Getty Images Sport
Traduzido por
Clubes da Premier League preparam ofertas de € 55 milhões pelo craque do Como, mas os gigantes da Série A estabelecem um preço altíssimo pelo meio-campista para afastar os interessados
Grandes clubes da Premier League estão de olho em Baturina
O meio-campista croata viu seu valor disparar depois de se afirmar como uma das forças mais criativas da Série A. Sua habilidade técnica e visão de jogo fizeram dele um alvo prioritário para vários dos principais clubes da Europa, que agora estão prontos para lançar uma ofensiva neste verão para contratar o jogador de 23 anos.
Uma reportagem de Gianluca Di Marzioindica que dois clubes não identificados da Premier League estão liderando a disputa, ambos preparados para apresentar ofertas iniciais na faixa de € 50 milhões a € 55 milhões. Eles não são os únicos a acompanhar de perto, já que o Bayern de Munique também entrou em contato anteriormente para monitorar seu desenvolvimento, enquanto busca renovar suas opções no meio-campo com jovens talentos de elite.
- Getty Images
A empresa estabeleceu um preço exorbitante para afastar os interessados
Apesar das quantias significativas em discussão na Inglaterra, o Como não tem pressa em se desfazer de seu jogador mais valioso. A diretoria do clube assumiu uma postura inflexível, insistindo que Baturina é fundamental para seus planos, enquanto se preparam para uma campanha continental histórica. O clube chegou a fixar um preço de 80 milhões de euros pelo meia para afastar possíveis interessados.
A relutância do time italiano em vender tem origem na importância tática de Baturina para o time titular. Ele é considerado um elemento indispensável do time titular de Cesc Fàbregas, e a diretoria acredita que sua presença é vital para o crescimento contínuo do time. A menos que chegue uma oferta verdadeiramente extraordinária que atenda à avaliação do clube, espera-se que o croata permaneça no Stadio Giuseppe Sinigaglia.
Fàbregas está focado nos desafios europeus
Gerenciar o futuro de estrelas como Baturina é apenas uma parte do quebra-cabeça para Fàbregas. Depois de garantir uma classificação histórica para a Liga dos Campeões, o técnico espanhol já está pensando em como diminuir a diferença entre seu elenco e a elite do continente. O técnico de 39 anos tem sido enfático sobre a necessidade de melhoria constante após a rápida ascensão do time das divisões inferiores. Desde que foi adquirido pelo Grupo Djarum após a promoção para a Série C em 2019, o clube conquistou mais duas promoções até chegar à Série A, culminando com Fàbregas levando o time ao quarto lugar já em sua segunda temporada.
“Sim, na noite após a partida contra o Cremonese, comemoramos com todo o time e a comissão técnica. Na manhã de segunda-feira, já estávamos de volta ao trabalho, é verdade, porque é a coisa certa a se fazer. Agora todos vão tirar férias, mas há algo importante para eu cuidar. Precisamos elevar o nível, a organização e muitas outras coisas. Isso precisa ser feito imediatamente”, afirmou Fàbregas após o time terminar entre os quatro primeiros.
- Getty Images
A visão para a próxima campanha
A decisão de insistir em € 80 milhões está em sintonia com a estratégia mais ampla comunicada pela comissão técnica. Fàbregas já confirmou sua intenção de permanecer no Como e dar continuidade ao projeto que vem liderando desde 2024. Construir uma “obra-prima” exige a retenção dos melhores talentos do campeonato, e a diretoria do clube está totalmente alinhada com o desejo do técnico de manter um elenco competitivo para os desafios físicos e táticos que se avizinham.
“Tivemos uma longa reunião com o presidente e o diretor [sobre o meu futuro]”, revelou recentemente o ex-maestro do Arsenal e do Chelsea. “Consolidamos a ideia; a visão já está voltada para a próxima temporada. Estou muito feliz aqui; como vocês sabem, ainda me faltam um ou dois passos, e estou aprendendo muito. Estamos criando uma mentalidade.” Essa mentalidade parece envolver manter-se firme diante do poder financeiro da Premier League para garantir que a trajetória ascendente do clube continue.