Clubes da Premier League preparam ofertas de € 55 milhões pelo craque do Como, mas os gigantes da Série A estabelecem um preço altíssimo pelo meio-campista para afastar os interessados

Gerenciar o futuro de estrelas como Baturina é apenas uma parte do quebra-cabeça para Fàbregas. Depois de garantir uma classificação histórica para a Liga dos Campeões, o técnico espanhol já está pensando em como diminuir a diferença entre seu elenco e a elite do continente. O técnico de 39 anos tem sido enfático sobre a necessidade de melhoria constante após a rápida ascensão do time das divisões inferiores. Desde que foi adquirido pelo Grupo Djarum após a promoção para a Série C em 2019, o clube conquistou mais duas promoções até chegar à Série A, culminando com Fàbregas levando o time ao quarto lugar já em sua segunda temporada.

“Sim, na noite após a partida contra o Cremonese, comemoramos com todo o time e a comissão técnica. Na manhã de segunda-feira, já estávamos de volta ao trabalho, é verdade, porque é a coisa certa a se fazer. Agora todos vão tirar férias, mas há algo importante para eu cuidar. Precisamos elevar o nível, a organização e muitas outras coisas. Isso precisa ser feito imediatamente”, afirmou Fàbregas após o time terminar entre os quatro primeiros.



