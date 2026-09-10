AFP
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Clubes do Big Six da Premier League se opõem à nova proposta de centralização de direitos comerciais de £ 550 milhões
Disputa financeira divide clubes da Premier League
A Premier League enfrenta atritos internos em relação a uma proposta estratégica criada para garantir um aumento de £ 550 milhões em receitas de patrocinadores por meio da venda coletiva de direitos comerciais extras.
Segundo o The Telegraph, a liga acredita que pode elevar sua receita comercial anual de £ 200 milhões para £ 750 milhões ao acrescentar ativos comerciais, como painéis de LED no perímetro dos dias de jogo, ao pacote coletivo de patrocínio. No momento, a liga vende coletivamente parte da publicidade de perímetro, que é dividida igualmente entre todos os 20 clubes como pagamentos centrais.
No entanto, a maior parte desses direitos atualmente é vendida de forma individual pelos próprios clubes, o que gera uma divergência significativa de opiniões.
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Big Six resiste ao agrupamento dos direitos comerciais
Os clubes do "Big Six" — Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham Hotspur — estariam se opondo à proposta.
Clubes como o Manchester United veem qualquer novo agrupamento de direitos como um impedimento para suas aspirações de ampliar sua receita individual. Esses seis clubes atualmente geram as maiores receitas da primeira divisão, com todos eles agora ultrapassando £ 490 milhões por ano.
Aston Villa e Newcastle United são os únicos clubes que atualmente chegam perto desses números, com suas receitas de 2024/25 ficando entre £ 300 milhões e £ 400 milhões. Se qualquer oferta comercial ampliada acabar sendo aprovada, os clubes mais poderosos supostamente exigiriam uma fatia maior.
Poder de voto e regras financeiras recentes
Para implementar mudanças no regulamento, é necessário que pelo menos 14 clubes votem a favor. Embora seis clubes tenham conseguido se opor às novas regras de proporção de custo de elenco no início desta temporada, a maioria dos votos acabou prevalecendo sobre eles.
No entanto, esse grupo dissidente não era composto pelos poderosos clubes mencionados anteriormente, mas sim por Bournemouth, Brentford, Brighton & Hove Albion, Crystal Palace, Fulham e Leeds United. No fim do ano passado, Manchester City e Manchester United estavam entre os 12 clubes que se opuseram com sucesso a uma proposta de teto de gastos. Para barrar essa reestruturação comercial, os times mais ricos da elite precisam convencer pelo menos mais um clube a se juntar à oposição.
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O que vem a seguir para a Premier League?
Os 20 clubes da Premier League têm uma reunião de acionistas marcada para 24 de setembro. As receitas comerciais coletivas, sem dúvida, serão o tema central da pauta, à medida que os maiores times tentam vetar a reestruturação. Com as novas regulamentações financeiras incentivando os times a ampliar suas fontes de receita, chegar a um acordo mútuo sobre os direitos comerciais compartilhados continua sendo um desafio altamente complexo para a cúpula da liga.
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