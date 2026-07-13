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Clubes da Premier League se disputam Omar Marmoush à medida que sua saída do Manchester City se aproxima
Marmoush busca clareza sob o comando de Maresca
De acordo com o TEAMtalk, o Tottenham e o Newcastle estão demonstrando grande interesse no atacante egípcio de 27 anos do City, à medida que a janela de transferências de verão ganha força. Marmoush surgiu como um dos nomes mais interessantes a serem acompanhados antes do fechamento da janela, tendo mantido seu valor em alta apesar da falta de tempo de jogo regular no Etihad.
Os dois rivais da Premier League buscam reforçar suas opções de ataque e, segundo relatos, já fizeram consultas sobre o atacante.
No entanto, fontes próximas a Marmoush indicam que ele está ansioso para saber exatamente qual será seu papel nos planos do novo técnico do City, Enzo Maresca, antes de tomar uma decisão sobre se transferir para outro clube ou permanecer no Al-Ittihad.
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Disputas por tempo de jogo no Etihad
Marmoush chegou ao City vindo do Eintracht Frankfurt em janeiro de 2025 e, inicialmente, causou uma boa impressão após sua chegada.
No entanto, suas oportunidades foram ficando cada vez mais limitadas sob o comando de Pep Guardiola. Se Maresca indicar que Marmoush terá um papel de destaque, o egípcio está disposto a ficar e lutar por sua vaga.
O jogador de 27 anos foi titular em apenas oito partidas da Premier League na última temporada e passou grande parte da campanha no banco de reservas, o que levou vários clubes a começarem a acompanhar sua situação. No entanto, caso fique claro que será difícil novamente conseguir oportunidades regulares, sua equipe está preparada para explorar o crescente interesse vindo da Inglaterra e do exterior.
Tottenham e Newcastle lideram a disputa
O TEAMtalk revela que tanto o Tottenham quanto o Newcastle já fizeram consultas sobre o versátil atacante, enquanto também há um interesse significativo por parte de vários clubes da Bundesliga, que estão ansiosos para trazer Marmoush de volta à Alemanha.
O Tottenham continua interessado em reforçar o ataque e está acompanhando a situação de Marmoush, ao mesmo tempo em que mantém interesse em seu companheiro de equipe no Man City, Savinho.
O Newcastle, por sua vez, dispõe de recursos financeiros após a venda de Sandro Tonali ao Spurs por 100 milhões de libras (incluindo bônus). O clube também está em busca de reforços para o ataque, já que Nick Woltemade e Yoane Wissa não conseguiram causar o impacto esperado na última temporada. A capacidade de Marmoush de atuar como centroavante, segundo atacante ou ponta é vista como um grande ponto positivo tanto pelo Tottenham quanto pelo Newcastle.
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O retorno à Alemanha continua sendo uma opção
Suas atuações pelo Eintracht Frankfurt antes de se juntar ao City garantiram que ele mantivesse uma sólida reputação na Bundesliga, e fontes indicam que vários times alemães estariam interessados caso ele ficasse disponível.
Com seu futuro incerto e a decisão de Maresca se aproximando, os dois times da Premier League estão prontos para agir. Seja permanecendo em Manchester para disputar sua vaga ou buscando um novo começo em outro clube da Premier League, o próximo passo de Marmoush será um dos principais assuntos da atual janela de transferências.
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