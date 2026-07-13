Clubes da Premier League se disputam Omar Marmoush à medida que sua saída do Manchester City se aproxima

De acordo com o TEAMtalk, o Tottenham e o Newcastle estão demonstrando grande interesse no atacante egípcio de 27 anos do City, à medida que a janela de transferências de verão ganha força. Marmoush surgiu como um dos nomes mais interessantes a serem acompanhados antes do fechamento da janela, tendo mantido seu valor em alta apesar da falta de tempo de jogo regular no Etihad.

Os dois rivais da Premier League buscam reforçar suas opções de ataque e, segundo relatos, já fizeram consultas sobre o atacante.

No entanto, fontes próximas a Marmoush indicam que ele está ansioso para saber exatamente qual será seu papel nos planos do novo técnico do City, Enzo Maresca, antes de tomar uma decisão sobre se transferir para outro clube ou permanecer no Al-Ittihad.



