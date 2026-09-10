A Premier League enfrenta atritos internos em relação a uma proposta estratégica criada para garantir um aumento de £ 550 milhões em receitas de patrocinadores por meio da venda coletiva de direitos comerciais extras.

Segundo o The Telegraph, a liga acredita que pode elevar sua receita comercial anual de £ 200 milhões para £ 750 milhões ao acrescentar ativos comerciais, como painéis de LED no perímetro dos dias de jogo, ao pacote coletivo de patrocínio. No momento, a liga vende coletivamente parte da publicidade de perímetro, que é dividida igualmente entre todos os 20 clubes como pagamentos centrais.

No entanto, a maior parte desses direitos atualmente é vendida de forma individual pelos próprios clubes, o que gera uma divergência significativa de opiniões.