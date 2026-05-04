O FC Barcelona poderá ter de enfrentar uma escolha difícil neste verão. Clubes da Liga Profissional da Arábia Saudita estariam preparando uma oferta de 90 milhões de euros pelo brasileiro, que, por enquanto, não deseja deixar o Barcelona. No entanto, o Barça enfrenta uma difícil decisão entre suas ambições esportivas e a pressão financeira contínua.
Traduzido por
Clubes dispostos a pagar 90 milhões ao Barcelona: Raphinha deixa clara sua preferência
Segundo o Marca, clubes da Saudi Pro League estariam dispostos a apresentar uma oferta superior a 90 milhões de euros por Raphinha. Além disso, a proposta incluiria um contrato individual lucrativo, significativamente superior ao seu salário atual na Catalunha. Além disso, uma taxa de transferência de 90 milhões de euros representaria um valor agregado considerável em relação aos 58 milhões de euros que o Barça pagou ao Leeds United em 2022. Raphinha, no entanto, parece não querer saber de uma saída, segundo o veículo de comunicação espanhol.
Com 19 gols e oito assistências em 31 partidas, Raphinha tem sido uma das grandes revelações do Barcelona nesta temporada, embora as lesões o tenham obrigado a perder 23 jogos. A diretoria do clube encontra-se, portanto, em uma situação delicada: o atacante é indispensável em termos esportivos, mas a situação financeira do clube deixa pouco espaço para sentimentalismos. O Barça não quer tomar uma decisão precipitada e aguarda uma oferta oficial da Saudi Pro League. Só então os prós e contras serão avaliados com seriedade.
O técnico Hansi Flick também tem enfatizado repetidamente o quanto Raphinha é valioso para sua equipe. O ex-atacante do Leeds United tornou-se uma figura fundamental no esquema do alemão e uma personalidade respeitada no vestiário. “Rapha é um daqueles jogadores que sempre dá 100% em campo e nos treinos. Ele passou por dificuldades nesta temporada, mas é importante para nós que ele esteja de volta”, disse Flick antes da vitória por 1 a 2 sobre o Osasuna.