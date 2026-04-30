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“Clubes de olho” – Joe Cole alerta o West Ham sobre a transferência de Mateus Fernandes, enquanto o “jogador de verdade” gera especulações sobre o Manchester United e o Liverpool
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Fernandes seguiu os passos de Ronaldo e Figo no Sporting
Fernandes chegou à Premier League ao se transferir do Sporting para o Southampton em 2024. Ele é fruto do lendário sistema de formação que já lançou nomes como Cristiano Ronaldo, Luís Figo e Rafael Leão no caminho para o estrelato.
Uma temporada de estreia difícil na Inglaterra fez com que Fernandes sofresse o rebaixamento da primeira divisão. Ele, no entanto, havia mostrado o suficiente para convencer o West Ham de que uma taxa de 40 milhões de libras (54 milhões de dólares) representaria um bom investimento.
Por que o meio-campista português se tornou o queridinho da torcida
Seu início no East End foi lento, em uma temporada irregular para os Hammers como time, mas a equipe recuperou a forma nesta nova batalha contra o rebaixamento. Fernandes se tornou um dos favoritos da torcida graças à sua participação ativa em todas as jogadas e à sua propensão para gols espetaculares.
O desafio que os Hammers enfrentam agora é como manter em seu elenco um jogador de 21 anos com potencial para crescer no futuro. O Manchester United está de olho em reforços para seu meio-campo, enquanto o Liverpool foi informado de que Fernandes poderia ser uma aquisição inteligente para o time de Anfield.
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Será que o West Ham conseguirá manter Fernandes, apesar dos rumores que o ligam ao Manchester United e ao Liverpool?
O ex-meia do West Ham, Cole — que saiu da aposentadoria em um contrato de empréstimo de um dia para jogar pelo Warley FC, o “Melhor Pior Time” da Specsavers, que registrou uma vitória e 18 derrotas na última temporada, sofrendo 81 gols — disse ao GOAL, quando questionado se o Hammers faria bem em manter Fernandes a longo prazo: “Ele é um grande jogador. Tem sido uma contratação maravilhosa.
“Ele é um competidor. Está sempre no jogo, e é isso que eu gosto nele. É um meio-campista de verdade. É completo. Consegue fazer tudo. Marca gols, dá assistências, entra na jogada, trabalha duro pela equipe. Um sonho absoluto. Um jogador de verdade, gosto muito dele.
“Na situação em que o West Ham se encontra no momento, é preciso deixar tudo isso de lado. O que importa é a sobrevivência. Mas, certamente, se o West Ham conseguir se salvar e permanecer na Premier League, ele será aquele em torno do qual a equipe será construída no futuro, porque com certeza haverá clubes de olho nele.”
Abraçando a mentalidade popular do amor pelo esporte
Fernandes é um jogador que levanta a torcida com sua habilidade de entrar com tudo nas disputas, avançar com a bola e chutar de longe. Ele é um artista em campo e nunca dá menos do que 100%.
O mesmo já se podia dizer de Cole, quando ele saiu da base do West Ham para se tornar um dos talentos mais empolgantes do futebol inglês. Ele conquistou três títulos da Premier League com o Chelsea, disputou 56 partidas pela seleção de seu país e também defendeu o Liverpool, o Aston Villa e o Coventry antes de pendurar as chuteiras.
Ele voltou, ainda que por pouco tempo, a jogar pelo Warley e comentou que o futebol amador mantém o fator diversão que ele tanto apreciava: “Exatamente, o amor pelo jogo. Montei um time com meus velhos amigos assim que me aposentei. Então, dos 37 aos 41 anos, jogamos, mas todo mundo começou a se machucar e coisas assim.
“Mas os rapazes simplesmente adoravam, calçar as chuteiras de novo, jogar, ver todo mundo no domingo. Às vezes a gente ia ao pub depois. Era uma ótima maneira de terminar a semana. Mas eu adorava. Os rapazes do Warley eram ótimos.”
Será que Fernandes ajudará o West Ham a evitar o rebaixamento da Premier League?
Cole passou a atuar como comentarista, o que lhe permite acompanhar de perto jogadores como Fernandes enquanto cobre os jogos nacionais, continentais e internacionais. Dados seus fortes laços profissionais e emocionais com o West Ham, ele espera ver a equipe de Nuno Espírito Santo garantir a permanência na Premier League nas quatro partidas restantes da temporada 2025-26.
Enquanto isso, a transformação do Warley FC está sendo documentada pela Specsavers em sua série do YouTube “Best Worst Team”. Assista a Joe Cole no episódio 9 e inscreva-se no canal “Best Worst Team” daSpecsavers no YouTube para acompanhar a trajetória do time.