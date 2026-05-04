Clubes dispostos a pagar 90 milhões ao Barcelona: Raphinha deixa clara sua preferência

Com 19 gols e oito assistências em 31 partidas, Raphinha tem sido uma das grandes revelações do Barcelona nesta temporada, embora as lesões o tenham obrigado a perder 23 jogos. A diretoria do clube encontra-se, portanto, em uma situação delicada: o atacante é indispensável em termos esportivos, mas a situação financeira do clube deixa pouco espaço para sentimentalismos. O Barça não quer tomar uma decisão precipitada e aguarda uma oferta oficial da Saudi Pro League. Só então os prós e contras serão avaliados com seriedade.