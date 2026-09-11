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Clubes da Premier League perderam truque de transferência de £ 17 mi por "grande jogador" Troy Parrott, com o internacional da República da Irlanda "reformado" após cortar laços com o Tottenham
Parrott brilhou no AZ e fez história com hat-trick pela Irlanda
Houve conversas durante o verão de 2026 sobre um acordo que levaria o natural de Dublin de volta ao futebol inglês. O West Ham, após seu rebaixamento para a Championship, foi apontado como interessado.
Nenhum acordo foi fechado, apesar de Parrott ter mostrado ao longo de duas temporadas no AZ, em Alkmaar, exatamente do que é capaz. Ele balançou as redes 51 vezes em 97 partidas, saboreando a conquista da Copa da Holanda na temporada passada, além de registrar 31 gols em todas as competições.
Ele também viveu uma grande fase com a Irlanda, ao marcar dois gols em um confronto com o Portugal de Cristiano Ronaldo, antes de fazer história com um hat-trick na Hungria, tornando-se o primeiro homem de seu país a levar a bola do jogo atuando fora de casa. No fim, porém, tais feitos foram em vão, já que a dor da repescagem da Copa do Mundo acabou sendo sofrida.
Parrott está, no entanto, cheio de confiança, e esperava-se que um time da Premier League, especialmente um daqueles que subiram para a elite, arriscasse sua contratação por apenas £ 17 milhões (US$ 23 mi).
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Por que nenhum clube da Premier League considerou uma transferência de £ 17 milhões?
Questionado se ficou surpreso com a aparente falta de interesse, o ex-atacante da Irlanda Morrison, que falou em associação com o Freebets.com, fonte de análises de sites de apostas, disse à GOAL: “Sim, e sabe de uma coisa? Ele está voando no momento, marcou o gol da vitória na Liga dos Campeões. Está indo bem.
“Não vi nenhum clube da Premier League entrar na disputa. Vi que o West Ham estava interessado. E me surpreende que o West Ham não tenha conseguido fechar isso, porque ele provavelmente teria ido para o West Ham. Porque ele provavelmente sente que eles conseguiriam o acesso e estariam de volta à Premier League na próxima temporada.
“Mas ele foi para o Betis com [Manuel] Pellegrini. Troy é um bom jogador. Foi bem. Se reencontrou. Pela seleção na temporada passada, foi fantástico, marcou muitos gols, quase classificou a Irlanda. E simplesmente levou essa forma para o clube.
“No momento, ele parece imparável. Ótima notícia para a Irlanda. Então, espero que ele consiga nos classificar para a Euro em alguns anos. Ele parece um bom jogador. Você provavelmente tem razão, fiquei surpreso em particular por o West Ham não ter fechado esse negócio. Eu teria pago os 17 milhões por ele porque é um grande jogador.”
Gols da vitória contra o Real Madrid e na Liga dos Campeões
O Betis teve retorno imediato do investimento em Parrott, com o jogador de 24 anos marcando gols da vitória contra Real Madrid e Lille em competições nacional e continental. Morrison acrescentou sobre esse impacto: “É isso que eu quero dizer, Real Madrid. Eu sabia que havia outro gol que ele marcou!
“No momento, ele não consegue fazer nada de errado. Agora ele elevou tanto o nível que todos vão esperar isso semana após semana. Mas foi uma boa contratação para o Bettis. E, sim, boa sorte para ele. Que isso continue por muito tempo. Ótima notícia para a Irlanda também.”
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Ex-estrela do Tottenham, Parrott voltará à Inglaterra em algum momento?
Pode ser que Parrott refaça o caminho de volta à Premier League nas próximas janelas, depois de ter feito apenas duas aparições nessa divisão durante sua passagem pelo Tottenham. Se conseguir manter um nível individual impressionante, então olhares de admiração à distância serão lançados em sua direção.
O West Ham vai lamentar sua incapacidade de acertar uma transferência na última janela, e a perda do clube está se mostrando o ganho do Betis. Artilheiros nunca são fáceis de encontrar, especialmente por um preço que pode ser considerado uma verdadeira pechincha.
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