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FC Barcelona v Real Betis Balompie - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Daniel Buse

Traduzido por

Clubes sauditas vão a sério: estrela do FC Barcelona teria recebido oferta de salário líquido quatro vezes maior

La Liga
Barcelona
Raphinha

A Saudi Pro League estaria tentando atrair Raphinha, do FC Barcelona, para a liga com uma oferta que quadruplicaria seu salário.

É o que informa o jornal esportivo espanhol Mundo Deportivo. Segundo a publicação, dois clubes da Arábia Saudita, o Al-Nassr e o Al-Hilal, estão de olho no jogador brasileiro de 29 anos, cujo salário líquido deve passar de 12 para 48 milhões de euros por ano. Os dois clubes contam com o apoio do fundo soberano PIF, que pretende garantir que a atração da liga aumente com a presença de um astro de primeira linha como Raphinha. 

O FC Barcelona, como clube de origem, deve ser convencido a aceitar o negócio com uma oferta de 80 milhões de euros. 

  • Raphinha já havia revelado, no passado, que havia analisado detalhadamente uma proposta da Arábia Saudita. No verão de 2024, antes da chegada do técnico Hansi Flick, ele recebeu uma oferta que teria aceitado se o técnico alemão não o tivesse convencido a permanecer no clube. 

    “A proposta que recebemos da Arábia Saudita era muito tentadora. Ela teria mudado não só a minha vida, mas também a dos meus pais, do meu filho e de muitas outras pessoas”, contou Raphinha em outubro de 2025 à ESPN Brasil. “É claro que pensamos em deixar o Barcelona”, admitiu ele. 

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    Raphinha tem enfrentado lesões recentemente

    Sob o comando de Flick, Raphinha desbravou na temporada 2024/25, marcando 34 gols, dando 23 assistências e formando, ao lado de Lamine Yamal, uma temível dupla de alas no time catalão. Na temporada que acaba de terminar, ele lutou por muito tempo contra lesões, o que fez com que disputasse 24 partidas a menos do que na temporada anterior. 

    De acordo com a reportagem, o Barcelona está convencido de que, mesmo que receba uma nova proposta, Raphinha decidirá novamente não se transferir para a Arábia Saudita, a fim de iniciar uma terceira tentativa com o técnico Flick de conquistar a Liga dos Campeões, após dois títulos na LaLiga. 

  • Os números de Raphinha na temporada 2025/26 pelo FC Barcelona:

    Jogos: 33
    Gols: 21
    Assistências: 7