Clubes sauditas vão a sério: estrela do FC Barcelona teria recebido oferta de salário líquido quatro vezes maior

É o que informa o jornal esportivo espanhol Mundo Deportivo. Segundo a publicação, dois clubes da Arábia Saudita, o Al-Nassr e o Al-Hilal, estão de olho no jogador brasileiro de 29 anos, cujo salário líquido deve passar de 12 para 48 milhões de euros por ano. Os dois clubes contam com o apoio do fundo soberano PIF, que pretende garantir que a atração da liga aumente com a presença de um astro de primeira linha como Raphinha.

O FC Barcelona, como clube de origem, deve ser convencido a aceitar o negócio com uma oferta de 80 milhões de euros.