AFP
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Clubes europeus de futebol propõem novo órgão global enquanto Aleksander Ceferin e Nasser Al-Khelaifi detonam Gianni Infantino
Ceferin faz duras críticas a Infantino
O presidente da UEFA, Ceferin, fez um ataque velado ao presidente da Fifa na Assembleia Geral da EFC na terça-feira, como noticiado pela Reuters.
Ceferin fez referência ao famoso conto de Hans Christian Andersen para criticar a liderança de Infantino e propostas recentes. "Lembro-me de A Roupa Nova do Imperador, de Hans Christian Andersen. No livro, um imperador é convencido de que está vestindo roupas magníficas, que apenas os tolos ou incapazes não conseguem ver. Sua corte embarca nisso, até que uma criança diz o tempo todo o que todos podem ver... o imperador está nu! Talvez a moral da história seja que palavras convenientes não podem mudar realidades incômodas."
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Venda de futebol e negociações secretas
As tensões decorrem, em grande parte, de disputas sobre direitos comerciais e transparência. Ceferin criticou duramente as recentes tentativas de transferir direitos para uma empresa subsidiária. Ele alertou a assembleia: "Imaginem um de seus principais executivos negociando secretamente um de seus maiores patrimônios, e seu conselho, jogadores e torcedores não sabem. Quando vocês descobrem, o que seu conselho faria? Imaginem que a mesma pessoa cria um prêmio para um político e, pouco depois, o político atende a uma ligação, e as regras já não são mais as mesmas. Quantas vezes isso teria de acontecer em seus clubes antes de o conselho dizer basta? É hora de dizer basta. Nenhuma política ou quantidade de poder dá a ninguém o direito de vender o futebol."
Al-Khelaifi propõe representação global dos clubes
Somando-se à pressão, o presidente da EFC, Nasser Al-Khelaifi, aproveitou o evento em Copenhague para revelar planos de criar um novo órgão chamado "Clubes de Futebol do Mundo", ao lado das seis confederações continentais. Ao enfatizar a necessidade de unidade global, ele afirmou: "É por isso que agora é a hora de criar os Clubes de Futebol do Mundo. Porque todo clube ao redor do mundo merece ser representado; ter voz e uma chance melhor de ter sucesso."
Ele também deixou um recado direto sobre as disputas em andamento: "É realmente triste ver a situação hoje. Em vez de melhorar o nosso jogo, estamos desperdiçando nosso tempo lidando com problemas e questões. O futebol funciona quando ouvimos uns aos outros. Quando somos transparentes entre nós. Mas, acima de tudo, quando somos honestos."
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Eleições da Fifa e batalhas judiciais iminentes
Olhando para frente, a crise de governança no futebol mundial está prestes a se intensificar à medida que a eleição presidencial se aproxima, em março. A Fifa já acusou a Uefa de travar uma campanha de desinformação para influenciar a próxima votação. Com batalhas judiciais sobre propostas de investimento em andamento nos tribunais dos Estados Unidos, a ruptura entre Infantino e os líderes europeus provavelmente dominará o cenário político do esporte no futuro próximo.
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