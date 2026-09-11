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Troy Parrott Ireland 2026Getty
Chris Burton

Traduzido por

Clubes da Premier League perderam truque de transferência de £ 17 mi por "grande jogador" Troy Parrott, com o internacional da República da Irlanda "reformado" após cortar laços com o Tottenham

T. Parrott
Premier League
Irlanda
Bétis
Tottenham
West Ham
La Liga
Liga dos Campeões

Clubes da Premier League carentes de centroavante perderam uma oportunidade quando se trata do “grande jogador” Troy Parrott, disse o ex-internacional da República da Irlanda Clinton Morrison à GOAL. Revelado pela base do Tottenham, ele ganhou voo em 2024 ao se transferir para a Holanda e agora se encontra na Espanha, e na Liga dos Campeões, com o clube de La Liga Real Betis.

  • Parrott brilhou no AZ e fez história com hat-trick pela Irlanda

    Houve conversas durante o verão de 2026 sobre um acordo que levaria o natural de Dublin de volta ao futebol inglês. O West Ham, após seu rebaixamento para a Championship, foi apontado como interessado.

    Nenhum acordo foi fechado, apesar de Parrott ter mostrado ao longo de duas temporadas no AZ, em Alkmaar, exatamente do que é capaz. Ele balançou as redes 51 vezes em 97 partidas, saboreando a conquista da Copa da Holanda na temporada passada, além de registrar 31 gols em todas as competições.

    Ele também viveu uma grande fase com a Irlanda, ao marcar dois gols em um confronto com o Portugal de Cristiano Ronaldo, antes de fazer história com um hat-trick na Hungria, tornando-se o primeiro homem de seu país a levar a bola do jogo atuando fora de casa. No fim, porém, tais feitos foram em vão, já que a dor da repescagem da Copa do Mundo acabou sendo sofrida.

    Parrott está, no entanto, cheio de confiança, e esperava-se que um time da Premier League, especialmente um daqueles que subiram para a elite, arriscasse sua contratação por apenas £ 17 milhões (US$ 23 mi).

    • Publicidade
  • Troy Parrott AZ 2026Getty

    Por que nenhum clube da Premier League considerou uma transferência de £ 17 milhões?

    Questionado se ficou surpreso com a aparente falta de interesse, o ex-atacante da Irlanda Morrison, que falou em associação com o Freebets.com, fonte de análises de sites de apostas, disse à GOAL: “Sim, e sabe de uma coisa? Ele está voando no momento, marcou o gol da vitória na Liga dos Campeões. Está indo bem.

    “Não vi nenhum clube da Premier League entrar na disputa. Vi que o West Ham estava interessado. E me surpreende que o West Ham não tenha conseguido fechar isso, porque ele provavelmente teria ido para o West Ham. Porque ele provavelmente sente que eles conseguiriam o acesso e estariam de volta à Premier League na próxima temporada.

    “Mas ele foi para o Betis com [Manuel] Pellegrini. Troy é um bom jogador. Foi bem. Se reencontrou. Pela seleção na temporada passada, foi fantástico, marcou muitos gols, quase classificou a Irlanda. E simplesmente levou essa forma para o clube.

    “No momento, ele parece imparável. Ótima notícia para a Irlanda. Então, espero que ele consiga nos classificar para a Euro em alguns anos. Ele parece um bom jogador. Você provavelmente tem razão, fiquei surpreso em particular por o West Ham não ter fechado esse negócio. Eu teria pago os 17 milhões por ele porque é um grande jogador.”

  • Gols da vitória contra o Real Madrid e na Liga dos Campeões

    O Betis teve retorno imediato do investimento em Parrott, com o jogador de 24 anos marcando gols da vitória contra Real Madrid e Lille em competições nacional e continental. Morrison acrescentou sobre esse impacto: “É isso que eu quero dizer, Real Madrid. Eu sabia que havia outro gol que ele marcou!

    “No momento, ele não consegue fazer nada de errado. Agora ele elevou tanto o nível que todos vão esperar isso semana após semana. Mas foi uma boa contratação para o Bettis. E, sim, boa sorte para ele. Que isso continue por muito tempo. Ótima notícia para a Irlanda também.”

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  • Troy Parrott Real Betis 2026-27 goalGetty

    Ex-estrela do Tottenham, Parrott voltará à Inglaterra em algum momento?

    Pode ser que Parrott refaça o caminho de volta à Premier League nas próximas janelas, depois de ter feito apenas duas aparições nessa divisão durante sua passagem pelo Tottenham. Se conseguir manter um nível individual impressionante, então olhares de admiração à distância serão lançados em sua direção.

    O West Ham vai lamentar sua incapacidade de acertar uma transferência na última janela, e a perda do clube está se mostrando o ganho do Betis. Artilheiros nunca são fáceis de encontrar, especialmente por um preço que pode ser considerado uma verdadeira pechincha.