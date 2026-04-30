“Clubes de olho” – Joe Cole alerta o West Ham sobre a transferência de Mateus Fernandes, enquanto o “jogador de verdade” gera especulações sobre o Manchester United e o Liverpool

Fernandes é um jogador que levanta a torcida com sua habilidade de entrar com tudo nas disputas, avançar com a bola e chutar de longe. Ele é um artista em campo e nunca dá menos do que 100%.

O mesmo já se podia dizer de Cole, quando ele saiu da base do West Ham para se tornar um dos talentos mais empolgantes do futebol inglês. Ele conquistou três títulos da Premier League com o Chelsea, disputou 56 partidas pela seleção de seu país e também defendeu o Liverpool, o Aston Villa e o Coventry antes de pendurar as chuteiras.

Ele voltou, ainda que por pouco tempo, a jogar pelo Warley e comentou que o futebol amador mantém o fator diversão que ele tanto apreciava: “Exatamente, o amor pelo jogo. Montei um time com meus velhos amigos assim que me aposentei. Então, dos 37 aos 41 anos, jogamos, mas todo mundo começou a se machucar e coisas assim.

“Mas os rapazes simplesmente adoravam, calçar as chuteiras de novo, jogar, ver todo mundo no domingo. Às vezes a gente ia ao pub depois. Era uma ótima maneira de terminar a semana. Mas eu adorava. Os rapazes do Warley eram ótimos.”