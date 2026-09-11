Houve conversas durante o verão de 2026 sobre um acordo que levaria o natural de Dublin de volta ao futebol inglês. O West Ham, após seu rebaixamento para a Championship, foi apontado como interessado.

Nenhum acordo foi fechado, apesar de Parrott ter mostrado ao longo de duas temporadas no AZ, em Alkmaar, exatamente do que é capaz. Ele balançou as redes 51 vezes em 97 partidas, saboreando a conquista da Copa da Holanda na temporada passada, além de registrar 31 gols em todas as competições.

Ele também viveu uma grande fase com a Irlanda, ao marcar dois gols em um confronto com o Portugal de Cristiano Ronaldo, antes de fazer história com um hat-trick na Hungria, tornando-se o primeiro homem de seu país a levar a bola do jogo atuando fora de casa. No fim, porém, tais feitos foram em vão, já que a dor da repescagem da Copa do Mundo acabou sendo sofrida.

Parrott está, no entanto, cheio de confiança, e esperava-se que um time da Premier League, especialmente um daqueles que subiram para a elite, arriscasse sua contratação por apenas £ 17 milhões (US$ 23 mi).