Clubes europeus de futebol propõem novo órgão global enquanto Aleksander Ceferin e Nasser Al-Khelaifi detonam Gianni Infantino

O presidente da UEFA, Ceferin, fez um ataque velado ao presidente da Fifa na Assembleia Geral da EFC na terça-feira, como noticiado pela Reuters.

Ceferin fez referência ao famoso conto de Hans Christian Andersen para criticar a liderança de Infantino e propostas recentes. "Lembro-me de A Roupa Nova do Imperador, de Hans Christian Andersen. No livro, um imperador é convencido de que está vestindo roupas magníficas, que apenas os tolos ou incapazes não conseguem ver. Sua corte embarca nisso, até que uma criança diz o tempo todo o que todos podem ver... o imperador está nu! Talvez a moral da história seja que palavras convenientes não podem mudar realidades incômodas."