na estreia. Koeman reconheceu a mudança no clima, afirmando: “É claro que a gente quer vencer todas as partidas. Também se quer começar o torneio com uma vitória, isso traz tranquilidade. Talvez as substituições tenham sido melhores agora do que na partida anterior. Havia, portanto, mais pressão para vencer este jogo; sabíamos que era uma partida que precisávamos vencer a todo custo. Mas não senti nenhuma tensão.”